Europe 1: cанкции не помешали Кремлю обновить вооружение российской армии

03:05
Байден осудил Трампа за его «восхищение Путиным»
Президент США Джо Байден осудил бывшего американского лидера Дональда Трампа за его отношение к главе российского государства Владимиру Путину.
02:45
Изменения в мобилизации на Украине затронут мужчин за границей
Изменения в порядке мобилизации на Украине затронут мужчин, находящихся за границей, заявил зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернёв.
02:36
Еврокомиссия ищет альтернативу при провале переговоров по финансированию Киева
Еврокомиссия ищет альтернативу оказанию финансовой помощи Украине от ЕС на случай провала переговоров по выделению денег, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
02:22
В Днепропетровске разгорелся мощный пожар
На Украине сообщили о мощном пожаре в Днепропетровске.
02:07
В Иране над мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести
Над иранской мечетью Джамкаран в городе Кум подняли флаг мести.
01:57
Глава Генштаба ВСУ: в обучении украинских солдат за рубежом участвуют 34 страны
В обучении украинских военных за рубежом участвует коалиция из 34 стран, заявил начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Алексей Таран.
01:46
Средства ПВО уничтожили четыре ракеты ВСУ над Крымом
Российские средства ПВО пресекли атаку ВСУ по Крыму, заявили в Минобороны России.
01:34
Глава Пентагона попал в больницу
Глава Пентагона Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры, заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.
01:23
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили
По Крымскому мосту вновь разрешили движение автомобилей.
01:18
Верховный суд США назначил слушания по жалобе Трампа на праймериз на 8 февраля
Верховный суд США назначил слушания по жалобе экс-президента Дональда Трампа на исключение из праймериз в штате Колорадо на 8 февраля.
01:10
В США уволили учителя после угроз ученице, недовольной флагом Израиля
В американской школе штата Джорджия уволили учителя-еврея после того, как он якобы пригрозил отрезать голову школьнице-мусульманке, которую оскорбило наличие израильского флага в классе.
01:00
Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины
В четырёх областях Украины объявили сигнал воздушной тревоги.
00:39
Кадыров назвал своё предложение о снятии санкций «толстым троллингом»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его высказывание о снятии санкций с членов его семьи в обмен на пленных бойцов ВСУ было «толстым троллингом».
00:22
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли.
00:19
Икону «Троица» Рублёва доставили в храм Христа Спасителя
Икону «Троица» Андрея Рублёва доставили в храм Христа Спасителя, где она будет находиться во время празднования Рождества Христова.
00:12
На Украине сообщили о взрывах в Херсоне
На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.
00:09
Четырёхмиллионная гостья выставки «Россия» выиграла поездку в Краснодарский край
Четырёхмиллионная гостья международной выставки-форума «Россия» Дарья Молодцова из Тулы выиграла поездку на Кубань с посещением лучших виноделен страны.
00:04
США победили Швецию и в шестой раз выиграли МЧМ по хоккею
Сборная США нанесла поражение команде Швеции в финальном матче молодёжного чемпионата мира (U-20) по хоккею 2024 года.
00:02
Гончаренко: участие Туктамышевой внесёт интригу в чемпионат России по прыжкам
Заслуженный тренер Инна Гончаренко положительно отнеслась к новости об участии чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой в первенстве России по прыжкам.
00:00
Еврокомиссар выступил против продления режима свободного экспорта с Украины в ЕС
Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима временной отмены квот на экспорт в Евросоюз украинских товаров.
23:50
Кадыров уточнил, что заявление о снятии санкций с семьи — «толстый троллинг» США
Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что заявление про снятие санкций с его семьи в обмен на украинских военных — «толстый троллинг» Соединённых Штатов.
23:46
39-летний Вагнер Лав подписал контракт с новичком бразильской Серии А
Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав продолжит карьеру в клубе бразильской Серии А «Атлетико Гояниенсе».
23:46
В Житомире пассажирка пожаловалась на глухонемого таксиста из-за языка
В Житомире националистка пожаловалась на таксиста, который не говорил с ней по-украински и «игнорировал» её замечания. Оказалось, что он глухонемой.
23:38
Обладатель Кубка Стэнли Волков назвал Кучерова идеальным хоккеистом
Обладатель Кубка Стэнли Александр Волков уверен, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров способен добиться ещё больших успехов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
23:37
Эрдоган вновь предложил Зеленскому стать посредником в переговорах с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским вновь предложил выступить в качестве посредника в мирных переговорах с Россией.
23:34
Мамиашвили сообщил, что ФСБР готовит массовую ревизию региональных федераций
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что руководство ФСБР внесло определённые коррективы в подход к работе с учётом опыта за 2023 год.
23:27
Киевский эксперт Гетьман: Россия ударила по месту разработки передовых ракет ВСУ
Киевский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала «Сейчас» заявил, что, по его информации, российские военные ударили по месту разработки новейших украинских ракет.
23:26
Воздушная тревога объявлена в трёх регионах Украины
Сирены воздушной тревоги прозвучали в трёх украинских регионах: Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях.
23:21
Комиссия по телевидению и радио Армении не восстановит лицензию радио Sputnik
Председатель Комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян заявил об отсутствии предпосылок для восстановления лицензии радиостанции «Тоспа», транслирующей передачи «Sputnik Армения».
23:18
«Кладно» спустя два дня расторг контракт с Гудачеком из-за его выступления в КХЛ
Руководство чешского хоккейного клуба «Кладно» приняло решение прекратить рабочие отношения со словацким голкипером Юлиусом Гудачеком.
23:12
Кулеба — о проблемах с помощью от США: «Не кипишуйте»
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал не поднимать «кипиш» в связи с проблемами поставок американской помощи Украине.
23:06
Каррера: Миранчук в матче с «Сассуоло» доказал, что у него есть будущее в Италии
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен продолжить играть в Италии.
23:03
В авиакатастрофе на Карибах погиб актёр Кристиан Оливер
В недавней авиакатастрофе на Карибах погиб актёр Кристиан Оливер вместе со своими дочерьми.
22:54
Майоров не верит, что IIHF допустит Россию к международным соревнованиям
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров призвал сдержанно отнестись к возможному допуску сборной России к участию в международных турнирах.
22:48
Воронежская область начала приём жителей обстреливаемого украинцами Белгорода
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что регион начал принимать в пункты временного размещения жителей обстреливаемого украинцами Белгорода.
22:36
Дементьев считает, что Овечкину нужно отдохнуть во время Матча звёзд НХЛ
Известный хоккейный агент Алексей Дементьев уверен, что капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину во время паузы в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стоит заняться восстановлением сил.
22:35
Бывший советник Кучмы Соскин заявил о риске начала гражданской войны на Украине
Гражданская война может начаться на Украине в связи с тяжёлой ситуацией на передовой. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
22:22
Украина вышла из договора СНГ о льготах ветеранам Великой Отечественной войны
Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что власти приняли решение о выходе страны из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны.
22:18
Тарасова считает, что не стоит создавать лигу фигурного катания в России
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова выступила против предложения депутата Госдумы Светланы Журовой создать лигу фигурного катания в России.
22:11
Мантуров принял участие в заседании совета Военного технополиса ЭРА
Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров принял участие в выездном заседании совета Военного инновационного технополиса ЭРА Минобороны России на базе военного полигона Раевский под Новороссийском.
22:06
Силы ПВО России перехватили пять БПЛА ВСУ в акватории Чёрного моря
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО перехватили пять беспилотников ВСУ в акватории Чёрного моря.
22:03
Гладков заявил об угрозе ракетной опасности в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности.
22:00
NHL Network: Овечкин решил пропустить Матч звёзд
Журналист NHL Network Тарик Эль-Башир сообщил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял решение пропустить Матч звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.
21:52
В Москве из Театра Луны эвакуировали порядка 360 зрителей из-за прорыва трубы
Около 360 зрителей были эвакуированы из Театра Луны на Малой Ордынке в центре столицы в связи с прорывом трубы.
21:52
Ротенберг назвал поражение от «Локомотива» хорошей репетицией перед плей-офф
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг назвал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом» встречей уровня Кубка Гагарина.
21:37
В ООН назвали сектор Газа местом смерти и отчаяния
Заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что сектор Газа превратился в место смерти и отчаяния.
21:35
Российского теннисиста дисквалифицировали из-за отказа пройти допинг-тест
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) приняло решение наложить дисциплинарные санкции на россиянина Владислава Иванова.
21:26
ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны России
ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны России в Челябинской области.
21:20
Жамнов: к плей-офф КХЛ Ковальчук будет готов на сто процентов
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов после дерби с ЦСКА рассказал о готовности нападающего Ильи Ковальчука и остальных хоккеистов команды к старту в Кубке Гагарина.
21:18
ВОЗ призвала вакцинироваться от COVID-19 из-за роста случаев заболевания
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на своей странице в соцсетях призвал всех носить маски и делать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания.