Europe 1: cанкции не помешали Кремлю обновить вооружение российской армии

Западные ограничения не смогли остановить модернизацию российской армии и наращивание военного производства, признаёт Europe 1. За год Россия построила почти столько же танков, сколько получил Киев, а приоритетом пользуются БПЛА, которые сложно нейтрализовать.

Несмотря на санкции, Москва нашла способ поддержать экономику и нарастить военное производство, пишет Europe 1. Российская армия получила более 1500 танков и 20 тыс. дронов благодаря поддержке дружественных стран.

Кроме того, в 2023 году в России построили 600 новых танков — почти столько же за это время поставил Киеву Запад. На опубликованных украинскими СМИ изображениях со спутника ясно видно, как расширяются и появляются промышленные объекты на российской территории, главным образом рядом с Байкалом и на Урале.

Приоритетным направлением для производства Кремль выделил беспилотные боеприпасы «Ланцет» и дроны компании ZALA, которые особенно сложно нейтрализовать. В последнее время их постоянно используют перед обстрелами, чтобы вывести из строя украинскую систему ПВО.