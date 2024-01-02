Экс-аналитик ЦРУ: НАТО использует Украину как личного «манекена для краш-тестов»

НАТО превратило Украину в подопытного манекена для краш-тестов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue works. Западные «союзники» Украины просто используют её как посредника для войны с Россией. При этом, по словам аналитика, странам НАТО пора прекратить провоцировать Россию на прямой конфликт — «в Европе нет никого, кто был бы способен противостоять русским: ни индивидуально, ни коллективно», уверен аналитик.

Министр иностранных дел Украины сказал: «Официально мы не являемся частью НАТО, но являемся фактически — они просто об этом не объявляют». Почему они думают, что являются частью НАТО? Увидим ли мы, в конце концов, вступление Украины в альянс?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Слышали когда-нибудь про манекенов для краш-тестов? Их сажают в машину и запускают в стену, чтобы посмотреть, что произойдёт. Украина — это манекен для краш-тестов НАТО. В этом вся суть. Но зато она является частью команды! Официально, конечно, это не так — у Украины нет тех же прав, что у всех остальных. Но когда мы поедем кататься, мы возьмём тебя с собой — только не пристегнём ремнём безопасности! И кстати, мы хотим, чтобы ты воевала с Россией за нас, чтобы мы посмотрели, насколько Россия сильна или уязвима.

Так Украину и втянули в это дело. Она была взращена НАТО. Украинцев обучали в НАТО на протяжении последних девяти лет. НАТО вооружало их. НАТО проводило на украинской земле ежегодные — это как минимум, иногда даже два или три раза в год, — военные учения. Войска информационных операций проводили учения в Яворове, на Западной Украине, и эти конкретные учения были названы наступательными. НАТО позиционирует себя как «оборонительный альянс»: «Если на нас нападут, мы ответим». Но нет, в тот раз они говорили о наступательных действиях.

Так что всё это было заранее спланировано с целью использовать Украину в качестве манекена для краш-теста. «Пусть они врежутся в стену, а мы посмотрим, что произойдёт». И НАТО, к своему огорчению, обнаружило, что армия, на создание и формирование которой они потратили так много времени, была уничтожена в первые три месяца. Им пришлось начинать всё сначала. Сейчас они повторяют это в четвёртый раз, пока Зеленский и Залужный спорят о том, сколько сотен тысяч человек им понадобится.

Просто для сравнения: сейчас вся армия США, которая насчитывает 300-400 баз по всему миру, состоит из 472 тысяч человек. И тот факт, что Украина, в которой до сих пор осталось 25 миллионов человек, каким-то волшебным образом собирается создать армию, найти мужчин, которых можно отправить в центры подготовки… Их 25 миллионов, население США — 360 миллионов, а мы всё равно испытываем трудности с созданием армии численностью 470 тысяч человек. Если даже у нас проблемы с набором людей, неужели они думают, что там дела получше? Это просто бред.

Кажется, Германия отправила солдат в Литву на границе с Россией, а Испания — в Словакию. Зачем они это делают?

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Я думаю, они пытаются найти предлог, чтобы привести в действие 5-ю статью (о коллективной обороне. — ИноТВ). Однако это всё равно будет означать, что каждая страна должна проголосовать за вступление в войну. Они отчаянно пытаются вынудить русских вступить в прямой конфликт… Это безумие, просто безумие. В Европе нет никого, кто был бы способен противостоять русским — ни индивидуально, ни коллективно. НАТО целиком не справится с Россией. И если дело дойдёт до конфликта, если европейские страны НАТО спровоцируют инцидент, попытаются активировать 5-ю статью и уговорить Турцию — думаю, Турция просто пошлёт их к чёрту. Турция совершенно не собирается ввязываться в войну с Россией.

Дата выхода в эфир 01 января 2024 года.