Конфликт на Украине дал Западу возможность воевать с Россией чужими руками, считает французский социолог Эммануэль Тодд. При этом, как подчеркнул эксперт в интервью Sud Radio, неспособность НАТО обеспечить Киев необходимыми средствами ведения войны является доказательством поражения западных сил в противостоянии с Москвой. То же, напоминает эксперт, произошло во времена Второй мировой войны, когда Красная армия в конечном счёте сокрушила вермахт.

ЭММАНУЭЛЬ ТОДД, французский социолог: Коронный приём Запада сейчас — это передача работы на сторону и вывод её из страны. Они передали на сторону нашу промышленность: азиатские массы поддерживают наш уровень жизни. И можно сказать, что в случае с Украиной они передали на сторону наши военные операции.

В какой-то степени да.

ЭММАНУЭЛЬ ТОДД: Они превратили Украину в гигантскую наёмническую компанию, которая воюет против русских. Но современная война, как, вероятно, и войны всех других эпох, по своей сути — это техническое оснащение, способность производить средства ведения войны. Именно здесь и разыгрывается противостояние.

Что позволяет сегодня говорить о том, что США и НАТО проиграли в этом конфликте на Украине, так это их неспособность обеспечить украинскую армию достаточным количеством средств. То есть было противостояние… точно так же, как во времена Второй мировой войны. Красная армия — как назывались тогда российские вооружённые силы — в конечном счёте сокрушила вермахт и нанесла ему огромные потери благодаря тому, что Советский Союз больше преуспел в производстве военной техники, чем немцы. И сегодня — слава Богу, в меньших масштабах — происходит то же самое.

Дата выхода в эфир 14 января 2024 года.