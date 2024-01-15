LCI: западное чудо-оружие не помогло — Россия одерживает верх в радиоэлектронной борьбе на Украине

Высокотехнологичное оружие, поставленное Киеву странами Запада, оказалось уязвимым для российских средств радиоэлектронной борьбы, констатирует в эфире LCI французский генерал и эксперт в области геополитики Франсуа Шованси. Как подчёркивает специалист, полноценное использование современной техники без электронных компонентов невозможно. Россия же научилась использовать это новшество во вред противнику, отмечает эксперт.

ФРАНСУА ШОВАНСИ, генерал, консультант LCI по геополитическим вопросам: Да, вначале у украинцев было преимущество в обладании суперпроизводительной техникой, но другая сторона приспособилась к этому и нашла способ защититься. Слабое место всего этого чрезвычайно совершенного оружия — это вся, попросту говоря, электроника. Когда мы говорим о Himars или снарядах Excalibur… Это снаряд калибра 155 мм, который можно использовать в САУ Caesar. И этот снаряд направляется к цели с помощью GPS.

Таким образом, всё, что касается волн, становится предметом интереса другой стороны. И если другая сторона действительно способна подавить все сигналы GPS, как мы выяснили в другом случае, по соображениям безопасности, если она способна создать помехи и обмануть врага… Радиоэлектронная война также служит для создания воображаемых противников на поле боя: чтобы думали, что враг в одном месте, когда он находится в другом.

То есть это система для создания приманки?

ФРАНСУА ШОВАНСИ: Да, совершенно верно: это система для создания приманок, ловушек. Можно даже воссоздать генштаб противника, чтобы заставить поверить в то, что противник находится в этом месте и по нему можно нанести удар. Все эти системы являются частью радиоэлектронной войны, которую мы сейчас открываем для себя заново после того, как несколько раз забросили эту тему. Мы считали, что средства радиоэлектронной борьбы стали почти бесполезными, однако сегодня мы отдаём себе отчёт в том, что обходиться без них уже нельзя, а всё наше оружие, если не считать советских моделей, сегодня нуждается в электронике для того, чтобы попадать в цель и использоваться полноценно.

Итак, действительно, сегодня, спустя полтора года, русские научились противостоять этому. У них было много неприятностей. Помните, перехваты радиосообщений вначале? Их переговоры тоже перехватывались, их засекали, потому что они не были достаточно внимательны. Они даже потеряли из-за этого нескольких генералов, не будем забывать об этом.

Итак, радиоэлектронная борьба вернулась на поле боя, и, действительно, здесь мы видим, что русским удалось противостоять противникам, применить инновации и, в конечном счёте, не только защитить свои системы вооружений — это первое, что мы увидели: защиту их систем вооружений. Сейчас же они начинают создавать помехи системам вооружения противника.

Дата выхода в эфир 13 января 2024 года.