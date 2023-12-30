Daily Telegraph Оригинал

DT: российские средства РЭБ успешно глушат украинские ракеты и беспилотники

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Российские средства РЭБ успешно справляются и с украинскими беспилотниками, и с западными ракетами, поскольку Москва развернула по одной крупной системе радиоэлектронной борьбы на каждые 10 километров фронта. Как пишет The Daily Telegraph, это говорит о том, что Россия незаметно научилась уничтожать два самых ценных вида оружия, имеющегося в распоряжении Украины.
DT: российские средства РЭБ успешно глушат украинские ракеты и беспилотники
AP

Сначала украинские военные заметили, что их 155-миллиметровые артиллерийские снаряды «Экскалибур» с GPS-наведением внезапно начали отклоняться от цели. Потом ракеты, запускаемые реактивными системами залпового огня HIMARS, начали промахиваться, а в некоторых районах они и вовсе перестали попадать по целям. То же самое стало происходить и с американскими управляемыми бомбами JDAM. Как пишет The Daily Telegraph, расследование в конце концов показало, что все они стали жертвами российских средств радиоэлектронного подавления, что говорит о том, что Москва незаметно научилась уничтожать одни из самых ценных ракет, имеющихся в распоряжении Украины.

Как отмечает издание, это служит весьма убедительным примером технологического превосходства России в военном конфликте, который постепенно разворачивается в пользу Москвы. Сложная сеть радио-, инфракрасных и радиолокационных сигналов, непрерывно излучаемых в небо над передовой, обеспечивает российские войска беспрецедентно надёжной защитой в некоторых районах.

Однако ещё более важным обстоятельством является то, что Россия сейчас способна противостоять множеству дешёвых, порой купленных уже готовыми беспилотников, с помощью которых украинские силы могут вести наблюдение и наносить удары на больших расстояниях. Теперь украинцы оказались в невыгодном положении. Один солдат, чья миномётная часть регулярно использует для обнаружения целей дроны Mavic китайского производства, рассказал: «У русских всегда были хорошие средства радиоэлектронной борьбы — с самого начала спецоперации. Но теперь они у них лучше, чем у нас».
 
Устройства, развёрнутые россиянами, либо глушат системы наведения, либо просто прерывают связь беспилотника с его оператором. Некоторые дроны падают на землю, так и не поразив свою цель, а другие, лишившись связи, зависают в воздухе, пока у них не разрядятся аккумуляторы.
 
В докладе Королевского института оборонных исследований говорится, что вдоль всей линии фронта Россия развернула по одной крупной системе радиоэлектронной борьбы на каждые 10 км. Сообщается, что комплекс на колёсном шасси «Шиповник-АЭРО» оказался «особенно эффективным» в борьбе против украинских дронов.
 
Радиус его действия составляет 10 км, и он способен блокировать сам беспилотник, получая координаты места, откуда этот дрон управляется оператором, с точностью до метра, а затем передавая эти координаты артиллерийским батареям.
 
На тех участках линии фронта, которые не прикрываются более сложными системами, российские солдаты используют меньшие по размеру траншейные устройства.
 
Основным методом борьбы с российскими системами радиоэлектронного подавления является перепрограммирование дронов, что бывает непросто, если они были куплены в готовом виде или собраны с использованием деталей, находящихся в свободной продаже.
 
Часто аналоговые сигналы предпочтительнее цифровых, поскольку в этом случае воздействие российских систем приводит скорее к ухудшению качества видеосигнала, в не к полной потере контроля над дроном.
 
Другая тактика заключается в том, чтобы отправить сразу целый рой беспилотников, поскольку не все частоты можно заблокировать одновременно. Более сложные контрмеры, которые сейчас используют страны НАТО, как правило, недоступны для Украины.
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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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