Politico: Европа не готова к войне с беспилотниками

Последние конфликты показали, что БПЛА полностью поменяли методы ведения боевых действий. Теперь они — важнейший компонент современной войны, констатирует Politico. Однако ЕС пока сильно отстаёт в этой области. Полноценное производство всё ещё не налажено, а совместные проекты стран ЕС в сфере беспилотников остаются весьма скромными.

Раньше дроны выполняли лишь вспомогательную роль в военных операциях. Однако последние конфликты показали, что БПЛА теперь — важнейший компонент современной войны, констатирует Politico.

Спрос на них растёт по всему миру, и европейским правительствам пора обратить на это внимание. Пришло время извлечь уроки из вооружённого конфликта на Украине и войне в Газе, уверено издание.

У дронов сейчас довольно много функций. Они обеспечивают ситуационную осведомлённость в режиме реального времени, улучшают целеуказание и помогают подавить и уничтожить средства противовоздушной и противоракетной обороны. Между тем стал актуальным и вопрос борьбы с беспилотниками противника для защиты своей инфраструктуры.

Один из примеров — конфликт на Ближнем Востоке. ХАМАС использовал беспилотники для подготовки нападения на юг Израиля. Была выведена из строя первая линия обороны — израильские высокотехнологичные средства связи, сенсорные сети и дистанционно управляемые пулемёты.

Однако, по мнению Politico, порой шумиха вокруг дронов может быть преувеличенной и вводить в заблуждение. БПЛА — не чудо-оружие, их нужно рассматривать как средство повышения военной эффективности. Они не работают изолированно, поэтому их эффективность зависит от работы всей военной архитектуры.

Издание провело исследование, оценив влияние дронов на боевые действия. Выяснилось, что БПЛА уже сейчас стали практически незаменимы для современных военных операций, а в будущем их роль только возрастёт.

Поэтому и ЕС, и НАТО необходимо быстро адаптироваться к современным реалиям, уверено Politico. Пора включать беспилотники и технологии борьбы с ними в свой план развития потенциала и ежегодный обзор по обороне. Параллельно странам ЕС следует начать расширять совместные оборонные проекты в этой области, уделяя особое внимание функциональной совместимости и использованию передовых технологий.

Безусловно, беспилотники не являются чем-то новым для европейцев. Они фигурировали ещё в Плане развития потенциала ЕС на 2018 год. Недавно Европейское оборонное агентство также завершило проект, посвящённый стандартам функциональной совместимости военных дронов. В результате были получены важные рекомендации для лучшей интеграции и совместимости возможностей БПЛА.

Тем не менее издание признаёт, что совместные проекты стран ЕС в этой области остаются весьма скромными и оцениваются всего в несколько миллионов евро. К тому же в них принимают участие далеко не все страны. Большинство из них предпочитают отдавать приоритет национальным инициативам, а инвестиции ЕС в сферу беспилотников и технологии по борьбе с ними пока ограничены.

Более того, современные конфликты демонстрируют определённые потребности, которые значительно превосходят стандартизацию и качество, принятые в ЕС. Так, у НАТО есть пять крупных высотных систем длительного действия — система наземного наблюдения альянса НАТО (AGS). А вот у ЕС на сегодняшний день эквивалентных возможностей просто нет.

Politico констатирует, что членам ЕС не помешало бы иметь значительно больше многоцелевых БПЛА и средств борьбы с беспилотниками, готовыми к развёртыванию, учитывая объём миссий за пределами Европы. Кроме того, стоит отдать приоритет тиражируемости и доступности по цене этих систем.

Широкое производство и модульные конструкции могут помочь снизить стоимость крупных дронов уже в ближайшее время. Однако сенсорные технологии остаются по-прежнему дорогими, поэтому стоит задуматься над повышением специальных возможностей самозащиты.

В этой связи в Евросоюзе уже реализуются проекты, связанные с беспилотниками среднего и малого размера. Самый амбициозный из них — Eurodrone — рассчитывает предоставить 20 многоцелевых БПЛА длительного действия четырём странам начиная с 2028 года.

Есть и другие интересные проекты. Прежде всего это малозаметная тактическая беспилотная воздушная система и небольшие дистанционно пилотируемые летательные аппараты следующего поколения.

Тем не менее, продолжает Politico, полноценное производство пока не налажено. Большинство стран ЕС полагаются на свои парки дронов. Общее количество всё ещё ограничено, но оно растёт с особым акцентом на многоцелевые функции. Правда, такой разрозненный подход мешает наладить функциональную совместимость и создать общую основу для доктрины в Европе.

Что касается возможностей борьбы с беспилотниками, то в этой области достижения ЕС и финансирование оказываются ещё более скромными, несмотря на то, что они обозначены в качестве приоритетных в последнем обзоре обороны ЕС.

По данным издания, единственным заслуживающим внимания проектом в этой сфере является двухлетняя инициатива по исследованию и проектированию с участием 14 стран. Она направлена на создание совместного европейского потенциала по борьбе с беспилотниками, и её стоимость составляет €13,5 млн.

Несомненно, пришло время изменить приоритеты инвестиций стран Европы в борьбу с беспилотниками. Издание считает, что стоит сосредоточить внимание на экономически эффективных решениях, таких как радиоэлектронная борьба и оружие направленной энергии, включая лазеры и высокоэнергетическое микроволновое оружие.

Politico признаёт, что, несмотря на все усилия НАТО и ЕС, в настоящее время у них недостаточно беспилотников для ведения интенсивных боевых действий с равным противником и для сдерживания противников или для действий в кризисных ситуациях, отличных от конфликтов.

Кроме того, ситуация усугубляется недостатками в персонале и подготовке кадров, а также ограничениями на обработку разведывательных данных и обмен ими между ЕС и союзниками.

Таким образом, по мнению издания, странам ЕС следует уже сейчас сплотиться и готовиться к будущей беспилотной войне. Это значит уделить внимание более тесному сотрудничеству и координации действий между правительствами, военными и промышленностью.

ЕС следует использовать предстоящий в 2024 году Скоординированный ежегодный обзор по обороне, чтобы пересмотреть требования к БПЛА и средствам борьбы с ними на основе текущих конфликтов. Необходимо также уделить внимание и расширить инвестиции в инновации в этой области и вплотную заняться набором и соответствующей подготовкой персонала.

Лишь в этом случае, считает Politico, беспилотники сыграют решающую и успешную роль в будущем европейской безопасности.