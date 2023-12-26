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Times: Россию заподозрили в попытке саботировать коронацию Карла III — из-за случайного беспилотника

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В день коронации короля Великобритании Карла III столичную полицию встревожил беспилотник в небе над центром Лондона, передаёт The Times. По данным издания, одной из причин беспокойства было то, что беспилотник, казалось, появился со «стороны российского посольства».
Times: Россию заподозрили в попытке саботировать коронацию Карла III — из-за случайного беспилотника
АР

Россию заподозрили в попытке саботировать коронацию короля Великобритании Карла III из-за пролетевшего над центром Лондона в день церемонии беспилотника, сообщает The Times.

Полёты беспилотных летательных аппаратов запретили в центре Лондона во время церемонии 6 мая в рамках общих мер безопасности при проведении коронации. Однако утром в день события на радарах зафиксировали пролёт беспилотника в небе над Букингемским дворцом, Вестминстером и Кенсингтоном. Инцидент вызвал тревогу в лондонской полиции, где пытались определить, откуда прилетел аппарат и каковы были его намерения.
 
По данным The Times, одной из причин беспокойства было то, что беспилотник, казалось, появился со «стороны российского посольства» в садах Кенсингтонского дворца.
 
Анонимный источник сообщил изданию, что обсуждалась возможность сбить беспилотник. В Скотленд-Ярде отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, но отметили, что «были приняты меры по борьбе с беспилотниками». В конце концов летательный аппарат покинул зону.
 
В июле расследование контртеррористического командования столичной полиции привело к аресту 36-летнего гражданина США Валида Марая из Ноттинг-Хилла. В ноябре в суде он признал себя виновным в шести нарушениях аэронавигационного законодательства. Его оштрафовали на £4750.
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источник
Times Великобритания Европа
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беспилотник Великобритания Карл III Лондон Россия
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