Times: британская полиция отреагировала задержаниями на антимонархические протесты в день коронации Карла III
Церемонию коронации Карла III в Лондоне омрачили задержания членов антимонархических групп, собравшихся на Трафальгарской площади с 6 утра. Как отмечает The Times, протестующие скандировали антимонархические лозунги и держали транспаранты с надписями «Отмените монархию» и «Не мой король». Задержания прошли также по маршруту шествия протестующих вдоль улицы The Mall. По данным полиции, у них были изъяты «устройства блокировки».
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