Times: британская полиция отреагировала задержаниями на антимонархические протесты в день коронации Карла III

В столице Великобритании прошли массовые протесты против монархии на фоне коронации Карла III, сообщает The Times. Представители правозащитных организаций осудили задержания полицией мирных протестующих, назвав аресты «тоталитарным подавлением свободы слова».

Церемонию коронации Карла III в Лондоне омрачили задержания членов антимонархических групп, собравшихся на Трафальгарской площади с 6 утра. Как отмечает The Times, протестующие скандировали антимонархические лозунги и держали транспаранты с надписями «Отмените монархию» и «Не мой король». Задержания прошли также по маршруту шествия протестующих вдоль улицы The Mall. По данным полиции, у них были изъяты «устройства блокировки».

«Сообщения об арестах людей за мирный протест против коронации вызывают невероятную тревогу», — прокомментировала аресты представитель Human Rights Watch Ясмин Ахмед. В правозащитной организации отметили, что в британской столице произошло то, что «можно было бы ожидать увидеть в Москве, но не в Лондоне».

При этом один из организаторов протестов Люк Уайтинг отметил, что ему не понятны причины задержания протестующих, так как многих из них арестовали ещё при выгрузке плакатов из фургона недалеко от Трафальгарской площади. По его словам, их задержали в соответствии с новыми полномочиями в рамках Закона об общественном порядке. Впрочем, Уайтинг также отметил, что они заранее предупредили полицию о предстоящих протестах.

Задержания также коснулись представителей организации Just Stop Oil. «Свобода слова является основной британской ценностью — и мы только что потеряли её», — сказано в заявлении организации, где назвали действия полиции «позорным превышением полномочий».

Как отмечает The Times, задержания также прошли среди представителей организации Animal Rising «за много километров от коронации». «Это не что иное, как тоталитарное подавление свободы слова и всех форм инакомыслия», — приводит издание слова пресс-секретаря организации Натана Макговерна.