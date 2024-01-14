ABC: многострадальные австралийские вертолёты MRH-90 отправятся не на Украину, а на свалку

Несмотря на протесты украинской общины в Австралии, проблемные вертолёты MRH-90 Taipan, о которых в декабре попросил Киев, похоже, не отправятся на Украину, сообщает ABC. Австралийские власти распорядились разобрать и захоронить эти боевые машины, причём, как отмечается в статье, этот процесс уже начался.
Киев хочет получить от Австралии многострадальные вертолёты MRH-90 Taipan, но они, похоже, всё-таки отправляются на свалку, сообщает австралийский ABC.
В сентябре прошлого года вертолёты MRH-90 австралийской армии были выведены из эксплуатации на 14 месяцев раньше запланированного срока после того, как двумя месяцами ранее во время учений в штате Квинсленд произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли четыре военнослужащих.
Изначально предполагалось, что вертолёты будут выведены из эксплуатации в 2037 году, но с этими многострадальными машинами европейской конструкции проблемы наблюдались на протяжении многих лет, из-за чего приходилось вводить запреты на полёты для всего авиапарка MRH-90.
Несмотря на тщательно задокументированные опасения по поводу безопасности этих вертолётов, Киев официально запросил их 19 декабря прошлого года.
Украинская община Австралии в настоящий момент усиливает давление на правительство премьер-министра Энтони Албаниза в связи с его решением разобрать списанные вертолёты и захоронить их, а не отправлять на Украину.
«Австралийское правительство по какой-то причине хочет, чтобы все мы, налогоплательщики, вместо того чтобы помочь нуждающемуся другу, заплатили около 2 миллиардов долларов, чтобы их демонтировали, закопали в австралийской земле и тем самым загрязнили окружающую среду», — заявил изданию Антон Богданович, один из организаторов митинга сторонников Киева в Сиднее.
Между тем в статье отмечает, что процесс разборки вертолётов уже начался.
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