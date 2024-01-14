ABC: многострадальные австралийские вертолёты MRH-90 отправятся не на Украину, а на свалку

20:19 Беглов рассказал о гендерно-нейтральных туалетах в школах Украины Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что российские бойцы специальной военной операции видели «гендерно-нейтральные туалеты» в школах на Украине.

20:18 Ковальчук: «Спартак» в игре с «Металлургом» повторил ошибки матча со СКА Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук признал, что в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским «Металлургом» в некоторых моментах хоккеисты не прислушались к указаниям тренерского штаба.

20:07 Власти Египта: с октября в Газу въехало почти 9 тысяч грузовиков с гумпомощью КПП «Рафах» работает непрерывно, с октября 2023 года в сектор Газа из Египта въехало почти 9 тыс. грузовиков с гуманитарными грузами.

20:04 Джонсон: Овечкин пропустит второй матч подряд и не сыграет с «Рейнджерс» Стало известно, что российский нападающий Александр Овечкин второй матч подряд не сможет помочь своей команде в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

19:56 Eurosport: Надаль планирует вернуться на корт на турнире в Дохе Испанский теннисист Рафаэль Надаль планирует вернуться к соревнованиям на турнире серии ATP 250 в Катаре.

19:56 Белый дом: пришло время Израилю снизить интенсивность боевых действий в Газе Власти США считают, что для Израиля настало время снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

19:48 МИД Франции: 2024 год станет критически важным для Европы Текущий год станет критически важным для всей Европы. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

19:42 Терещенко удивлён просьбой НХЛ допустить Израиль к международным турнирам Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал просьбу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) допустить сборную Израиля до мировых соревнований.

19:37 В Белом доме заявили, что США не стремятся к конфликту с Йеменом Власти США не стремятся к конфликту с хуситами в Йемене, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

19:32 Число пострадавших в беспорядках в ходе демонстрации в Берлине превысило 20 Ситуация с беспорядками в Берлине, возникшими в ходе проведения демонстрации в память об убитых в 1919 году лидерах немецкого рабочего движения Карле Либкнехте и Розе Люксембург, обострилась. Как сообщает Bild, пострадали как минимум 20 полицейских.

19:22 Дубль Грицюка не помог СКА обыграть «Северсталь» в матче КХЛ «Северсталь» одержала победу над СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19:20 Бывший владелец «Техносилы» отказался от российского гражданства Бывший владелец сети магазинов бытовой техники «Техносила» Михаил Кокорич отказался от российского гражданства.

19:11 Работавший в фильме со Шварценеггером каскадёр Захаренков умер в возрасте 38 лет Российский каскадёр и актёр Александр Захаренков, известный в том числе по участию в съёмках фильма «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном, скончался на 39-м году жизни. Траурную новость о его смерти сообщил портал kino-teatr.ru.

19:06 Экс-военный из Франции: ни один русский солдат не должен освобождать Европу Российской стороне не нужно освобождать Европу, которая находится в глубочайшем кризисе из-за некомпетентного руководства. Об этом заявил бывший военнослужащий армии Франции, посещающий Донбасс с гуманитарной миссией.

18:59 «Сочи» расстался с нападающим Игнатьевым «Сочи» и нападающий Иван Игнатьев расторгли трудовой договор.

18:53 Галант: Израиль не остановится до достижения победы над ХАМАС Операция, которую Вооружённые силы Израиля проводят в секторе Газа, будет продолжаться до тех пор, пока не будет побеждено палестинское движение ХАМАС. С заявлением об этом выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

18:48 Wildberries: не удаётся выйти на связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада В Wildberries рассказали RT, что на данный момент не удаётся выйти на связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада в Шушарах.

18:44 СЭ: Черчесов отказал клубу из Азиатской лиги чемпионов Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от предложения возглавить один из клубов Азиатской лиги чемпионов.

18:42 Axios: Байден всё больше недоволен Нетаньяху из-за нарушения рекомендаций США Недовольство президента США Джо Байдена и его помощников, вызванное отказом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать рекомендациям Соединённых Штатов по ситуации в Газе, продолжает расти. Такую информацию приводит Axios.

18:36 «РБК-Украина»: в Кривом Роге прогремели взрывы Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

18:25 Не менее восьми человек пострадали в стычке демонстрантов с полицией в Берлине Участники ежегодной демонстрации в Берлине, которую проводят в память об убитых в 1919 году лидерах немецкого рабочего движения Карле Либкнехте и Розе Люксембург, вступили в стычку с полицией. Как сообщает RBB, пострадали не менее восьми человек.

18:22 Депутат Госдумы Милонов заявил, что российские клубы должны проводить сборы в РФ Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что российские клубы должны проводить сборы в России, чтобы не обогащать другие страны.

18:20 «Газпром» обновил суточный рекорд по поставкам потребителям в России «Газпром» 13 января обновил рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России, российским потребителям поставили почти 1,815 млрд куб. м газа.

18:09 Сирены воздушной тревоги прозвучали в трёх областях Украины Воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

18:09 Гол Сулейманова помог «Арису» победить «Панетоликос» в матче чемпионата Греции «Арис» в гостях одержал победу над «Панетоликос» в матче 18-го тура греческой Суперлиги.

18:04 Генсек «Хезболлы»: действия США ставят под угрозу судоходство в Красном море Действия Соединённых Штатов ставят под угрозу судоходство в Красном море даже для кораблей, не имеющих отношения к конфликту.

17:53 India TV: Мальдивы призвали Индию вывести своих военных до 15 марта Власти Мальдивских островов призвали Индию вывести своих военнослужащих к 15 марта.

17:53 Агент Жиго: у Самюэля очень хорошие, крепкие отношения с московским «Спартаком» Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самюэля Жиго, отреагировал на новость о возможном переходе футболиста в «Локомотив».

17:45 Гладков: более 2 тысяч детей из Белгорода вывезли на отдых после обстрела города Юные жители Белгорода в количестве более 2 тыс. человек вывезены на отдых в другие регионы России после обстрелов города со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

17:40 В Ставрополе школьник покинул гимназию после конфликта со стрельбой Ученик гимназии №30 города Ставрополя, который избивал своих одноклассников и стрелял в них из пневматического оружия, покинул учебное учреждение.

17:38 СЭ: Жиго и «Марсель» отказались от перехода защитника в «Локомотив» Один из российских посредников предлагал 30-летнему защитнику Самуэлю Жиго и его нынешней команде «Марселю» организовать трансфер в «Локомотив».

17:33 На Украине задержали хакера, незаконно обогатившегося на более чем $2 млн Хакер, незаконно заработавший более $2 млн в криптовалютах благодаря сложной схеме, попал в руки Нацполиции Украины. Информация об этом содержится в пресс-релизе, опубликованном Европейским полицейским агентством.

17:20 Кудряшов: Бетербиев смял Смита не только морально, но и физически Бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом.

17:20 «Эспрессо»: в ВСУ оценили ситуацию с личным составом как критическую Вооружённые силы Украины испытывают нехватку молодых мужчин, ситуация с личным составом в украинской армии на многих направлениях достигла критической отметки. С таким заявлением выступил комбат ВСУ Алексей Тарасенко.

17:13 Роспотребнадзор: заявления о «болезни Х» могут иметь экономические мотивы Заявления о «болезни X» могут иметь не научные, а экономические мотивы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

17:08 15-летний россиянин Ибрагимов оформил покер за молодёжный «Манчестер Юнайтед» Уроженец Дагестана Амир Ибрагимов оформил покер за молодёжную команду «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом».

17:03 Захарова: выделяемые США деньги Украине возвращаются в Вашингтон Деньги, которые Соединённые Штаты направляют Украине, в конечном счёте возвращаются американскому истеблишменту. С заявлением об этом выступила 14 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

16:59 Сальдо: ВСУ за неделю потеряли около 200 человек в Крынках Херсонской области ВСУ за неделю потеряли убитыми и ранеными около 200 бойцов в Крынках на левом берегу Днепра и несколько единиц техники.

16:52 «Зенит» подтвердил переход Чистякова в «Сочи» на правах аренды Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков переходит в «Сочи» на правах аренды этой зимой.

16:49 Королева Дании Маргрете II отреклась от престола, новым королём стал её сын Королева Дании Маргрете II, правившая в течение 52 лет, отреклась от трона. Престол занял её сын Фредерик X. Об этом сообщает телеканал Danmarks Radio.

16:45 Открытое горение на пожаре в Казани ликвидировано Пожарные ликвидировали открытое горение в гостинице «Астория» в Казани.

16:40 Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом ОАЭ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

16:35 «Спартак» проиграл «Металлургу» и продлил серию поражений в КХЛ до шести матчей Московский «Спартак» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

16:30 ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Петровскому району Донецка.

16:26 МИД Швейцарии: Россию следует включить в дискуссию об урегулировании на Украине Дискуссия на тему мирного урегулирования на Украине должна проходить при участии России. Такое мнение высказал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

16:20 Офис Зеленского сообщил о начале переговоров о гарантиях безопасности с Румынией Киев и Бухарест вступили в переговоры по соглашению Украины и Румынии о гарантиях безопасности. Информацию об этом предоставил офис Владимира Зеленского.

16:19 Фермеры Румынии перекрыли движение большегрузов через КПП на украинской границе Румынские фермеры вновь перекрыли движение большегрузов через КПП «Сирет» на границе с Украиной.

16:17 Избитый экс-президентом «Анкарагюджю» судья вернулся к работе Избитый экс-президентом «Анкарагюджю» турецкий футбольный арбитр Халил Умут Мелер вернулся к своей деятельности после 34-дневного перерыва.

16:15 На Украине в городе Лубны демонтировали символику советской эпохи Демонтаж символики советской эпохи завершился в здании вокзала города Лубны, расположенного на северо-востоке Украины. Информация об этом содержится в сообщении, распространённом Telegram-каналом «Деколонизация. Украина».