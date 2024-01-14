ABC Оригинал

ABC: многострадальные австралийские вертолёты MRH-90 отправятся не на Украину, а на свалку

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Несмотря на протесты украинской общины в Австралии, проблемные вертолёты MRH-90 Taipan, о которых в декабре попросил Киев, похоже, не отправятся на Украину, сообщает ABC. Австралийские власти распорядились разобрать и захоронить эти боевые машины, причём, как отмечается в статье, этот процесс уже начался.
ABC: многострадальные австралийские вертолёты MRH-90 отправятся не на Украину, а на свалку
AP

Киев хочет получить от Австралии многострадальные вертолёты MRH-90 Taipan, но они, похоже, всё-таки отправляются на свалку, сообщает австралийский ABC.

В сентябре прошлого года вертолёты MRH-90 австралийской армии были выведены из эксплуатации на 14 месяцев раньше запланированного срока после того, как двумя месяцами ранее во время учений в штате Квинсленд произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли четыре военнослужащих.

Изначально предполагалось, что вертолёты будут выведены из эксплуатации в 2037 году, но с этими многострадальными машинами европейской конструкции проблемы наблюдались на протяжении многих лет, из-за чего приходилось вводить запреты на полёты для всего авиапарка MRH-90.

Несмотря на тщательно задокументированные опасения по поводу безопасности этих вертолётов, Киев официально запросил их 19 декабря прошлого года.

Украинская община Австралии в настоящий момент усиливает давление на правительство премьер-министра Энтони Албаниза в связи с его решением разобрать списанные вертолёты и захоронить их, а не отправлять на Украину.

«Австралийское правительство по какой-то причине хочет, чтобы все мы, налогоплательщики, вместо того чтобы помочь нуждающемуся другу, заплатили около 2 миллиардов долларов, чтобы их демонтировали, закопали в австралийской земле и тем самым загрязнили окружающую среду», — заявил изданию Антон Богданович, один из организаторов митинга сторонников Киева в Сиднее.

Между тем в статье отмечает, что процесс разборки вертолётов уже начался.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ABC Австралия Океания
теги
Австралия вертолет военная техника окружающая среда оружие протест Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров