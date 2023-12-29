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WION: 2023 год побил рекорды по экстремальным погодным катаклизмам

Материал представлен в переводе ИноТВ
По мнению экспертов, уходящий год стал рекордным по количеству экстремальных погодных явлений. Однако наиболее ощутимый след оставили опустошительные лесные пожары, от которых погибло более 250 человек и пострадали сотни миллионов гектаров земли по всему миру. Многие связывают это с негативным влиянием изменений климата и говорят о том, что людских сил для борьбы с этим уже недостаточно — необходимо искать инновационные решения, передаёт WION.

2023 год оказался рекордсменом по количеству экстремальных погодных явлений — от внезапных наводнений до рекордных волн жары. Вот сводка крупнейших лесных пожаров 2023 года, от Северной Америки до Средиземноморского региона. Давайте посмотрим!

2023 год, ставший годом экстремальных погодных явлений, подходит к концу. С точки зрения климата он был катастрофическим. Лесные пожары — бедствие, не знающее границ, — охватили весь мир, с севера до юга, оставляя за собой обугленные следы.

В 2023 году лесные пожары уничтожили более 400 миллионов гектаров земли по всему миру, убили более 250 человек и привели к выбросу 6,5 миллиарда тонн углекислого газа в атмосферу. Из-за лесных пожаров, от Канады до бассейна Средиземномого моря — регионы по всему миру пострадали от рекордных выбросов ртути.

Канада пострадала от крупнейших пожаров за всю свою историю: около 7,6 миллиона гектаров земли было сожжено, не менее 18,5 миллиона гектаров лесных массивов пострадало — это даже больше, чем совокупная площадь Южной Кореи и Кубы. Последствия этого ощущались широко и на дальних расстояних: дымовые облака достигли северо-восточных штатов США и Европы.

На Гавайях произошли самые смертоносные пожары за столетие. Туристический город Лахайна сгорел дотла, и не менее 100 человек погибло в начале августа. Было разрушено около 2200 построек. Причинённый ущерб составил около 6 миллиардов долларов.

Крупнейшие за последние два десятилетия пожары в Греции унесли 21 жизнь. Выгорело более 72 тысяч акров земли.

В 2023 году также произошли пожары в Чили, Италии, Тунисе и Алжире. Причиной этого стали засушливые условия и высокие температуры. Дым от этих пожаров задерживался дольше, и даже в невидимой форме.

Когда деревья горят, они выделяют в окружающую среду удерживаемый ими углекислый газ. В итоге 20 процентов от этого количества остаётся в атмосфере, ускоряя глобальное потепление.

Кроме того, при этом выделяются различные опасные вещества — от угарного газа до золы, сажи и органического углерода. Вдобавок ко всему, эти пожары сокращают запасы углекислого газа примерно на 10 процентов.

Эксперты говорят, что необходимо сместить центр внимания с профилактики на исправление ситуации. Намёк ясен: нынешние методы профилактики уже устарели, а людских сил для борьбы с этим уже недостаточно.

Репортаж корреспондентского бюро WION (World Is One).

Дата выхода в эфир 28 декабря 2023 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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