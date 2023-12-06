Hill: лесные пожары свели на нет все усилия по улучшению качества воздуха
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе было повреждено предприятие в результате обстрела со стороны украинских военных.
Спецкор RT Александр Пискунов опубликовал видео того, как российская артиллерия уничтожает опорный пункт украинских военных в районе Горловки.
Частные клиники в России могут законодательно лишиться права на проведение абортов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
Государственная дума России приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предполагающий запрет использования мобильных телефонов на уроках в школах.
Полузащитник «Олимпиакоса» Пеп Бьель входит в сферу интересов «Краснодара».
В центре Геническа Херсонской области появился мурал в память о погибшем в ДТП заместителе губернатора региона Кирилле Стремоусове.
Депутаты Государственной думы проголосовали за поправку о введении обязательного урока труда (технологии) в начальных и средних классах школы.
Издание Goal оценило игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина в нынешнем сезоне.
Курс юаня на Московской бирже превысил 13 рублей впервые с 23 октября текущего года.
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак заявил, что прологи пройдут перед этапом Кубка Содружества в Уфе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германия не является союзником Украины, заявила, что министр «переобулся».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что истребители, которые западные страны поставят украинской армии, станут законной целью для Вооружённых сил России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в Россию прибыли 883 человека, эвакуированных с территории сектора Газа.
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига хочет провести сезонный международный турнир с участием четырёх команд в 2025 году.
Новое исследование показало, что россияне покупают разные марки автомобилей, как новых, так и с пробегом, в зависимости от времени года. Так, в 2023 году зимой чаще приобретали машины марки Kia, а летом — Lada.
Новое исследование показало, что более 70% россиян ничего не знают о существовании каких-либо ограничений при приёме витамина С.
Ошибки Кишинёва привели к тому, что жители Молдавии снова будут вынуждены переплачивать за газ. Такое мнение в своих соцсетях высказал бывший премьер-министр республики Ион Кику.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с января по октябрь текущего года обрабатывающие предприятия столицы увеличили объём производства на 16%. Это на 21,4% превышает показатель аналогичного периода 2022 года.
Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил мужчину к условному сроку за ложное сообщение о минировании.
В Москве умерла актриса Елена Корнилова. Об этом сообщил источник «Известий».
Столичная акция «Москва помогает» стала одним из лауреатов международной премии «Мы вместе». Церемония награждения победителей состоялась на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Главу Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову пригласят на заседание Совета Федерации 7 декабря.
Конституционный комитет Совета Федерации заявил, что сенаторы Совфеда 7 декабря рассмотрят постановление о назначении выборов президента на 17 марта 2024 года.
Состоялась премьера трейлера третьего сезона драматического триллера «Медиатор». Новые эпизоды выйдут 4 января.
На Урале в деревне Катышке под Алапаевском полуторагодовалый мальчик замёрз насмерть.
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак заявил, что отменённые из-за мороза гонки третьего этапа Кубка России в Тюмени не будут перенесены.
Россия может расширить свой военный флот новыми подводными лодками «Ясень», которые вызывают обеспокоенность среди стран Североатлантического альянса.
В Донском районе Москвы построят дом по программе реновации на 331 квартиру.
Врачи одной из больниц города Находки Приморского края оказывают медицинскую помощь двум девочкам-подросткам, которых госпитализировали с тяжёлым отравлением алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службах региональной полиции и Минздрава.
Иран заявил, что осуществил успешный запуск новейшей биологической капсулы с помощью ракеты-носителя «Салман» отечественного производства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8—9 декабря примет участие в форуме по вопросам мира и безопасности, который состоится в Объединённых Арабских Эмиратах.
Американский фигурист Илья Малинин планирует прыгнуть четверной аксель в финале Гран-при ISU по фигурному катанию.
Министерство внутренних дел России опубликовало кадры задержания участников банды, подозреваемых в совершении более 30 преступлений.
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал строительство нового лучевого комплекса в больнице «Коммунарка» в ТиНАО.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил коммунальным службам региона перейти на усиленный режим работы из-за морозов до -40 °С.
Эксперты рассказали, какие критерии учитывать при выборе идеального новогоднего дерева.
В Беговом районе Москвы завершили капитальный ремонт дома в конструктивистском стиле.
Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело против студента-иностранца после того, как он напал на свою бывшую девушку в Екатеринбурге.
Врач-психиатр Клиники доктора Исаева Андрей Корнев рассказал, как действовать в случае панической атаки. По его словам, главное — успокоить сердцебиение и восстановить дыхание.
Вице-губернатор Оренбургской области Игорь Сухарев подвёл итоги работы общероссийского общественно-государственного «Движения Первых».
Артисты Приморской сцены Мариинского театра представляют в столице Катара — Дохе балет Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь».
На территории приморского нацпарка «Земля леопарда» фотоловушки зафиксировали редчайшее краснокнижное животное — горала. Теперь учёные постараются установить численность одного из самых редких копытных в мире для местной популяции.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице увеличилось количество пунктов обогрева для бездомных людей.
Саудовская Аравия может купить Лигу чемпионов.
Заявление о предоставлении временного убежища приняли у ветерана СВО Александра Бабкова сотрудники Главного управления МВД России по Свердловской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Главное управление юстиции Удмуртии в 2024 году учредит Государственное юридическое бюро для оказания бесплатной юридической помощи гражданам.
Народного артиста России Александра Лазарева назначили на пост главного режиссёра Центрального академического театра Российской армии.
Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова рассказала, что тяга к сладкому после спортивной тренировки может свидетельствовать о низкой квалификации тренера.
Сотрудники правоохранительных органов совместно с сотрудниками ФСБ и СК задержали лидера и других участников банды, которым инкриминируется совершение более 30 преступлений, среди которых убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году в Одинцове Московской области.
Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok на 800 тыс. рублей за неудаление роликов о так называемых зацеперах.