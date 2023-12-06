Hill: лесные пожары свели на нет все усилия по улучшению качества воздуха

В США вышло новое исследование, которое показало, что сильнейшие лесные пожары последнего времени свели на нет улучшения качества воздуха, достигнутые за последние 20 лет, сообщает The Hill. Согласно его данным, загрязнение воздуха на западе США значительно выросло именно из-за этих пожаров. Более того, оно привело к росту числа преждевременных смертей на 670 человек ежегодно.

В США вышло новое исследование, которое показало, что сильнейшие лесные пожары последнего времени свели на нет улучшения качества воздуха, достигнутые за последние 20 лет, сообщает издание The Hill.

Согласно его данным, опубликованным в журнале The Lancet Planetary Health, загрязнение воздуха на западе США с 2000-го по 2020 год значительно выросло именно из-за этих пожаров. Более того, оно привело к росту числа преждевременных смертей на 670 человек ежегодно.

Как пишет Hill, американское агентство по охране окружающей среды (ЕРА) предпринимало активные попытки для улучшения качества воздуха, в первую очередь за счёт сокращения выбросов автотранспорта. Однако лесные пожары и в особенности те, что бушевали на западе страны, «подорвали успешные федеральные усилия».

«Предполагается, что наш воздух становится всё чище и чище в основном из-за правил ЕРА по выбросам, но пожары ограничили или свели на нет эти улучшения качества воздуха», — цитирует издание заявление сенатора Джуна Вана, заведующего кафедрой химической и биохимической инженерии университета Айовы.

«Другими словами, все усилия ЕРА за последние 20 лет, направленные на то, чтобы сделать наш воздух чище, в основном были потеряны в районах, подверженных пожарам, и регионах с подветренной стороны. Мы сдаём позиции», — уточнил Ван.

В ходе проведения исследования учёные для начала рассчитали общенациональную концентрацию мелкодисперсных твёрдых частиц и высокотоксичного компонента — то есть загрязнителя воздуха, который также известен как «чёрный углерод».

Затем эти результаты, а также данные со спутников и 500 наземных станций мониторинга качества воздуха были нанесены на карту по всей континентальной части США. В итоге получилась карта не только концентрации загрязняющих веществ, но и оценки преждевременной смертности.

Hill поясняет, что уровни содержания твёрдых частиц и сажи снизились на 22 процента и 11 процентов соответственно с 2000-го по 2020 год. Однако ситуация на западе США была совершенно обратной начиная с 2010 года. В этом регионе наблюдалось ежегодное увеличение концентрации твёрдых частиц и сажи на 55 и 86 процентов соответственно.

Также были отмечены колебания уровней загрязнения из года в год. Исследователи связали такие изменения с ростом числа лесных пожаров на западе страны. Так, уровень сажи за исследуемый период претерпел «заметное ежегодное увеличение на 2,4 процента по всей территории США».

Такие условия «усугубляют загрязнение воздуха и повышают риски как заболеваемости, так и смертности», — цитирует Hill одного из исследователей Инга Вея, научного сотрудника из университета Мэриленда.

Интересно, что лесные пожары в основном бушевали на Среднем Западе Соединённых Штатов, однако этот регион до сих пор избежал прямого воздействия качества воздуха на здоровье жителей. «Мы находимся на границе. Если пожары усилятся или станут более частыми, качество нашего воздуха ухудшится», — уточнил Джун Ван.