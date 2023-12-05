WION: Индия, Китай и США лидируют по выбросам в атмосферу

Массовое производство электроэнергии, в первую очередь, в таких странах, как Индия и Китай, а также активная добыча нефти и газа в США способствовали тому, что объём глобальных выбросов парниковых газов в атмосферу за последнее время резко возрос. И это напрямую отражается также на изменениях климата. Об этом сообщается в докладе, подготовленном в рамках саммита COP28, передаёт WION.
А теперь, как сообщается в докладе, который был подготовлен в преддверии саммита COP28, — производство электроэнергии в Китае и Индии, наряду с добычей нефти и газа в США, спровоцировали самый масштабный скачок в объёме глобальных выбросов парниковых газов с 2015 года.
Как заявили опубликовавшие эти данные представители Climate Trace Project, выбросы метана в целом выросли, несмотря на все обещания их сократить. Данные также свидетельствуют о том, что страны и компании не в состоянии выполнить обязательства по предоставлению точных отчётов относительно своих выбросов.
Новая статистика при этом показала, что угольные шахты в Китае в значительной мере несут ответственность за увеличение выбросов метана в атмосферу в период с 2021-го по 2022 год.
В рамках исследования также было обнаружено, что сжигание метана во время добычи нефти и газа является значительным и широкомасштабным источником выбросов. Поэтому в докладе рекомендуется ужесточить меры в отношении сжигания метана, предлагая это решение в качестве быстрого способа существенно сократить его выбросы.
Тем не менее доклад содержит и хорошие новости о том, что вырубка лесов в ключевых регионах мира сокращается. При этом выбросы, связанные с деградацией и уничтожением лесных массивов в бассейне Конго, в 2022 году сократились до 19 процентов по сравнению с предыдущим годом.
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