Politico: конференцию по климату в Дубае уже обвиняют в пустых обещаниях

В Дубае проходит Международная конференция по климату, на которой государства договорились использовать больше возобновляемых источников энергии и усилить энергосбережение. Однако многие эксперты обвиняют участников конференции в пустых обещаниях, ведь они так ничего и не делают с добычей ископаемого топлива, пишет Politico.

В Дубае проходит ежегодная 28-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата. И её уже раскритиковали за пустые обещания и «гринвошинг» — экологические инициативы, которые на самом деле экологии никак не помогают, пишет Politico.

На этой конференции было две большие темы: нефтегазовые компании пообещали сократить выбросы, а 118 стран заверили, что втрое увеличат использование возобновляемых источников энергии и вдвое нарастят усилия по энергосбережению.

Но многие климатически уязвимые страны и неправительственные группы сразу же выразили скепсис относительно этой инициативы. «Необходимо быстрое ускорение развития чистой энергетики, и мы призвали утроить использование возобновляемых источников энергии. Но это только половина решения, — сказала Тина Стеге, посланник по вопросам климата на Маршалловых островах. — Это обязательство не может обелять страны, которые одновременно расширяют производство ископаемого топлива».

Президент некоммерческого Центра международного экологического права Кэрролл Маффет сказал: «Единственный способ убрать углерод из углеродной нефти и газа — это прекратить их добычу... Всё остальное — это просто очередной гринвошинг в отрасли».

При этом Европейский союз в течение нескольких месяцев вёл кампанию, чтобы достигнуть этого соглашения. Хотя при этом Брюссель также хочет, чтобы эти усилия сопровождались поэтапным отказом от ископаемого топлива. В своём выступлении в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вообще не упоминала ископаемое топливо. Лишь в пресс-релизе появилось новое заявление: «Нас объединяет наше общее убеждение, что для достижения цели по снижению температуры на 1,5 градуса Цельсия… нам необходимо поэтапно отказываться от ископаемого топлива». США, крупнейший в мире производитель нефти, вообще отошли от этой темы в своей стратегии на конференции.

Но при этом председатель конференции заявил, что они договорились с крупнейшим в мире экспортёром нефти, Саудовской Аравией, работать над изменением климата. Среди подписавших документ была саудовская государственная энергетическая компания Aramco, а также другие мировые гиганты, такие как ExxonMobil, Shell и TotalEnergies. Они обязались ликвидировать выбросы метана к 2030 году, прекратить рутинное сжигание газа в факелах к той же дате и достичь нулевых выбросов от своих производственных операций к 2050 году.

Однако другие наблюдатели заметили, что подобные обязательства они брали на себя уже не раз. Кроме того, соглашение носит добровольный характер и по-настоящему не обязывает его выполнять. И некоторые эксперты полагают, что организаторы намеренно объединили в один пакет вопрос о возобновляемых источниках энергоресурсов и о энергоэффективности, чтобы отвлечь внимание от острого вопроса.

Отдельно президент Франции Эммануэль Макрон высказался на тему поэтапного отказа от угля. Макрон предложил прекратить частное финансирование производства угля, помогать зависящим от угля сообществам и расширять масштабы экологически чистой энергетики. Вашингтон присоединился к нему в обещании свести выбросы от использования угля к нулю. Использование угля в производстве электроэнергии в США уже резко упало за последнее десятилетие, отмечает автор статьи.

Эксперты ожидают, что эта инициатива США окажет давление и на Китай, крупнейшего в мире потребителя и производителя угля, а также на Японию, Турцию и Австралию.

США также представили свои планы по борьбе с выбросами метана, но премьер-министр Барбадоса Миа Моттли призвала к глобальному соглашению по метану, поскольку добровольные усилия не увенчались успехом, пишет Politico.