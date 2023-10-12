NTD: кенийская компания делает топливо из пластиковых отходов

Кенийский бизнесмен построил маленький перерабатывающий завод, где из пластика делают топливо. Как передаёт NTD, пластик очищают от грязи, измельчают и отправляют в специальный реактор, где проходит процесс пиролиза. В результате из килограмма отходов можно получить 800 граммов синтетического топлива.

Многие уверены, что пластиковые отходы — серьёзная проблема. А что если это бесценный ресурс? Кенийский бизнесмен Джеймс Муриту пришёл как раз к такому выводу. Он построил маленький перерабатывающий завод, где из пластика делают топливо.

Отходы скупают у компаний и частников. Пластик очищают от грязи, измельчают и отправляют в специальный реактор. Там проходит процесс пиролиза. Пластик нагревают при температуре не выше 500 градусов. В итоге он распадается на жидкие и газообразные компоненты. Таким образом из килограмма пластика можно получить 800 граммов синтетического топлива.

После пиролиза бензин или дизель должен пройти очистку. Только потом можно заправлять технику.

ДЖЕЙМС МУРИТУ, глава компании Progreen Innovations Limited: Мы производим два вида альтернативного топлива. Первый — это бензин. Его можно использовать для обычных легковых автомобилей и малолитражек. Также он подходит для бензопил, водяных насосов, газонокосилок и прочей небольшой техники.

На заводе также делают синтетическое дизельное топливо. Владелец компании заправляет им свой внедорожник.

Эксперты говорят, что на разложение пластика могут уйти десятки, а то и сотни лет. По данным ООН, каждый год в мире производится 400 миллионов тонн пластиковых отходов. В переработку идёт только 9 процентов. Ещё 12 процентов сжигают. Это вредит природе и загрязняет атмосферу. Но с пиролизом всё иначе.

НИКСОН ОТИЕНО, эксперт-эколог: Есть основания для беспокойства, поскольку в процессе пиролиза выделяются вредные газы. Но надо понимать разницу между пиролизом и сжиганием. Процесс сжигания проходит на открытом воздухе, а пиролиза — в закрытой системе. Это уже сокращает объём токсичных газов. И хотя они и выделяются, есть технологии очистки.

Завод способен производить 1000 литров топлива за три дня. Продукцию пока не продают. Компания ещё должна получить лицензию в регулирующих органах.

Дата выхода в эфир 11 октября 2023 года.