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Newsweek: дым от фейерверков в честь Дня независимости США усугубит загрязнение воздуха

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Фейерверки приводят к выбросу в атмосферу вредных загрязняющих веществ, как это происходит и во время пожаров. Поэтому массовые салюты, которые ожидаются в стране 4 июля в День независимости США, могут ещё больше усугубить проблемы с качеством воздуха на фоне продолжающихся лесных пожаров в Канаде и некоторых районах США, предупреждают эксперты.
Newsweek: дым от фейерверков в честь Дня независимости США усугубит загрязнение воздуха
AP

День независимости США, который отмечается 4 июля и обычно сопровождается массовыми фейерверками, способен ещё больше усугубить показатели загрязнённости атмосферы и заметно ухудшить качество воздуха, пишет Newsweek. Дело в том, что при запуске фейерверков обычно также происходит выброс в окружающую среду вредных для здоровья загрязняющих веществ, похожих по составу на дым от пожаров, поясняется в статье.

И хотя за этими зрелищными шоу всегда интересно наблюдать, однако массовое использование пиротехники приводит и к активным выбросам в атмосферу, где этот дым будет смешиваться с дымом от продолжающихся лесных пожаров в Канаде, предупреждают эксперты. Там по-прежнему охвачены огнём большие территории в таких провинциях, как Квебек, Онтарио и Альберта.

Ожидается, что этот сезон может стать для Канады худшим за всю историю по статистике пожаров, отмечается в статье. Причём они разгораются настолько сильно, что уже значительно повлияли на качество воздуха даже в Соединённых Штатах: дым окутывал американские города, расположенные на расстоянии более 1000 миль от границы с Канадой. 

Одновременно горят леса и на территории США в таких штатах, как Колорадо и Вашингтон, что также повышает степень загрязнения воздуха, сообщает Newsweek. И хотя за прошедшие дни часть дыма уже рассеялась, благодаря чему в прошедшие выходные качество воздуха в США начало улучшаться, метеорологи опасаются, что массовые салюты и фейерверки в честь праздника 4 июля вновь усугубят проблему.

Качество воздуха измеряется индексом, который может варьироваться в диапазоне от 0 до 500 единиц, поясняется в статье. При этом показатели загрязнения ниже 50 считаются «хорошими», от 51 до 100 — «умеренными», а от 101 до 150 — «нездоровыми для чувствительных групп населения» (например для людей, страдающих от астмы или других респираторных заболеваний).

По мере роста этого идекса опасность повышается: показатели от 151 до 200 считаются «нездоровыми» для всех категорий населения, от 201 до 300 — «очень нездоровыми», а от 301 до 500 — уже «опасными», пишет Newsweek. Как рассказал старший метеоролог компании AccuWeather Алан Репперт, одни только фейерверки в действительности способны ухудшить качество воздуха до «нездорового» или даже «очень нездорового» на какое-то время.

Репперт предупредил, что дым из Канады, который до сих пор находится в небе над такими штатами, как Вашингтон, Орегон, Монтана и Айдахо, будет смешиваться с дымом от фейерверков, что приведёт к повышенному уровню загрязнения. «Это хорошо видно и на графиках», — пояснил эксперт. По его оценкам, для того, чтобы выбросы от фейерверков рассеялись, может потребоваться более суток, в зависимости от погоды.

Тем временем дым от лесных пожаров продолжает периодически окутывать некоторые части США, сообщает Newsweek. В то время как большая часть страны на прошлой неделе в основном избавилась от смога, районы на северо-западе и Тихоокеанском побережье всё ещё страдают от заметно ухудшившегося качества воздуха.

На прошлой неделе дым от лесных пожаров окутал Средний Запад, где в Индианаполисе, Детройте, Чикаго и Кливленде на протяжении нескольких дней наблюдалось нездоровое качество воздуха, напоминает  Newsweek. Сейчас в большинстве районов показатель загрязнения улучшился до «умеренного» или «хорошего», что уже можно считать существенным улучшением по сравнению с «нездоровым», наблюдавшимся там на протяжении предыдущей недели, говорится в статье.

В то же время эксперты затрудняются предсказать, когда загрязнение атмосферы над территорией Соединённых Штатов полностью прекратится в долгосрочной перспективе. «На протяжении большей части нынешнего лета мы всё ещё будем наблюдать вторжения дыма, вызванного лесными пожарами», — заключил Репперт в интервью Newsweek.
 
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