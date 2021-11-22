Bild: Нидерланды первыми в Европе запретили новогодние фейерверки из-за ковида

Нидерланды стали первой страной в Европе, запретившей новогодние фейерверки и салюты из-за коронавируса, сообщает немецкий таблоид Bild. Цель этого запрета заключается в том, чтобы не повышать нагрузку на и без того переполненные отделения интенсивной терапии: в прошлом году подобный запрет помог Нидерландам снизить количество травм, связанных с запуском ракетниц, на 70%.

Нидерланды запретили зажигать новогодние фейерверки и запускать ракетницы в праздничную ночь на стыке 2021-го и 2022 года. Причиной этому стал коронавирус, пишет немецкий таблоид Bild.

Как уточняет автор статьи, на самом деле причиной для таких строгих ограничительных мер является положение в отделениях интенсивной терапии, которое день ото дня становится всё более напряжённым. Теперь правительство запретило продажу и поджигание фейерверков и салютов, потому что запуск ракетниц сопровождается повышенной опасностью для здоровья. Об этом было объявлено в Гааге в пятницу.

Принятые ограничительные меры, разумеется, напрямую касаются и частного использования фейерверков и праздничных салютов, отмечает Bild. Это делается с целью пощадить силы и без того перегруженных клиник, медицинского персонала и полиции.

Как напоминает издание, в прошлом году тоже действовал запрет на фейерверки и ракетницы. Тогда в результате этой меры число травм, полученных из-за запуска ракетниц и салютов и требующих осмотра врача или обращения в больницу, снизилось на 70% по сравнению с 2019 годом. При этом разрешёнными остаются организованные городскими властями фейерверки и небольшие петарды для детей.

Пока можно только гадать, последует ли Германия примеру Нидерландов и будут ли на её территории вводиться соответствующие ограничения на период новогодних праздников. Между тем, остаётся фактом, что в прошлом году многие города и регионы Германии запретили праздничную канонаду, напоминает издание.

В Берлине уже объявили, что и в нынешнем году запрет на запуск фейерверков будет действовать, по меньшей мере, на центральной площади Александерплац, сообщает немецкий таблоид Bild.