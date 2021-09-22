Independent: Джонсон допускает «незапланированную» отмену рождественских торжеств

Британский премьер-министр Борис Джонсон признал, что не исключает вероятности введения новых ограничений и отмены праздничных мероприятий на Рождество в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Хотя это, по его словам, совсем не входит в планы правительства, пишет The Independent.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что хотя отмена рождественских торжеств в этом году не входит в планы правительства, однако он не может полностью исключить возможных новых ограничений и запретов на проведение мероприятий. По словам премьера, он не может с абсолютной уверенностью гарантировать британцам нормальное Рождество в этом году, сообщает The Independent.
Как пояснил Джонсон, дополнительные сложности могут возникнуть в связи с тем, что Великобритания страдает от перебоев в поставках различных товаров, вызванных острой нехваткой водителей грузовиков, а также из-за повышения цен на энергоресурсы. Кроме того, нельзя исключать возможность новых вспышек распространения коронавирусной инфекции, отмечается в статье.
В декабре прошлого года премьер-министр рекомендовал британцам не устраивать крупные семейные торжества, поскольку число случаев COVID-19 в стране тогда начало резко расти, напоминает The Independent. Джонсон заверил, что отменять Рождество второй год подряд практически не планировалось, — однако и обещать, что всё вернётся в норму и британцы не столкнутся в праздники ни с какими сложностями, он тоже отказался.
По словам премьера, у британского правительства есть «план А» — это то, что уже делается сейчас, а также «план Б» — включающий в себя различные варианты того, что нужно будет или придётся сделать зимой дополнительно. В частности, второй план предусматривает ужесточение санитарных ограничений, включая обязательное ношение масок для лица и использование «паспортов вакцинации», если этого потребуют обстоятельства.
Как пояснил Джонсон, это «последовательный ряд шагов», призванный стабилизировать ситуацию. Однако правительство не хотело бы повторения того, что пришлось сделать в прошлое Рождество, подчеркнул премьер. Он заверил, что отменять праздники второй год подряд «совсем не входит в планы» властей, заключает The Independent.
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