Independent: «совершенно беспрецедентно» — британцев предупредили о росте цен на рождественские подарки

Производители игрушек предупредили британцев, что цены на рождественские подарки в этом году значительно возрастут, пишет The Independent. Виной тому задержки при доставке и дефицит транспорта. Представители индустрии игрушек призвали правительство разрешить портовым рабочим и водителям грузовиков из Европы свободно работать в Великобритании после брексита.

В этом году Рождество в кругу семьи и близких, вероятно, обойдётся британцам значительно дороже, так как расходы на доставку игрушек резко возросли на фоне задержек и дефицита на всех этапах транспортировки, сообщает The Independent.

По словам главы компании по производству игрушек The London Toy Company Джоэла Берковица, цены на подарки в этом году возрастут вслед за ростом в восемь раз расходов на их доставку в Великобританию.

«Игрушки на это Рождество будут стоить дороже, и это если они вообще будут в наличии», — предупредил Берковиц. По его словам, из-за проблем, которые начинаются ещё в портах стран-производителей, компания не может доставлять заказы, в том числе крупным клиентам.

«Один из наших клиентов — Amazon, и они разместили огромный заказ сегодня утром, но мы не можем его выполнить, так что это убивает наш бизнес. Это полный бардак», — отметил Берковиц.

В странах, где производятся эти игрушки, таких как Китай, не хватает пустых грузовых контейнеров, что, как считают представители индустрии игрушек, было вызвано ограничением торговли в разгар пандемии коронавируса. В настоящий момент компании ждут транспортный контейнер около трёх недель, при этом, как только он становится доступен, его стоимость резко возрастает.

Как отметил Берковиц, прежде ежегодно доставка товаров в Великобританию обходилась его компании в ₤30 тыс., но в этом году расходы составят ₤150 тыс., «а возможно, и больше». Впрочем, даже после того, как груз прибывает в страну, уходит около трёх недель на то, чтобы найти грузовик, который доставит его из порта на склад. Всё это приведёт к увеличению цен на товары.

Директор The London Toy Company призвал британское правительство разрешить портовым рабочим и водителям грузовиков из Европы свободно работать в Великобритании после брексита, а также провести «основательные переговоры» о процессе судоходства и судоходных компаниях.

Слова Берковица поддержал основатель и владелец британской компании WOW Toys Надим Эднан-Лаперуз. «Мы занимаемся этим уже 25 лет, и нынешняя ситуация совершенно беспрецедентна и приведёт к инфляции розничных цен на игрушки на это Рождество и в последующие годы», — приводит The Independent слова предпринимателя.

Как напоминает издание, ранее на этой неделе британские предприниматели предупредили о том, что серьёзный дефицит продуктов питания может поставить под угрозу привычное Рождество для множества семей в Великобритании.