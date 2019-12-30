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ERR: новогодние фейерверки ощутимо вредят не только животным, но и птицам
Учёные предупреждают, что новогодние салюты могут вызывать проблемы как с физическим, так и с психическим здоровьем не только у животных, но и у птиц, обитающих вблизи населённых пунктов. Громкие хлопки и резкие вспышки света внезапно будят птиц посреди ночи и дезориентируют их, что негативно отражается на их состоянии. Поэтому оптимальным решением является отказ от фейерверков в новогоднюю ночь, передаёт ERR.

Учёные убеждены, что, помимо зверей, проблемы как с физическим, так и с психическим здоровьем салюты могут вызывать также и у птиц. Прежде всего, это касается живущих в городе птиц, которые ночью спят.

Таких большинство, и в группе риска находятся воробьи, синицы, вороны и водоплавающие птицы. По мнению специалистов, городские власти Таллина приняли правильное решение, поддержав отказ от фейерверков в новогоднюю ночь.

МАРЕК СТРАНДБЕРГ, основатель Эстонского общества защиты диких животных: Обычная птица ночью особо не видит. Поэтому ночью при испуге у них возникает паника. Представьте себе, что кто-то придёт к вам, поднимет и отправит на час или два бегать — одежду надеть нельзя, а на улице зима и холодно... Птицы чувствуют что-то подобное.

Дата выхода в эфир 29 декабря 2019 года.

 

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ERR Эстония Европа
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