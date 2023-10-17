NTD: австралийским аборигенам отказали в «праве голоса» при парламенте страны

Австралийские аборигены не смогут создать свой консультативный орган при парламенте страны, который смог бы консультировать депутатов по вопросам, касающимся коренных жителей. Как передаёт NTD, против поправки к Конституции выступили 60% участников референдума, то есть большинство избирателей во всех шести штатах Австралии.

У коренных жителей Австралии не будет права создать свой консультативный орган при парламенте страны. Против поправки к Конституции выступили 60 процентов участников референдума, то есть большинство избирателей во всех шести штатах Австралии. В целом проголосовали 18 миллионов человек.

Инициатором референдума стал премьер-министр страны Энтони Албаниз. Избирателям задали вопрос, одобрят ли они создание консультативного совета под названием «Голос аборигенов и жителей островов Торресова пролива». В случае согласия это изменение закрепили бы в Конституции. Орган смог бы консультировать депутатов по вопросам, касающимся коренных жителей.

ЭНТОНИ АЛБАНИЗ, премьер-министр Австралии: Прежде всего я скажу: хотя результат референдума не оправдал моих надежд, я абсолютно уважаю решение австралийского народа и весь демократический процесс.

Австралийцы по-разному отреагировали на результаты голосования и на сам референдум. Многие считают это бесполезной тратой денег. Проведение референдума раскритиковали даже некоторые коренные жители.

ДЖОН, житель Сиднея: Всё это было неправильно. Как сказал лидер аборигенов Уоррен Мандин, эти 300 миллионов следовало потратить на что-то другое, а не на голосование.

БАРБАРА БРЭДБЕРИ, жительница Квинсленда: Думаю, это отличный результат для всей страны. Положительный вызвал бы разногласия.

ДЭВИД ТОБИН, житель Сиднея: Я разочарован. Мы ожидали, что большинство будут против, но я всё равно разочарован. Я проголосовал за и считаю, что нужно дать аборигенам право голоса. Но большинство людей проголосовали против. Думаю, на международном уровне это не очень хорошо для Австралии.

БРЕНДА, жительница Сиднея: Думаю, в этом не было нужды. Лишние деньги и лишнее время.

НАССЕР ЭЛЬ ЗАХАБ, житель Сиднея: Нет разницы — за или против. У нас прекрасная страна. Просто помогайте людям, помогайте всем, кого знаете. Мир повсюду. Спишь спокойно. Здесь очень хорошее правительство, и оно заботится обо всех.

В Австралии живёт 26 миллионов человек. Менее четырёх процентов составляют коренные жители. Их социально-экономическое положение в основном не очень хорошее. Однако правительство старается решать проблемы аборигенов.

Дата выхода в эфир 16 октября 2023 года.