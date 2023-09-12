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Guardian: Европе угрожает нашествие красных огненных муравьёв

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На юге Италии обнаружены колонии одного из самых опасных инвазивных видов муравьёв на Земле, и из-за глобального потепления эти насекомые могут распространиться по всей Европе, предупреждают учёные. Как отмечает The Guardian, красные огненные муравьи обладают мощным ядовитым жалом, уничтожают посевы и способны повредить электрооборудование, включая автомобили и компьютеры. Их распространение сопровождается серьёзным сокращением численности и разнообразия местной флоры и фауны.
Guardian: Европе угрожает нашествие красных огненных муравьёв
GETTY IMAGES

Колонии одного из самых опасных инвазивных видов муравьёв на Земле обнаружены на юге Италии. Учёные предупреждают: из-за глобального потепления эти насекомые могут распространиться по всей Европе, передаёт The Guardian.

Красные огненные муравьи (вид Solenopsis invicta) обладают мощным жалом, через который в тела жертв попадает сильный яд, уничтожают посевы и способны повредить электрооборудование, включая автомобили и компьютеры.
 
Как отмечает издание, муравей, считающийся одним из самых опасных инвазивных видов, может быстро образовывать суперколонии с несколькими королевами. Муравьиные колонии поедают семена растений, а также охотятся на беспозвоночных и мелких позвоночных. Их распространение сопровождается серьёзным сокращением численности и разнообразия местных видов флоры и фауны.
 
Еще в начале двадцатого века красные огненные муравьи были случайно завезены вместе с товарами из Южной Америки в США, где они ежегодно наносят ущерб в размере $6 млрд. Впоследствии они были также завезены в Австралию, Новую Зеландию, Китай и Индию.
 
Учёные обнаружили 88 гнёзд красных огненных муравьев на небольшой площади в 4,7 гектаров в окрестностях города Сиракузы на острове Сицилия. Последующий анализ ДНК этих муравьев показал, что они были завезены в Италию из Китая или США в результате международной торговли. Выводы учёных были опубликованы в журнале Current Biology.
 
Британская благотворительная организация по охране природы Buglife уже призвала правительство запретить ввоз почвы из ЕС. В организации заявили, что инвазивные виды муравьев могут легко проникнуть в Великобританию вместе с растениями в почве.
 
По расчётам учёных, в ближайшее время красные огненные муравьи могут заселить около 7% территории Европы, а также примерно половину крупных городов субконтинента, в том числе Лондон, Париж, Рим и Барселону. Это указывает на необходимость экстренной разработки мер, направленных на уничтожение всей популяции на Сицилии и в других регионах Европы.
 
Власти Австралии потратили $257 млн на искоренение этого вида, однако полностью уничтожить насекомых им пока так и не удалось. Новая Зеландия — единственная страна, которая успешно искоренила красного огненного муравья после того, как он проник в страну в 2001 году, пишет The Guardian. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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