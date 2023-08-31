Times: радиоактивные кабаны в Центральной Европе — результат ядерных испытаний, а не аварии на ЧАЭС

Радиоактивные кабаны, обитающие в лесах Центральной Европы, — это главным образом результат проводившихся в течение десятилетий ядерных испытаний, сообщает The Times со ссылкой на исследование учёных. Причём, как отмечается в статье, источником радиации оказался подземный гриб — олений трюфель, которым питаются как раз в основном дикие кабаны.

Если вы отправитесь сегодня в леса Центральной Европы, вас ждёт большой сюрприз: радиоактивные кабаны, пишет The Times.



Как установили учёные, дикие кабаны в лесах Германии и Австрии настолько радиоактивны, что их мясо небезопасно употреблять в пищу. Причём выяснилось, что получилось так отнюдь не из-за аварии на Чернобыльской АЭС, как предполагалось ранее.



В настоящее время дикие кабаны в больших количествах бродят по лесам Центральной Европы, защищённые от охотников тем фактом, что уровень радиоактивного цезия в их телах превышает уровень, который считается безопасным для потребления человеком.



Исследователи из Венского технического университета пришли к выводу, что на почву в районах обитания кабанов в Германии все ещё влияют проводившиеся в течение десятилетий испытания ядерного оружия.



В частности, исследование показало, что ядерные испытания обеспечили от 10% до 68% заражения кабанов: «В некоторых образцах количество цезия только от оружия превышало нормативные пределы».



Исследователи предполагают, что испытания вооружений, проводившихся в середине XX века, оказались недооценённым источником радиоактивного цезия на немецкой земле, на которую также неравномерно повлияла авария на ЧАЭС.



Исследователи заявили, что почва поглотила радиацию от испытаний ядерного оружия по всему миру — особенно тех, что проводились в 1960-х годах, — в результате которых радиоактивный материал выбрасывался в атмосферу. В научной работе указывается, что ключом к заражению кабанов стали подземные грибы — оленьи трюфели.



«Их едят только или в основном кабаны, а не другие животные. Всё дело в медленной миграции цезия через почву, и цезию требуется время, чтобы достичь трюфелей, отсюда и задержка по времени», — отметили учёные.



Образцы трюфелей показали, что уровень радиоактивного цезия в продуктах питания в 88% случаев превышал уровень, считающийся безопасным, что было бы плохой новостью для кабанов. Однако именно это защитило этих животных от людей, отмечает The Times.