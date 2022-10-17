Insider: на игровой площадке начальной школы в Миссури обнаружены радиоактивные отходы

Как сообщается в недавно опубликованном отчёте компании Boston Chemical Data Corp., занимающейся экологическими исследованиями, во взятых с игровой площадки начальной школы в штате Миссури образцах грунта был обнаружен радиоактивный изотоп свинец-210 в количестве, которое в 22 раза превысило ожидаемое. Начальная школа Jana Elementary school расположена в пригороде Сент-Луиса, рядом с которым во времена Второй мировой войны производилось ядерное оружие, пишет Insider.

Радиоактивные отходы были обнаружены на игровой площадке начальной школы в штате Миссури, располагающейся рядом с местом, где во время Второй мировой войны в США производилось ядерное оружие, сообщает Insider. Начальная школа под названием Jana Elementary school расположена недалеко от притока реки Миссури Колдуотер-Крик, который загрязнялся ядерными отходами ещё с 1940-х годов, поясняется в статье.



Как говорится в отчёте, который был подготовлен в октябре этого года компанией Boston Chemical Data Corp., занимающейся экологическими исследованиями, после изучения различных образцов почвы, пыли и растений, собранных в августе на территории начальной школы в городе Флориссан (пригород Сент-Луиса, штат Миссури), был выявлен высокий уровень радиоактивного загрязнения как внутри здания школы, так и снаружи.



Образцы для исследования были взяты с полей и игровых площадок, расположенных вокруг школы, а также из её внутренних помещений, включая библиотеку, кухню и классы, сообщает Insider. Как показал отчёт, подготовленный экспертами из Boston Chemical Data Corp., было обнаружено сразу несколько типов радиоактивного загрязнения, которые намного превышали ожидаемые или приемлемые уровни.



В отчёте говорится, в частности, что радиоактивный изотоп свинец-210 присутствует на игровой площадке детского сада в количестве, которое в 22 раза превышает ожидаемое количество, а также во много раз превышает допустимые нормы, установленные федеральными правилами. Самым серьёзным открытием был тот факт, что внутри школы были обнаружены радиоактивные твёрдые частицы, проглатывание или вдыхание которых может вызвать долгосрочное воздействие альфа-излучения, которое в отчёте описывается как «наиболее биологически вредное», по сравнению с остальными.



Это исследование было проведено после того, как ещё в 2018 году эксперты Инженерного корпуса армии США начали расследование после сообщений о возможном радиоактивном загрязнении на территории школы, поясняется в статье. Результаты их исследования были получены ранее в этом году представителями некоммерческой Коалицией штата Миссури по защите окружающей среды, которые запросили их в рамках Закона о свободе информации, пишет Insider.



Эксперты Инженерного корпуса, в задачу которых также входит очистка различных объектов от последствий более ранних американских программ по созданию атомного оружия, обнаружили в ходе своего расследования не настолько серьёзные загрязнения, как было выявлено в последнем отчёте. Однако они не брали для изучения образцы в пределах 300 футов от школы или внутри неё, подчёркивается в статье.



«Я была убита горем», — заявила после знакомства с результатами нового отчёта Эшли Бернау, возглавляющая Ассоциацию родителей и учителей в Jana Elementary school. «Хотя это звучит банально, но из-за этого просто перехватывает дыхание», — подчеркнула Бернау, сын которой также учится в этой начальной школе. В свою очередь, президент Совета школьного округа Хейзелвуд Бетси Рэйчел сообщила, что отчёт планируется подробно рассмотреть на предстоящем заседании совета во вторник.



Школа расположена в пойме притока реки Миссури под названием Колдуотер-Крик, который был загрязнён радиоактивными отходами в результате производства ядерного оружия ещё во время Второй мировой войны, поясняется в статье. При этом ранее было выяснено, что источником загрязнения являлся химический завод Маллинкродта, который производил уран для атомных бомб в рамках «Манхэттенского проекта» в 1940-х и 1950-х годах.



Ещё одно исследование Агентства по регистрации токсичных веществ и заболеваний в 2018 году показало, что люди, пострадавшие из-за повышенного воздействия радиоактивных отходов в районах возле Колдуотер-Крик, подвергались более высокому риску заболеть в дальнейшем определёнными видами раковых заболеваний, говорится в статье.

В отчёте компании Boston Chemical Data Corp. говорится, что для приведения условий в школе и её окрестностях в соответствие с приемлемыми нормами потребуется «серьёзная программа» оперативных мер, учитывая, что радиоактивное загрязнение было обнаружено как внутри, так и снаружи школьного здания. В нём также подчёркивается, что если в самом притоке Колдуотер-Крик не будут устранены все возможные радиоактивные вещества, то последующие наводнения способны вновь и вновь загрязнять территорию школы, сообщает Insider.