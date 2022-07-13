France info: бывших руководителей «Фукусимы—1» приговорили к выплате €95 млрд компенсации ущерба за аварию

03:12
КНДР намерена развивать отношения с ДНР и ЛНР
КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР в соответствии с идеалами суверенитета, мира и дружбы, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
02:56
Володин: вынесенные на заседание ГД проекты не нужно обсуждать в СФ
Законопроекты, которые будут обсуждаться на заседании Госдумы 15 июля не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
02:38
Учёные России намерены дать русские названия открытым в Антарктиде озёрам
Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) намерены дать русские названия 18 озёрам, которые были открыты в Антарктиде в июне, заявил директор ААНИИ Александр Макаров.
02:22
В США заявили о намерении добиться исторических уровней добычи нефти в 2023 году
США намереваются выйти на исторические уровни добычи нефти в следующем году, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
02:06
В Бразилии одобрено применение вакцины CoronaVac детям 3-5 лет
Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa одобрило экстренное применение вакцины от коронавируса CoronaVac для детей 3-5 лет.
01:48
Вучич опасается возникновения нового конфликта после украинского
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что опасается возникновения более масштабного конфликта, чем нынешний на Украине.
01:33
Netflix вместе с Microsoft создаст бюджетную версию своего сервиса
Американская компания Netflix в сотрудничестве с Microsoft создаст бюджетную версию своего стримингового сервиса.
01:17
Советник Арестович назвал условие перехода ВСУ в контрнаступление
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинской армии нужна бронетехника для перехода к контрнаступлению.
01:05
Руководство минфинов США и Украины обсудило предел цены на российскую нефть
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал главе украинского Минфина Сергею Марченко о прогрессе в переговорах по установлению предельной цены на российскую нефть.
01:02
Фигуристы Алиев и Игнатов 15 июля вылетят на сборы в Армению
Тренер Евгений Рукавицын сообщил, когда чемпион Европы Дмитрия Алиев и бронзовый призер этапа Гран-при Макар Игнатов присоединятся к тренировочному лагерю в Армении.
00:45
Трефилов предложил вернуть пиво на стадионы в качестве пилотного проекта
Бывший тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов считает, что продажа пива на стадионах должна возобновиться в качестве пилотного проекта.
00:35
Вучич: Сербия продлит запрет на экспорт дизтоплива на семь дней
Власти Сербии продлят ограничения на экспорт дизельного топлива на семь дней, заявил президент страны Александр Вучич.
00:19
Синоптик Вильфанд пообещал сильную жару в ряде регионов России в ближайшие дни
Архангельскую, Курганскую, Магаданскую, Свердловскую, Челябинскую области, Камчатку, Коми и Якутию в ближайшие дни ждёт сильная жара, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
00:18
«Салават Юлаев» подписал контракт с канадским форвардом Хо-Сэнгом
Канадский форвард Джош Хо-Сэнг продолжит карьеру в уфимском клубе «Салават Юлаев».
00:02
В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны ВСУ
Украинские военные совершили обстрел Кировского района Донецка снарядами калибра 155 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
00:00
Динияр Билялетдинов: спортивным директором «Спартака» в идеале должен стать легенда клуба
Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов считает, что московскому «Спартаку» следует назначить на пост спортивного директора клуба бывшего известного футболиста команды.
23:55
Госдеп заявил о доверии к Киеву в вопросе контроля получаемого оружия
Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис заявила, что американская сторона доверяет украинским властям и не принимает дополнительных мер по усилению контроля за поставляемой на Украину военной помощью.
23:44
Системы ПВО сбили пять запущенных по Новой Каховке украинских ракет
Администрация Херсонской области заявила, что системы ПВО сбили пять запущенных по Новой Каховке украинских ракет.
23:43
Мостовой стал главным тренером клуба Медийной футбольной лиги «Катюша»
Продюсер клуба «Катюша» Георгий Горностаев сообщил, что бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой стал главным тренером команды Медийной футбольной лиги.
23:43
Гендиректор «Зенита» надеется, что Семак проработает в клубе дольше срока нового контракта
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев надеется, что главный тренер команды Сергей Семак проработает в футбольном клубе дольше срока нового контракта.
23:35
Черчесов вывел «Ференцварош» во второй квалификационный раунд ЛЧ
Венгерский «Ференцварош» оформил выход во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.
23:33
ВСУ снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области
Пресс-секретарь администрации Херсонской области Сергей Мороз заявил, что украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку.
23:28
Терюшков: Урунов не проходит просмотр в «Химках»
Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков считает маловероятным трансфер полузащитника столичного «Спартака» Остона Урунова.
23:19
Болтон назвал «неженками» раскритиковавших его за признание об участии США в госпереворотах
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон в эфире телеканала Newsmax назвал «неженками» тех, кто подверг его критике за признание, что он, будучи американским чиновником, участвовал в подготовке государственных переворотов в других странах в интересах Соединённых Штатов.
23:09
Губерниев назвал «Вашингтон» без Овечкина нищебродом
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что без российского форварда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» потеряет свою значимость.
23:01
В Киеве заявили о предложении на встрече по зерну создать алгоритм навигации в Чёрном море
Украинская делегация на встрече в Стамбуле по «зерновому коридору» предложила создать базовый алгоритм навигации в Чёрном море.
22:54
Вучич назвал ситуацию на Украине «мировой войной»
Президент Сербии Александр Вучич в интервью на телеканале «ТВ Пинк» заявил, что конфликт на Украине является «мировой войной», в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат.
22:42
Зеленский пообещал жёсткую реакцию на признание Северной Кореей ДНР и ЛНР
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев будет жёстко реагировать на признание КНДР Донецкой и Луганской народных республик.
22:39
Над Луганском выпустили зенитные ракеты на перехват воздушных целей
Как минимум две ракеты комплексов ПВО были выпущены с земли по воздушным целям к западу от Луганска.
22:37
«Ванкувер» подписал контракт с Кузьменко
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» объявил о подписании контракта с российским форвардом Андреем Кузьменко.
22:32
Президент Молдавии Санду заявила, что жители страны должны готовиться к тяжёлой зиме
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что жители страны должны готовиться к тяжёлой зиме из-за ситуации в энергетике.
22:31
ВСУ обстреляли пригороды Макеевки из РСЗО «Ураган»
В представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК заявили, что украинские военные обстреляли пригороды Макеевки из РСЗО «Ураган».
22:28
Женская НБА запретила своим игрокам выступать в России
Генеральный менеджер «Ники» Олег Храмкин сообщил, что Женская национальная баскетбольная ассоциация (WNBA) запретила игрокам подписывать контракты с российскими клубами.
22:28
В Пермском крае отменена обязательная вакцинация от коронавируса
В Пермском крае отменена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан.
22:26
Эндокринолог Рождественская рассказала, почему нельзя полностью отказываться от соли
Врач — эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская рассказала, почему нельзя полностью отказываться от соли.
22:26
Зоозащитники выпустили в Ладожское озеро двух спасённых нерп
Представители Центра помощи морским млекопитающим в Санкт-Петербурге выпустили в Ладожское озеро двух спасённых нерп.
22:25
Эндокринолог Рождественская заявила о вреде привычки досаливать пищу
Врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская заявила о вреде привычки досаливать пищу.
22:25
В Твери рассказали о программе мероприятий в честь Дня города
В Твери рассказали о программе мероприятий, запланированных на 17 июля, когда будет отмечаться День города.
22:25
В Калининградской области прошла репетиция парада Балтфлота ко Дню ВМФ
В Калининградской области прошла репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ.
22:24
Научный директор Московского планетария Рублёва рассказала о суперлунии
Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о суперлунии, которое 13 июля смогут наблюдать москвичи и жители других российских регионов.
22:19
Зеленский заявил о прогрессе на переговорах в Стамбуле по поставкам зерна
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе на состоявшейся в Стамбуле встрече по поставкам зерна.
22:17
Тренер Фатеев дал рекомендации при занятиях спортом в жару
Чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев дал рекомендации при занятиях спортом в жару.
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Фигуристка Забияко заявлена на турнир в Канаде с новым партнёром
Россиянка Наталья Забияко приняла решение выступить на турнире по фигурному катанию в канадской провинции Онтарио Skate Ontario.
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ЦПВС: террористы планируют провокацию с химикатами в сирийской провинции Идлиб
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* планируют провокацию с отравляющими веществами в сирийской провинции Идлиб
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Учёный Масленников назвал причины изменения цвета Луны
Сотрудник Пулковской обсерватории и научно-просветительской сети Европейской Южной обсерватории Кирилл Масленников рассказал «Известиям» о таком явлении, как суперлуние, и разъяснил, почему Луна имеет красный оттенок в этот период.
22:01
Преподаватель Янковская рассказала о действиях на случай, если на ноутбук прольётся вода
Преподаватель в Школе программистов МШП Ева Янковская рассказала о действиях на случай, если на ноутбук прольётся вода или чай.
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Экономист Татьяна Куликова рассказала о причинах удешевления евро к доллару.
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Более 24 тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях во вторую смену
Более 24 тыс. детей отдохнули в лагерях Московской области во вторую смену.
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Посещение музеев Крыма будет бесплатным по субботам до сентября
Посещение музеев Крыма будет бесплатным с 16 июля по 4 сентября 2022 года.
22:00
Политолог Асафов прокомментировал позицию Венгрии по газовому вопросу
Политолог Александр Асафов прокомментировал позицию Венгрии по газовому вопросу.