Guardian: Париж преуменьшал вред от ядерных испытаний во Французской Полинезии

Реальный уровень радиационного загрязнения после испытаний ядерных бомб во Французской Полинезии в два-три раза превышает официальные данные, пишет The Guardian со ссылкой на новое научное исследование. Последствиями атмосферных взрывов 1960-70 годов стал рост заболеваний раком среди местного населения и участников испытаний, однако 80% из них до сих пор не смогли получить компенсацию.

Франция последовательно преуменьшала пагубные последствия своих ядерных испытаний во Французской Полинезии в 1960-70-х годах, из-за которых более 100 тыс. человек могут претендовать на компенсацию, сообщает The Guardian со ссылкой на новое исследование. Как напоминает издание, с 1966 по 1996 годы Франция провела 193 испытаний ядерного оружия в атоллах Муруроа и Фангатауфа. При этом подземные тесты стали проводить только после 1974 года, а до этого 41 взрыв произошёл в атмосфере, что подвергло местное население, занятых в их подготовке рабочих и французских солдат высоким уровням радиации.

Опубликованный анализ 2 тыс. страниц недавно рассекреченных документов Министерства обороны Франции, карт, фотографий, других материалов, а также устных свидетельств стал совместной работе отдела журналистских расследований Disclose, программы по научной и глобальной безопасности Принстонского университета и исследовательской группы по поиску экологического правосудия Interprt. В своём докладе, получившем название The Mururoa Files, учёные детально воссоздали три ключевых ядерных взрыва: Альдебаран в 1966 году, Энцелад в 1971 года и Центавра в 1974 году. Согласно результатам исследования, последствия испытаний оказались гораздо более серьёзными, чем признано официально.

Главный редактор Disclose Джоффри Ливоси заявил, что эта работа стала «первой действительно независимой научной попыткой оценить масштаб ущерба» и признать, что испытания французской ядерной бомбы привели к тысячам жертв. По словам журналиста, Франция «изо всех сил старалась скрыть токсичное наследие» тех взрывов. Так, в прошлом месяце в докладе об их последствиях на здоровье людей Национальный институт здоровья и медицинских исследований указал, что «не может с уверенностью сделать вывод» о связи испытаний и многочисленных случаях заболевания раком на островах. При этом французские специалисты подчеркнули, что необходимо уточнить данные о предположительных дозах.

Со своей стороны The Mururoa Files на основании модели только одного испытания Центавра предполагает, что Париж преуменьшил заражение Таити ни много ни мало на 40%. Используя данные метеорологической службы, военные архивы и записи учёных о размерах грибовидного облака после ядерного взрыва, команда исследователей спроектировала, как оно проходило над Таити и 80 тыс. жителей Папеэте, столицы Французской Полинезии. Предполагалось, что облако пойдёт на север, однако вместо расчетной высоты в 9 тыс. метров оно осталось на высоте примерно 5,2 тыс. метров. Его неуклонно относило на запад в сторону Таити, и в 2 часа ночи 19 января 1974, после 42 часов после взрыва, оно достигло острова, где не приняли никаких мер для защиты населения.

Согласно новым расчётам, жители некоторых районов Папеэте получили дозу радиации, которая в два-три раза превышает цифры, указанные в исследовании Комиссии по атомной энергии Франции от 2006 года. Кроме того, новый проект обнародовал конфиденциальный доклад, направленный в прошлом году Парижем в адрес правительства Полинезии. В нём французские власти впервые признали, что очаг заболевания раком щитовидной железы на островах Гамбье стал прямым последствием радиационного заражения после ядерных испытаний. Согласно свидетельствам многих местных жителей, которые во время испытаний были детьми, на островах преобладают заболевания раком щитовидной железы, горла, лёгких, а также лейкемией, лимфомой, болезнями костей и мускулов, связанных с отравлением стронцием и цезием. Авторы The Mururoa Files также приводят конфиденциальную переписку 2017 года, в которой французская армия — вероятно, впервые, — что не меньше чем у трети из 6 тыс. военных, которые участвовали в проведении испытаний 1966-74 годов, обнаружили впоследствии по крайней мере один вид рака.

Несмотря на обеспокоенность, Франция организовала комитет по выплате компенсаций гражданским и военным жертвам только в 2010 году. В теории заявителям для получения выплат достаточно представить доказательства, что они проживали во Французской Полинезии во время испытаний и страдают от одной из 23 форм рака, которые относят к последствиям радиационного заражения. Однако до сих пор организация удовлетворила претензию лишь 454 человек, в том числе только 63 местных жителя, и отказалась рассматривать более 80% исков без объяснения причины. По словам исследователей, множество семей, где от различных видов рака страдают несколько человек, отказались от попыток получить компенсацию. У них нет необходимой для этого информации о состоянии здоровья, а также возможности точно определить уровень полученной радиации: несмотря на 26 точек наблюдения за уровнем радиации только на 20% территории островов на самом деле осуществляется отслеживание эффектов испытаний. Проблемы доставляет и неисправное оборудование: в 1971 году станции по измерению радиации имели погрешность 50%.

Более того, участники нового проекта выяснили, что комиссия по компенсациям в своих решениях руководствуется докладом Комиссии по атомной энергии Франции от 2006 года, который заказало и спонсировало Министерство обороны. Благодаря собранным военными после испытаний образцам исследователям удалось определить реальную дозу радиации от заражения атомным облаком, токсичной пылью, вдыханием заражённых частиц и, в частности, потребления заражённой дождевой воды. Во многих случаях разница между официальными цифрами и перерасчётом оказалась значительной, а в некоторых даже огромной: так, при испытании Алдебаран в 1966 году уровень загрязнения в три раза превысил указанные значения, приводит The Guardian выводы учёных.