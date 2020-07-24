112: из Чернобыльской зоны пытались вывезти 320 кг радиоактивных грибов и ягод

Полиция в Чернобыльской зоне предупредила незаконное перемещение 320 кг ягод и грибов, которые хотели вывезти с территории отчуждения. Как сообщает «112 Украина», в продуктах содержание радиоактивных элементов цезия и стронция вдвое превышало допустимые нормы.
Полиция зоны ЧАЭС предупредила незаконное перемещение 320 кг ягод и грибов из зоны отчуждения, в которых вдвое превышали допустимые нормы радиоактивных элементов цезия и стронция. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
«Полиция ЧАЭС предупредила незаконное перемещение 300 кг радиационных ягод и грибов из зоны отчуждения. Установлено, что изъятые у граждан на территории зоны отчуждения 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов, вдвое превышали допустимые нормы радиоактивных элементов цезия и стронция. По всем выявленным фактам нарушения требований режима радиационной безопасности открыты уголовные производства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение июля полицейские зоны ЧАЭС предупредили 14 фактов незаконного перемещения по территории зоны радиоактивного загрязнения лесных ягод и грибов, и привлекли к административной ответственности 16 нарушителей.
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