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NewsOne: Зеленский решил придать Чернобылю привлекательный имидж

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Зеленский предложил план по развитию территории Чернобыльской зоны отчуждения. Как передаёт NewsOne, президент Украины отметил, что для придания зоне отчуждения привлекательного имиджа и увеличения притока людей необходимо улучшить инфраструктуру.
NewsOne: Зеленский решил придать Чернобылю привлекательный имидж
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил план по развитию территории Чернобыльской зоны отчуждения. Как передаёт NewsOne, об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

Председатель Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения Сергей Калашник во время рабочего визита Зеленского в Киевскую область рассказал, как проходит ликвидация очагов возгорания и какие меры были предприняты для дальнейшего предотвращения таких ситуаций.

Помимо этого Калашник также сообщил президенту, что данная область имеет большой туристический потенциал, который можно развивать. Зеленский отметил, что для придания зоне отчуждения привлекательного имиджа и увеличения притока людей необходимо улучшить инфраструктуру и предложил предоставить ему готовый план развития территории.
 
Кроме того, глава государства прибыл с проверкой в спасательный пункт и поинтересовался, в каких условиях находятся работники, поблагодарив их за приложенные усилия в ликвидации пожаров. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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