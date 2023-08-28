TF1: соседи злятся, японцы смирились — на «Фукусиме» начался сброс загрязнённой воды в океан

Япония начала сбрасывать загрязнённую радиацией воду с АЭС «Фукусима» в Тихий океан, сообщает TF1. Китай в ответ приостановил импорт японской рыбы. В соседних странах прошли акции протеста. Но в самой Японии с этим решением смирились.

Несмотря на неоднозначность вопроса, оператор АЭС «Фукусима» ТЕРСО сделал из этого пиар-акцию. Сегодня утром в 4 часа начался сброс в Тихий океан загрязнённой воды с «Фукусимы». Всего Япония собирается сбросить более 1,3 миллионов кубометров использованной воды. По словам этого японского рыбака, этот сброс не будет иметь большого влияния на экологию.

РЫБАК: Все атомные электростанции, большие и маленькие, сбрасывают загрязнённую воду. Я 40 лет плавал и ел рыбу рядом с АЭС. Так что я совсем не переживаю насчёт радиации.

МАГАТЭ, которая следит за операцией по сбросу воды, дала зелёный свет. Все пробы, взятые, в том числе, НКО, показали уровень загрязнения гораздо ниже, чем нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения. Но Китай смотрит на ситуацию иначе. Он сегодня объявил о том, что приостанавливает импорт всех японских морепродуктов. Это решение угрожает экономическому выживанию рыболовства.

ДРУГОЙ РЫБАК: Было бы хорошо, если бы иностранные государства покупали рыбу из Фукусимы, но никто не будет рисковать.

Помимо Китая, этот проект вызывает злость у некоторых азиатских соседей. В Гонконге и в Южной Корее, в частности, были митинги. Но в Японии на демонстрацию, которая состоялась сегодня утром около электростанции «Фукусима», собралось лишь 9 человек, и это признак некоторого смирения.

Дата выхода в эфир 26 августа 2023 года.