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«Я никогда больше не пойду в японские рестораны»: жители Китая обеспокоены сливом воды с «Фукусимы»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Китайские пользователи соцсетей активно выражают своё недовольство и озабоченность решением Токио приступить к сливу радиоактивно загрязнённой воды с АЭС «Фукусима» в Тихий океан, несмотря на протесты соседей Японии и мирового сообщества, пишет Global Times. Многие также заявили, что они прекратят посещать японские рестораны. По оценкам экспертов, это свидетельствует о серьёзном сдвиге в общественном мнении, поскольку раньше Китай считался крупнейшим импортёром морепродуктов из Японии и многие китайцы любят японскую кухню.
«Я никогда больше не пойду в японские рестораны»: жители Китая обеспокоены сливом воды с «Фукусимы»
AP

«Я никогда больше не пойду в японские рестораны», — такую реакцию у китайских пользователей социальных сетей вызвало решение правительства Японии начать сливать в море радиоактивно загрязнённую воду, сообщает Global Times. По оценкам экспертов, множество разгневанных комментариев на этот счёт и результаты опросов свидетельствуют о серьёзном сдвиге в общественном мнении, поскольку раньше Китай считался крупнейшим импортёром морепродуктов из Японии и многие китайцы любят японскую кухню.

Однако в четверг на этой неделе японские власти приступили к реализации плана поэтапного слива в Тихий океан сточных вод, которые были загрязнены радиоактивными веществами в результате аварии на АЭС «Фукусима», несмотря на протесты местных жителей и активное противодействие со стороны международного сообщества. Это вызвало всплеск недовольства и возмущения со стороны соседей Японии, включая и жителей Китая, отмечается в статье.

Китайские пользователи социальных сетей в своих комментариях выражают гнев и серьёзную обеспокоенность относительно негативных последствий этого решения Токио для окружающей среды и здоровья людей. При этом большое количество пользователей сети заявили, что они больше не будут употреблять в пищу японские морепродукты и ходить в японские рестораны.

Во время опроса, организованного по инициативе Sina Weibo, более 200 тыс. пользователей заявили, что они никогда больше не будут посещать японские рестораны, сообщается в статье. Многие жители прибрежных городов при этом выразили свой гнев и неприятие действий японских властей. «Мы выросли рядом с морем, и море для нас — как мать. Действия Японии по загрязнению моря невозможно понять и простить», — цитирует Global Times один из комментариев на этот счёт.

Режиссёр китайского научно-фантастического блокбастера «Блуждающая Земля» Го Фань также опубликовал на своей странице в соцсети кадр из знаменитой манги «Дораэмон», где говорится: «Сбрасывать мусор в море крайне невоспитанно». Его публикация вызвала большое количество откликов и репостов, говорится в статье.

Известная команда китайских иллюстраторов под названием Wuheqilin также опубликовала в ответ на слив загрязнённой воды новую иллюстрацию, где Япония изображена в виде мутировавшего монстра, символизирующего, что вся нация пострадала от последствий радиации и стала неузнаваемой. Монстр извергает в море тошнотворные загрязняющие вещества жёлтого цвета, а надпись рядом гласит: «Ты уносишь с собой всё человечество, ублюдок?» — это изображение также набрало в сети Sina Weibo массу репостов и сотни тысяч лайков, сообщается в статье.

Некоторые комментаторы также привели в пример концепцию по защите окружающей среды, которая активно обсуждалась в нескольких японских анимационных произведениях и телевизионных шоу. «Японское аниме пытается пропагандировать защиту моря, однако японское правительство полно решимости сливать сточные воды в море. Какая ирония!» — цитирует Global Times комментарий ещё одного пользователя соцсети.

Эксперты также предупреждают, что слив радиоактивно загрязнённых сточных вод в Тихий океан окажет крайне негативное влияние на общественное мнение в Китае по отношению к властям Японии и японской продукции. Это негативно отразится на национальном имидже Японии, а также на оценке безопасности японских товаров, и особенно продуктов питания, заявил в интервью Global Times научный сотрудник Института японоведения при Китайской академии социальных наук.


Ранее Китай считался крупнейшим импортёром морепродуктов из Японии, и многие китайцы любят японскую кухню, поясняется в статье. Однако теперь расположенные в Китае японские рестораны стали одними из первых жертв решения Токио начать реализацию плана по сбросу отходов. Представители многих ресторанов уже заявили СМИ, что они изменят меню и перейдут на продукты от поставщиков из Китая или других стран. Некоторые из них даже планируют рассмотреть возможность отказаться от японской кухни и сменить специализацию, пишет Global Times.

Власти Гонконга также решили запретить с четверга импорт рыбной продукции из десяти городов и префектур Японии, включая всю живую, замороженную, охлаждённую, сушёную или консервированную иным образом рыбную продукцию, морскую соль, а также необработанные или обработанные морские водоросли. По сообщениям СМИ, многие расположенные в Гонконге японские супермаркеты уже начали маркировать свои морепродукты, указывая точное место их происхождения.

В местных СМИ также сообщается, что многие жители Гонконга раскритиковали решение Токио и расценили начало слива радиоактивно загрязнённых сточных вод в море как нарушение общественной безопасности. Они также заявляют, что намерены отказаться от японской кухни, и выражают серьёзное беспокойство в отношении того, что распространение загрязнённой воды в Тихом океане может в конечном итоге негативно повлиять и экологию и безопасность морепродуктов в других странах, заключает Global Times.

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