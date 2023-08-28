Guardian: японцев одолели оскорбительными звонками из Китая из-за начала сброса воды с «Фукусимы»

Предприятия по всей Японии сообщают о волне звонков с оскорблениями от людей, говорящих на китайском языке, а японских граждан предупредили вести себя осторожно в Китае после начала сброса очищенной от радиации воды с АЭС «Фукусима-1», пишет The Guardian. В Министерстве иностранных дел Японии призывают Китай сохранять спокойствие и принять меры для решения проблемы роста антияпонских настроений.

Начало сброса воды с АЭС «Фукусима-1» привело к росту антияпонских настроений, сообщает The Guardian. Компании по всей Японии получают звонки с оскорблениями, и правительство призывает своих граждан в Китае громко не разговаривать на родном языке.

Пока Япония настаивает на том, что очищенная от радиоактивных веществ вода с аварийной АЭС безопасна, и это подтверждает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Китай высказывается против сброса и полностью запретил импорт морепродуктов из Японии. В Пекине назвали решение о сбросе воды «эгоистичным» и несущим угрозу для окружающей среды и здоровья людей.

В воскресенье японское правительство опубликовало новые данные, согласно которым уровень радиоактивности в водах у АЭС «Фукусима-1» по-прежнему находится в безопасных пределах. Учёные указывают на то, что атомные электростанции Китая сбрасывают в океан воду с более высоким уровнем трития по сравнению с водой с японской станции. При этом количество вещества в обоих случаях соответствует нормам и не считается опасным для здоровья людей.

Но с четверга телефоны японских компаний разрываются от звонков из Китая. Организации по всей стране, в том числе концертные залы в Токио и аквариум в префектуре Иватэ, сообщают, что им стало поступать так много звонков от людей, говорящих на китайском языке, что они с трудом могут вести нормальную деятельность.

Один из предпринимателей префектуры Фукусима сообщил, что в пятницу в его четыре ресторана и кондитерские поступило в общей сложности около тысячи звонков, в основном из Китая. В результате им пришлось отключить телефоны. Мэр Фукусимы Хироши Кохата в субботу заявил, что за два дня в мэрию поступило около 200 подобных звонков. По его словам, от звонков с оскорблениями разрывались и телефоны местных школ, ресторанов и гостиниц. Китайцы в соцсетях активно делились видеозаписями, на которых сами звонят на японские номера.

Но на этом волна антияпонских настроений не остановилась. На прошлой неделе японские школы в Китае забросали яйцами и камнями. В результате инцидентов никто не пострадал.

Генеральный директор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу выразил сожаление по поводу этих звонков и попросил китайское посольство в Токио, чтобы там призвали Китай сохранять спокойствие. В Министерстве иностранных дел Японии обратились к Поднебесной с просьбой принять необходимые меры.

Посольство Токио в Пекине призвало своих граждан соблюдать осторожность. «Выходя на улицу, старайтесь проявлять осторожность, например, не говорить громко по-японски без необходимости», — сказано в заявлении, обнародованном на сайте посольства.