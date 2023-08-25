AP: против оленьих побегов — Норвегия восстанавливает забор на границе с Россией

Норвегия восстанавливает заграждение на границе с Россией, чтобы северные олени не забредали на территорию соседнего государства, сообщает Associated Press. Как передаёт агентство, животные стали всё чаще обходить обветшалую преграду в поисках лучших пастбищ в Мурманской области, за что властям Осло приходится платить крупные штрафы. Чтобы предотвратить повторные побеги животных, вернувшихся оленей попросту забивают, сообщается в статье.

Норвегия восстанавливает ветхое заграждение для оленей вдоль границы с Россией в Арктике, чтобы животные не забредали на территорию соседнего государства, сообщает Associated Press. Как отмечает агентство, эти прогулки дорого обходятся Осло, поскольку страна вынуждена компенсировать Москве ущерб, наносимый полям.

Норвежские официальные лица заявили в четверг, что в этом году 42 северных оленя уже перебрались из Норвегии в Россию в поисках лучших пастбищ. 40 из них были возвращены на родину. После этого животные были забиты из опасений, что они вновь пересекут границу. При этом норвежское управление по безопасности пищевых продуктов может потребовать уничтожения их туш по соображениям безопасности.

Москва, в свою очередь, требует от Осло компенсации в размере почти 50 тыс. крон ($4700) за каждого северного оленя, пересёкшего российскую границу, чтобы пастись в природном заповеднике Пасвик в Мурманской области, а также единовременной выплаты в размере 47 млн крон ($4,4 млн) за все дни, когда животные паслись в парке.

Оленьи заграждения на норвежско-российской границе существуют с 1954 года и простираются на 150 км. По словам норвежских властей, работы по замене семикилометрового участка ограды должны быть закончены до 1 октября. Однако задача осложняется тем, что рабочие не могут пересекать российскую границу в ходе строительства, ведь это было бы равносильно незаконному въезду на территорию России.

В Норвегии северных оленей разводит коренной народ саамы. Они традиционно живут в Лапландии, охватывающей северные районы Норвегии, Швеции и Финляндии вплоть до границы с Россией.