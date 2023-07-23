Daily Telegraph: во Франции иностранных туристов обвинили в распространении клопов

За предыдущие шесть лет каждая десятая французская семья обнаружила у себя клопов, приводит The Daily Telegraph результаты исследования Национального агентства санитарной безопасности Франции (ANSES). Согласно докладу ведомства, распространение этих насекомых-вредителей связано не с проблемами в уборке помещений, а с ростом международного туризма.

За период с 2017 по 2022 годы 11% французских домохозяйств столкнулось с клопами, рассказывает The Daily Telegraph со ссылкой на исследование Национального агентства санитарной безопасности Франции (ANSES). Одной из главных причин распространения насекомых-вредителей в ведомстве назвали туриндустрию.

«Хотя клопы могут завестись в любом доме, мы смогли, однако, выявить несколько факторов, которые способствуют их распространению: например, путешествия или совместное проживание», — заявила заместитель директора ANSES по социальным наукам, экономике и обществу. В докладе указывается на то, что во Франции клопы практически исчезли в 1950-е, но вернулись с ростом международных путешествий и устойчивости к инсектицидам. Выяснилось, что чем большие иностранных туристов живёт в определённом районе, тем больше вероятность, что в гостиницах есть клопы.

Как напоминает издание, клопы — это маленькие коричневые насекомые размером с яблочное семечко. Они прячутся в матрасах и пружинах, а по ночам выбираются и кусают спящих людей, питаясь их кровью. Путешественники часто переносят этих вредителей на одежде или в чемоданах, однако их можно также обнаружить в старом постельном белье, подержанной мебели и одежде. Кроме бессонных ночей, укусов и зудящей сыпи, клопы также приводят к серьёзным тратам. В среднем за их выведение придётся отдать €866, а за год во Франции на это тратится в среднем €230 млн.

Авторы доклада ANSES пытаются снять клеймо позора, связанное с появлением клопов. Они отмечают, что вредители заводятся вне зависимости от поддержания гигиены и чистоты в доме. Также исследователи не выявили никакой связи между клопами и материальным положением человека. В ведомстве рекомендовали ввести обязательное уведомление о появлении клопов и предоставить семьям с низким доходом помощь в выведении насекомых. В ANSES также хотят сделать приоритетными нехимические методы борьбы с вредителями, такие как термическая обработка и заморозка, пишет The Daily Telegraph.