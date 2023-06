Guardian: итальянская пара отсудила у местной мэрии €50 тысяч за шум на улице

Верховный кассационный суд Италии вынес окончательное решение по судебному процессу, продолжавшемуся около десяти лет, и подтвердил право семейной пары из города Брешия на получение компенсации от местных властей за неспособность защитить их от уличного шума. По словам пострадавших, крики и другие громкие звуки из окружающих их дом баров и ресторанов на протяжении долгих лет нарушали их право на тишину и покой, нанося вред их здоровью. Мэры других итальянских городов теперь опасаются новых подобных исков, пишет The Guardian.

Это решение стало окончательным в судебной тяжбе, которая продолжалась уже около десяти лет, поясняется в статье. Семейная пара, проживающая в городе Брешия на севере Италии, подала иск против городского совета, обвинив местные власти в неспособности защитить их от шума ночной жизни. Супруги заявили, что вынуждены были пережить бесчисленное количество бессонных ночей из-за непрекращающихся криков и громких разговоров людей на улице.



Вокруг их дома, расположенного в районе Кармин, который славится своей бурной ночной жизнью, находится множество баров и ресторанов, работающих допоздна, поэтому улицы даже ночью часто заполнены людьми. При этом клиенты этих заведений часто шумят, особенно если находятся в нетрезвом виде. По словам супругов, это фактически лишило их права на «отдых» и на «спокойную жизнь», пишет The Guardian со ссылкой на итальянские СМИ.



Верховный кассационный суд Италии согласился с решением суда низшей инстанции, в котором говорится, что постоянные «крики», исходящие из окрестных баров и ресторанов, действительно наносят вред здоровью людей. Суд постановил, что шум был слишком агрессивным и нарушил право проживающей в этом районе супружеской пары на тишину и покой, обязав городской совет Брешии выплатить €50 тыс. пострадавшим в качестве компенсации.



Это первое в своём роде постановление суда высшей инстанции, в котором городские власти были признаны виновными в неспособности защитить жителей от шума, отмечается в статье. Теперь мэры остальных городов по всей Италии опасаются, что этот прецедент может спровоцировать волну подобных судебных исков с требованиями компенсаций от жителей тех районов, где ночная жизнь становится всё более бурной, особенно после завершения пандемии COVID-19 и действовавших ранее ограничений.



В частности, кассационному суду ещё предстоит рассмотреть аналогичный иск, с которым обратились 29 жителей района Сан-Сальварио в Турине. И если суд вынесет решение в их пользу, то вполне вероятно, что городскому совету Турина придётся выплачивать компенсации на общую сумму €1,2 млн. Похожие групповые иски с жалобами на слишком шумную ночную жизнь также были зафиксированы в некоторых других местах, говорится в статье.



В частности, в Бари прошлым летом 140 человек, проживающих в районе Умбертино, подали жалобу в прокуратуру, заявив, что их раздражает непрекращающаяся активность на улицах в этом районе и постоянные беспорядки из-за шума, вызванного людьми, которые в больших количествах собираются возле расположенных там ночных заведений. Этот судебный процесс ещё не завершён, однако мэр города Антонио Декаро заявил, что ситуация «очень деликатная».



В свою очередь, мэр Равенны Мишель де Паскаль призвал руководство страны принять соответствующие законы, чтобы можно было гарантировать соблюдение правил, касающихся ночной жизни. Иначе местные власти могут понести огромный экономический ущерб, предупредил он.



Советник по культуре в муниципалитете Рима Мигель Готор при этом заявил, что решение Верховного кассационного суда кажется ему «чрезмерным», поскольку «трудно установить прямую ответственность местной администрации за все негативные последствия ночной жизни» в городе, заключает The Guardian.