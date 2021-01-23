France 24: устои французской деревни отныне защищены законом

Во Франции одобрили закон по защите традиционных звуков и запахов деревни, против которых возражают приезжающие на отдых горожане, передаёт France 24. Толчком к новым охранным мерам послужила история горластого петуха Мориса, которого соседи пытались безуспешно заставить замолчать через суд.

Это история о том, как скромные сельские жители дали отпор высокомерным парижанам. Годами обитателей городов обвиняли в желании заглушить ежедневные звуки деревенской жизни, однако теперь французские законодатели одобрили закон, который призван защитить достояние провинции, воздействующее на органы чувств. Закон защищает такие «очаровательные» скрепы сельской жизни, как коровьи лепёшки, стрекотание кузнечиков и убаюкивающее тарахтение трактора ранним утром. Другими словами, теперь коровы могут мычать, сколько душе угодно, а петухи — кукарекать, сколько влезет, не опасаясь наказания.

Такая победа, несомненно, заставила бы радостно кукарекать и самого Мориса. В 2019 году шумный петух попал в газетные заголовки, когда его соседи-дачники попытались — безуспешно — заставить его замолчать.

КОРИН ФЕССО, хозяйка петуха Мориса: Ты выиграл свой суд! Ты понимаешь, сколько боролся за это? Это великолепно!

Петух Морис стал символом затянувшейся вражды между деревенскими жителями, которые борются за сохранение своего образа жизни, и приезжих, которые ищут спокойствие и тишину. За последнее десятилетие судьям на рассмотрение представили тысячи подобных случаев. В 2018 году отдыхающие попросили разрешения утихомирить шумных насекомых с помощью инсектицидов. В другом деле женщина с юго-запада Франции привлекла соседку к суду за непрекращающееся кряканье её уток и гусей во дворе за домом. Иск был отклонён, что дало гусям свободу крякать, сколько они пожелают.