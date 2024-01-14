Rzeczpospolita: перспектива новой волны мобилизации гонит украинцев за границу

Украинцы призывного возраста с самого начала конфликта пытаются сбежать за границу, однако после рождественских праздников желающих стало намного больше, пишет журналист Анджей Ломановский. В Rzeczpоspolita он указывает на причину — горячие дебаты о спорных изменениях в законе о военной мобилизации в украинском парламенте.

«Холодно... Были нюансы, но всё оказалось проще, чем я думал», — юный украинец выложил в интернет запись сразу после пересечения приграничной реки Тиса, разделяющей Украину и Румынию. Он решился на её пересечение, даже невзирая на зиму, чтобы избежать призыва в армию. После двухкилометрового марша в мокрой одежде он наткнулся на патруль румынских полицейских, которые отвезли его в участок и снабдили сухой одеждой, пишет в Rzeczpospolita польский журналист Анджей Ломановский. Автор рассказывает, что запись вызвала бурю эмоций в сети, большинство интернет-пользователей выплеснули на него поток оскорблений, но были и те, кто поздравил его с удачей.

Украинские пограничники сообщили, что с начала конфликта в феврале 2022 года в приграничной реке Тиса утонули 19 мужчин призывного возраста. «Убедительно просим вас: не верьте мошенникам, которые уверяют вас, что пересечение границы пройдёт безопасно», — звучало в специальном заявлении.

Последнего из желающего пересечь границу в среду вытащили из воды едва живого. 26-летний программист из Сума заплатил $5 тыс. за переправу на другую сторону. В результате ему самому пришлось ехать на купленном велосипеде до приграничной реки, в которой он едва не утонул. «Всё указывает на то, что на всех украинских границах среди контрабандистов действует одна ставка — 5 тысяч долларов с человека», — подчёркивает Ломановский.

В статье он обращает внимание и на то, что украинцы чаще всего пытаются сбежать от призыва в Молдавию и Румынию. Более того, в 2022 году целые группы арендовали паромы через Днестр в Молдавию, но пограничники быстро «прикрыли лавочку». Согласно информации погранслужбы, украинцы реже сбегали через горы в Словакию и ещё реже в Польшу.

«В первый год войны мы ловили на «зелёной границе» по 80—100 беглецов в день. Сейчас их гораздо меньше», — заявил в ноябре представитель польской погранслужбы. Никто не знает, скольким людям удалось перебраться. По оценкам властей Киева, на настоящий момент за пределами Украины находится более 650 тыс. украинцев призывного возраста. Вполне возможно, что большая часть из них уехала уже во время хаотичного побега сразу после начала конфликта, то есть до того, как начались выполняться законы о военном положении.

Согласно информации, к осени 2023 года Украину незаконно покинули около 20 тыс. человек. До января пограничники поймали около 8 тыс. человек на «зелёной границе» и около 3 тыс. на пропускных пунктах, которые они пытались пересечь при помощи поддельных документов. «Ситуация изменилась на рубеже года. Украинский парламент начал проводить горячие дебаты по весьма спорным изменениям в законе о военной мобилизации. Некоторые депутаты вышли с предложением мобилизации женщин до 60 лет, в то время как другие поправки включают положения о блокировке банковских счетов или прекращении действия водительских прав в отношении тех, кто уклоняется от призыва», — указал автор.

«Парламентские дебаты оказали непосредственное влияние на ситуацию на границе. С Рождества возросло количество попыток нелегального пересечения границы, на этот раз среди жителей приграничных регионов, например, Закарпатья», — подчёркивает Ломановский.