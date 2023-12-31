«Конкуренция, а не супружеские отношения»: польский аналитик призвал пересмотреть контакты с Киевом

Украинцы поняли, что чем больше крика они поднимают на международной арене и чем их поведение высокомерней, тем больше они в итоге получают, уверен польский эксперт Бартош Теславский. В интервью Polskie Radio он предупредил, что в случае вступления Украины в ЕС Польше не стоит рассчитывать на поблажки, и за столом переговоров ей придётся научиться видеть в лице Киева скорее конкурента.

Польский эксперт из Фонда Opportunity Бартош Теславский считает, что конца украинского конфликта пока что не видно. «Для Украины ситуация не критическая, даже в случае возникшего в США тупика по вопросу оказания помощи Украине», — объяснил аналитик в беседе Polskie Radio. «Запад не может себе позволить потерять то, во что он инвестировал последние два года», — подчеркнул он.

Одновременно он обратил внимание на странный факт, что Украина получает доступ к западной технике — среди прочего к танкам Leopard и Abrams — только после приобретения соответствующего опыта. «НАТО и США опасаются того, что эта техника потенциально может попасть в российские руки. Едва ли я могу объяснить это иначе», — посетовал он.

В беседе Теславский прокомментировал спор, возникший между Генеральным штабом и украинскими властями. По его мнению, спустя почти два года после начала вооружённого конфликта такое положение дел не должно кого-либо удивлять. «Это естественно», — отметил польский аналитик.

Он уверен, что вопреки сообщениям это пока что не открытый конфликт, более того, генерал Залужный не намерен баллотироваться на пост президента Украины. «Он не похож на человека с какими-то особыми политическими амбициями, хотя он стал бы сложным противником, ведь он пользуется большой общественной поддержкой», — пояснил он.

Теславский также затронул вопрос возможного членства Украины в ЕС. У него нет сомнений в том, что при таком раскладе Украина станет Польше конкурентом. Знаменитый чернозём и дешёвая рабочая сила — это сильные стороны Киева. «Когда Польша защищает свои интересы, Украина поднимает шум», — напомнил эксперт. Он считает, что украинцы привыкли вести переговоры с высокомерной позиции, более того, они поняли, что чем больше крика они поднимают, тем больше они получают.

Аналитик предупредил, что за столом переговоров Польша и Украина выступают партнёрами, а не супружеской парой. «Никаких поблажек у Польши в отношениях с Киевом не будет», — предупредил аналитик.«Мы будем вынуждены научиться конкурировать друг с другом либо сотрудничать», — подчеркнул Теславский. «Одновременно, по его оценкам, в ближайшем будущем в польско-украинских отношениях не произойдёт особых изменений, скорее всего будет царить клинч. «Подождём президентских выборов», — резюмировал он.