Американский аналитик: другие страны смеются над Байденом

Другие страны смеются над Джо Байденом, заявила в интервью Sky News Australia американский политический комментатор Шемека Мишель. Она также выразила радость по поводу недавней победы Дональда Трампа на внутрипартийных выборах в штате Айова. По её словам, успех бывшего президента США показал, что американские избиратели видят в направленных против него исках и судебных разбирательствах лишь попытки противоположной стороны преследовать своего оппонента.

Давайте перейдём к Америке, где много чего произошло за последние несколько дней. Дональд Трамп… Я напомню, что наша программа была запущена как раз тогда, когда Трамп был ещё избранным президентом США, и последние восемь лет с нами были два человека — это, разумеется, бывший таксист из Нью-Йорка Бенджи Ирби и Шемека Мишель из Каролины.



Рад обоих вас видеть. Трамп опять в седле. По крайней мере, создаётся такое ощущение. Это замечательно. Мы хотели бы почаще вас видеть в этом году, пока будем следить за движением Дональда Трампа к Белому дому. Ещё год назад я заявил, что он станет следующим президентом США. Шемека Мишель, каково ваше мнение?



ШЕМЕКА МИШЕЛЬ, политический комментатор: Знаете, прежде всего меня немного смутило то, что другие страны смеются над нашим нынешним президентом. И меня немного успокаивает осознание того, что австралийцы знают: я не была среди тех идиотов, которые голосовали за то, чтобы он занял этот пост.



(Ведущие смеются.)



Я так рада тому, что происходит у Дональда Трампа, что он выиграл кокус в Айове. Я просто очень рада. По-моему, у него отличные шансы, несмотря на все заведённые сейчас против него дела. Люди видят, что это неправда. Они понимают, что это вмешательство в выборы и что это всего лишь попытки противоположной стороны преследовать оппонента. Они пытаются делать всё возможное, чтобы остановить человека, который на самом деле должен быть в Белом доме.



Лиз.



ЛИЗ СТОРЕР, ведущая Sky News Australia: Два импичмента, четыре обвинительных акта. Судебных разбирательств становится всё больше. Но определённо создаётся ощущение, что это не отражается на популярности Дональда Трампа среди республиканцев. Они обожают этого человека. Выглядит так, будто он без особого труда станет единым кандидатом от республиканцев?



БЕНДЖИ ИРБИ, политический комментатор: Так происходит потому, что во всём этом (выборах среди республиканцев. — ИноТВ) нет никакой необходимости. Это обман, который не имеет никакого значения. Я говорил об этом раньше и снова повторюсь: Джо Байден — это лучшее, что когда-либо происходило с Дональдом Трампом. Ведь уже прошло несколько лет, и сторонники Байдена могут честно взглянуть на свои финансы, на свои дома, на свои налоги, на каком уровне они сейчас находятся. Теперь у них есть возможность увидеть то, на каком уровне они находятся. И на данный момент СМИ больше не могут лгать, больше не могут использовать Джорджа Флойда, не могут называть расизмом то одно, то другое. Это больше не работает.



Темнокожие избиратели, как и многие избиратели-латиноамериканцы, понимают это. Поэтому я испытываю чувство благодарности. Так, к сожалению, должно было произойти, поскольку для нас это был единственный способ увидеть возвращение Дональда Трампа в 2024 году.



Дата публикации 21 января 2024 года.