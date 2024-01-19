Fox News: «российская дезинформация» — удобный предлог, чтобы устранить несогласных

На Всемирном экономическом форуме в Давосе представители мировой элиты обсуждали, как ограничить простых людей буквально во всём, от продуктов питания до информации, рассуждает ведущий Fox News Джесси Уоттерс. Так, неудобные факты можно объявить «российской дезинформацией» и приравнять к угрозе безопасности. «Старый цээрушный ментальный трюк», — комментирует журналист.

БЁРГЕ БРЕНДЕ, бывший министр иностранных дел Норвегии: Этот порядок, похоже, больше не порядок, мы движемся к новому порядку. То есть мы между порядками.



Новый мировой порядок? На что это будет похоже? Суть в том, что вам не о чем беспокоиться. Если вы, конечно, не любите есть.



БИЛЛ АНДЕРСОН, генеральный директор Bayer AG: В большей части Азии рис до сих пор выращивают традиционными методами. Это предусматривает затопление полей. И когда вы затапливаете поля, вы, по сути, убиваете сорняки водой. Звучит хорошо. Вот только это требует огромного количества воды… По сути, они разлагаются под водой, выделяя метан. На самом деле, выращивание риса — одна из главных причин выделения метана, во много раз более токсичного, если говорить о парниковых газах…



Рис вообще-то ведущая сельскохозяйственная культура в мире — чем они его заменят? Лабораторным рисом. О да!



Что же будут делать фермеры и рыбаки? Рабочие места им не потребуются. Потому что их арестуют.



ДЖОДЖО МЕХТА, основательница Stop Ecocide Now: В нашей культуре глубоко укоренилась привычка не воспринимать вред, наносимый природе, так же серьёзно, как вред людям или имуществу. Если вы выступаете в защиту прав человека, вы хотя бы знаете, что массовые убийства, пытки и тому подобное — тяжкие преступления. Но в экологическом пространстве эквивалентов нет. В случае с экоцидом мы видим, что люди и предприятия пытаются зарабатывать деньги, вести фермерские хозяйства, рыбачить, делать все эти вещи, производящие энергию, и так далее… Чего не хватает, так это понимания и угрызений совести по поводу побочных эффектов, сопутствующего ущерба…



Представьте себе, что на этих выходных вы идёте с сыном на рыбалку, закидываете удочки — и тут на вас надевают наручники. Это же экоцид! У рыб есть конституционные права!



Если же и это не сработает, если наш углеродный след по-прежнему не будет нулевым, ваш углеродный след обложат налогом!



УЧАСТНИК САММИТА: Я бы сказал, цифровое и экологичное должны идти рука об руку. И вот, что я имею в виду. Существуют инициативы, продвигаемые нами как индустрией, Catena-X, где мы пытаемся измерить углеродный след по всей цепочке добавления стоимости. Что нам это даёт? Возьмём, к примеру, эту бутылку. Я мог бы сказать вам, учитывая металл, логистику, стекло, каков углеродный след этой бутылки. И тогда я мог бы назначить цену. И я мог бы сказать вам: «Вы молодец, потому что теперь вы платите на 20 центов больше, но вы отдаёте себе отчёт в том, что покупаете «зелёный» продукт». Да?



Нет, злодей из «Бондианы». Нет. Что-то мне подсказывает, что товары, которыми пользуются они, к примеру реактивные самолёты, эскортницы и галлюциногенные грибы, будут освобождены от налога на углеродный след. Так что забудьте о дешёвом бензине, рисе и протеине, на это вы не имеете права.



И на собственное мнение вы тоже не имеете права.



ВЕРА ЙОУРОВА, заместитель председателя Еврокомиссии: Дезинформация — это угроза безопасности. И может быть, немногие заметили, что она была частью российской военной доктрины. О том, что они начнут информационную войну. И сейчас она идёт. И дезинформация — очень мощный инструмент. Мы сосредоточены на совершенствовании системы, при которой люди будут получать правдивые факты. Речь не идёт о мнениях, мы не исправляем ничьи мнения или формулировки. Речь идёт о фактах.



Ого! Старый цээрушный ментальный трюк в стиле джедаев. Обзовите всё, что вам мешает, например Трампа или правду, «российской дезинформацией». Тогда это угроза национальной безопасности и это должно быть уничтожено всеобъемлющей мощью аппарата нацбезопасности! Усомнились в выборах или в эффективности электромобилей? Теперь вы угроза национальной безопасности. И вы в списке. Как родители, которые посмели высказаться на собрании комитета по школьному образованию.



Дата выхода в эфир 18 января 2024 года.