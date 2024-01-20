NYT: американцы отказываются верить в реванш Трампа и Байдена

Американцы не хотят повторения сценария президентского голосования 2020 года, на котором выбирали между Дональдом Трампом и Джо Байденом, пишет The New York Times. Сторонники Демократической партии не теряют надежду на то, что Трампу запретят участие в выборах, а сторонники Республиканской партии полагают, что в выборах вместо Байдена примет участие бывшая первая леди Мишель Обама.

Американцы отказываются верить в то, что на президентских выборах в ноябре этого года им снова придётся выбирать между бывшим и нынешним главой государства, Дональдом Трампом и Джо Байденом, пишет The New York Times.

Сторонники Республиканской партии считают Байдена слишком политически и физически слабым, чтобы его партия вновь выдвинула его. Сторонники Демократической партии, в свою очередь, не могут понять, как республиканцы могут выбрать Трампа, учитывая, что ему предъявлено 91 обвинение по четырём уголовным делам.

На это указывают и опросы общественного мнения, свидетельствующие о весьма мрачных настроениях общественности. Сторонники двух основных политических партий — Демократической и Республиканской — цепляются за призрачные надежды и выдвигают дикие теории: первые надеются, что Трампу запретят участие в выборах, вторые — что в выборах вместо Байдена примет участие бывшая первая леди США Мишель Обама.

«Избиратели, которые думают: «Боже мой, пожалуйста, только не повтор 2020 года», поймут, что нас ждёт ещё одна серия. Те же персонажи, похожая сюжетная линия. Привыкайте», — заявил Чарльз Франклин, отвечающий за проведение опросов в Университете Маркетт.