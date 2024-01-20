NYT: американцы отказываются верить в реванш Трампа и Байдена

00:59
Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на выборах президента США
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не будет голосовать за действующего американского лидера Джо Байдена на предстоящих президентских выборах США.
00:57
«Жирона» разгромила «Севилью», Довбик оформил хет-трик за шесть минут
«Севилья» в гостях потерпела разгромное поражение от «Жироны» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
00:56
Дубль Зване помог ЮАР крупно обыграть Намибию на Кубке Африки
Сборная ЮАР разгромила команду Намибии в матче группового этапа Кубка африканских наций по футболу 2023 года в Кот-д’Ивуаре.
00:56
Умер украинский актёр из «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит
На Украине в Одессе скончался известный актёр, участник юмористической передачи «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит.
00:47
В ГД 22 января пройдёт заседание комиссии по преступлениям Киева против детей
Заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима против детей состоится 22 января в Госдуме.
00:46
Ларионов сообщил о скором возвращении на лёд форварда «Торпедо» Атанасова
Главный тренер нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что динамика восстановления после травмы нападающего Василия Атанасова удовлетворительная.
00:38
Семак: «Зениту» нужно было почувствовать игровой тонус в первом матче на сборе
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что ему не всё понравилось в действиях футболистов в товарищеском матче с самаркандским «Динамо» на первом зимнем учебно-тренировочном сборе в Абу-Даби (ОАЭ).
00:37
Аналитик Мхланга: ФРГ поддерживает действия Израиля в Газе для очистки совести
Аналитик Джо Мхланга заявил в эфире RT, что ФРГ поддерживает действия Израиля в секторе Газа «для очистки совести», так как в прошлом Германия угнетала евреев.
00:29
РИА Новости: самый низкий уровень преступности в России зафиксирован в Чечне
Самый низкий уровень преступности среди российских регионов по итогам 2023 года зафиксирован в Чеченской Республике, где за прошлый год было зарегистрировано 14,6 преступления на 10 тыс. жителей.
00:25
Ковальчук уверен, что Радулов не получил серьёзной травмы в матче со «Спартаком»
Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук сообщил, что в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард казанского «Ак Барса» Александр Радулов избежал серьёзного повреждения.
00:20
Генсек ООН Гутерреш заявил, что украинские беженцы имеют право на защиту
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что украинские беженцы в Британии, призыва которых в армию добивается Киев, имеют право на защиту.
00:09
Al Mayadeen: база США в Сирии подверглась атаке беспилотников
Военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась атаке беспилотников.
00:07
Гол Тарасенко помог «Оттаве» победить «Филадельфию» в матче НХЛ
«Оттава Сенаторз» в гостях нанесла поражение «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:02
Bloomberg: газ в Европе резко подешевел на 60% из-за возобновляемой энергетики
Цены на газ в Европе упали на 60% в течение 2023 года, чему поспособствовало увеличение количества ветряных турбин и солнечных станций в европейских странах.
00:01
В России предложили расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку наказания
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила внести изменения в федеральное законодательство с целью разрешить женщинам, которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет и приговорены к лишению свободы, просить об отсрочке наказания за нетяжкие преступления до достижения детьми совершеннолетия независимо от наличия статуса одинокого родителя.
23:57
Салах вернётся в «Ливерпуль» для восстановления после травмы на Кубке Африки
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что получивший травму на Кубке африканских наций по футболу — 2023 египетский нападающий Мохаммед Салах вернётся в Великобританию.
23:53
Бастрыкин запросил доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту крушения в Афганистане летевшего в Россию самолёта Falcon 10.
23:38
Число госпитализированных с отравлением газом в Каспийске выросло до девяти
Число госпитализированных с отравлением угарным газом в Каспийске выросло до девяти.
23:37
Уайт: Макгрегор не выступит на турнире UFC в июне
Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт сообщил, что бывший чемпион в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор не выступит летом на турнире UFC.
23:35
Десантис вышел из президентской гонки в США и поддержал Трампа
Губернатор штата Флорида Рон Десантис приостановил свою кампанию по выдвижению на пост президента США и поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа.
23:22
The Guardian: учёные обнаружили новые вирусы в вечной мерзлоте
Учёные нашли в вечной мерзлоте древние сибирские вирусы, которые может высвободить глобальное потепление.
23:21
Рыболовлев задумался над продажей футбольного клуба «Монако»
Клуб высшего дивизиона чемпионата Франции по футболу в скором времени может сменить собственника.
23:18
Глава СК поручил установить всех причастных к обстрелу Донецка
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела установить всех причастных к удару ВСУ по Донецку.
23:07
Форвард ХК «Спартак» Филин пройдёт медобследование 22 января
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, почему нападающий Егор Филин не смог доиграть матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».
22:59
В Николаевской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Днепропетровской областях Украины.
22:58
В Дагестане семь человек госпитализированы с отравлением угарным газом
Семь человек госпитализированы из-за отравления угарным газом в частном доме в дагестанском Каспийске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
22:55
12-летняя Костылева избежала серьёзной травмы на чемпионате России по прыжкам
Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, рассказала о характере повреждения у её дочери после падения в финале командного турнира на чемпионате России по прыжкам 2024 года в Москве.
22:47
Экс-кандидат в президенты Нигерии: немцам следует присмотреться к лидерам ФРГ
Бывший кандидат в президенты Нигерии прокомментировал решение Германии противодействовать иску ЮАР с обвинениями в геноциде против Израиля.
22:36
Пристайко: Зеленский сел в кресло Черчилля, несмотря на запрет
Владимир Зеленский во время визита в музей сел в кресло бывшего премьер-министра Британии Уинстона Черчилля, несмотря на запрет. Об этом рассказал бывший украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.
22:33
Саудовская Аравия обыграла Киргизию и вышла в плей-офф Кубка Азии по футболу
Сборная Киргизии потерпела поражение от команды Саудовской Аравии в матче группового этапа Кубка Азии по футболу 2023 года в Катаре.
22:32
Прибывший из России танкер, из-за которого перекрывали Босфор, отбуксирован
Российский нефтяной танкер, из-за которого был приостановлен транзит судов через Босфорский пролив в Турции, отбуксирован.
22:21
Объекты критической инфраструктуры Ленинградской области перешли на особый режим
В Ленобласти на объектах критической инфраструктуры объявили режим повышенной готовности.
22:18
Президент Финляндии Ниинистё выступил против двойного гражданства для россиян
Финский лидер Саули Ниинистё в эфире Radio Suomi выступил против предоставления паспорта Финляндии гражданам государств, где не признаётся двойное гражданство.
22:16
Непомнящий одержал вторую победу на шахматном турнире в Нидерландах
Россиянин Ян Непомнящий нанёс поражение Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана в партии седьмого тура на турнире Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
22:13
Генсек ООН решительно осудил удар по Донецку
Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил удар по мирным гражданам и инфраструктуре Донецка.
22:05
Танзания и Замбия сыграли вничью на Кубке Африки по футболу
Сборная Танзании и команда Замбии не смогли выявить победителя в матче группового этапа Кубка африканских наций по футболу — 2023 в Кот-д'Ивуаре.
21:59
Тарасова: участие Туктамышевой в чемпионате России по прыжкам важно для всех
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об участии Елизаветы Туктамышевой в командном чемпионате России по прыжкам — 2024.
21:56
На Украине сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы произошли в подконтрольном украинским властям Херсоне. Об этом заявил глава назначенной Киевом администрации города Роман Мрочко.
21:46
Мэр Саратова назвала фейком сообщения о якобы подготовке нападений на школы
Мэр Саратова Лада Мокроусова сообщила, что появившиеся в социальных сетях провокационные сообщения, призванные создать панические настроения в городе, являются фейком.
21:38
Хомуха: ЦСКА больше всех среди топ-клубов нуждается в трансферах
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о проблемах армейцев в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:35
«Гавр» с Кузяевым обыграл в 1/16 Кубка Франции «Шатору»
«Гавр» в гостях нанёс поражение «Шатору» в матче 1/16 Кубка Франции по футболу.
21:30
Автомобиль врезался в мачту освещения и сбил человека на остановке в Москве
Автомобиль врезался в мачту городского освещения и сбил человека на остановке на Перовском шоссе в Москве.
21:29
В Севастополе объявили 22 января выходным для школьников из-за проблем с водой
Выходной объявили в школах и колледжах Севастополя в понедельник, 22 января, из-за проблем с водоснабжением. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
21:27
Дубли Нуньеса и Жоты помогли «Ливерпулю» разгромить «Борнмут» в АПЛ
«Ливерпуль» в гостях нанёс разгромное поражение «Борнмуту» в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
21:19
Мусаев: мне не потребуется много времени для адаптации в ЦСКА
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил, что ему не потребуется много времени для адаптации в новой команде.
21:13
Четырёх выживших в авиакатастрофе в Афганистане человек передали «Талибану»
Четырёх человек, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, передали «Талибану»*.
21:11
Форвард ХК «Спартак» Порядин пропустил игру с «Ак Барсом» из-за травмы
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, почему нападающий Павел Порядин пропустил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».
21:06
Пушилин: в результате обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли 28 человек
В результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.
21:04
Бондарев назвал идею Киева об отказе России от ядерного щита бредом сумасшедшего
Киеву не следует и мечтать, Россия не откажется от своего ядерного щита в одностороннем порядке, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
20:57
Нетаньяху: Израиль не может прекратить операцию в Газе в обмен на заложников
Израильские власти не могут принять предложение палестинского движения ХАМАС о прекращении военных действий в секторе Газа в обмен на всех заложников. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.