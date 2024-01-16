Гингрич: Трамп уже единый кандидат от республиканцев — смиритесь с этим!

У Дональда Трампа на внутрипартийных выборах нет реального оппонента, он уже победил в этой борьбе, заявил в эфире Fox News бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич, комментируя уверенную победу Трампа в штате Айова. «Он — единый кандидат. Смиритесь с этим!» — подчеркнул политик.

НЬЮТ ГИНГРИЧ, бывший спикер палаты представителей США: У меня пять коротеньких пунктов. Во-первых, это победа народа. Несмотря на все СМИ, несмотря на все иски, несмотря на все попытки уничтожить Трампа, народ Айовы встал и сказал: «Нет, он наш кандидат».



Во-вторых, он — единый кандидат (от республиканцев. — ИноТВ). Смиритесь с этим! Он единый кандидат, он победит в этой борьбе. СМИ не хотят об этом говорить, поскольку им нужно каким-то образом попиариться на этой теме: «Пожалуйста, смотрите нас, пока мы освещаем эту бессмысленную возню».



Никакого второго кандидата (от республиканцев. — ИноТВ) нет. Там нет никакого второго номера. Есть лишь нерелевантные личности. Среди них вы можете быть на первом месте, на втором или на третьем. Но никто из них не станет вторым номером, поскольку он (Трамп. — ИноТВ) будет всецело доминировать. Ведь если же взглянуть на страну в целом, у него рейтинг одобрения на уровне 62—64 процентов.



Трамп не кандидат. Трамп — лидер общенационального движения по возвращению власти, находящейся сейчас в руках истеблишмента. Именно поэтому каждый раз, когда он подвергается нападкам со стороны судебной системы, каждый раз, когда он подвергается нападкам со стороны СМИ, он становится сильнее, поскольку люди говорят: «Да, я так и думал. Эти коррумпированные люди именно так и действуют».



Со времён лжи о России (о российских связях Трампа. — ИноТВ) было ясно, что эти люди постоянно врут.



В конце концов Айова стала республиканским штатом. Когда я впервые попал в политику, конкуренция в Айове была очень напряжённой. И иногда она даже становилась демократическим штатом. Но за прошедшие годы в Айове произошли перемены, причём Трамп сыграл в этом большую роль. Если взглянуть на то, кто сегодня побеждает на выборах в Айове, то вы увидите, что это республиканцы. Если взглянуть на то, какая партия терпит в Айове крах, то вы увидите, что это демократы. По-моему, это предвестие того, что приблизительно будет происходить в ближайшие несколько лет.



Дата публикации 16 января 2024 года.