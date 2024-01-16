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«В Белом доме должен быть кандидат, считающий, что Америка прежде всего» — Рамасвами снял свою кандидатуру в пользу Трампа

Материал представлен в переводе ИноТВ
После уверенной победы Дональда Трампа на внутрипартийном голосовании республиканцев в штате Айова Вивек Рамасвами объявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в США в пользу бывшего американского лидера, сообщает Fox News. По словам Рамасвами, в Белом доме должен быть человек, который разделяет его мнение о том, что «Америка прежде всего».

ВИВЕК РАМАСВАМИ, американский бизнесмен и политик: Наша предвыборная кампания основана на правде, именно поэтому мы приняли сегодня это решение. И я также принимаю решение о том, что в Белом дом должен быть кандидат, считающий, что «Америка прежде всего»

Я с самого начала говорил, что в этой гонке есть два кандидата, считающих, что «Америка прежде всего». Ранее этим вечером я позвонил Дональду Трампу, чтобы сказать ему, что я поздравляю его с победой. И с этого момента он получает с моей стороны полную поддержку его кандидатуры на пост президента. Думаю, мы сделаем то, что нужно для нашей страны.

Дата публикации 16 января 2024 года.

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источник
Fox News США Северная Америка
теги
Белый дом Вивек Рамасвами выборы голосование Дональд Трамп президентские выборы США
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