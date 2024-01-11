Рамасвами: преследование Трампа — попытка истеблишмента добиться победы собственной «марионетки»

Оказывая давление на Дональда Трампа, американская «система» отнюдь не помогает остальным сторонникам принципа «Первым делом — Америка» — напротив, она лишь продаёт им «верёвку, на которой их завтра же и повесит», заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. По мнению кандидата, конечная цель истеблишмента — закрыть Трампу дорогу в Белый дом, заменив его на «своего» кандидата, которым, скорее всего, станет Никки Хейли.

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Но глубинный смысл тут в том, что нам пора открыть глаза. Всё, о чём я сейчас говорил, случилось в 2023-м — а в преддверии 2024-го наша система решила любыми средствами и любой ценой не позволить Дональду Трампу и близко подойти к Белому дому. Я хочу, чтобы люди открыли глаза — я уверен, нас ведут в западню. Все признаки — как на ладони, и, сдаётся мне, когда мы год спустя будем оглядываться назад, мы не удивимся, что произошло то, что произошло, а будем спрашивать себя: «О чём мы, чёрт побери, думали, раз позволили такому случиться с нашим движением?»





В общем, я на это смотрю вот как: нам по существу сегодня продают верёвку, на которой нас завтра и повесят. Я разъясню, в чём цель этих людей: они хотят, чтобы в гонке остались только Трамп и марионетка, которую они могут контролировать, — сначала я думал, что ей станет кто-то из демократов, но теперь всё больше уверен, что это будет республиканец по имени Никки Хейли. Они пытаются сузить всё до гонки двух кандидатов, Трампа и своей марионетки, дабы затем этой весной или в начале лета исключить Трампа из состязания — а свою марионетку запустить в Белый дом. Вот, что сейчас происходит.





Чтобы это скрыть, всё выставили на самое видное место, а потому от нас уже требуется открыть глаза, увидеть уже наконец эту хитрость и не дать себя одурачить. Нам нельзя попадаться в такую западню, а потому... Надеюсь ли я и ожидаю ли, что конкретно в этом случае (отстранение Трампа от праймериз республиканцев в ряде штатов. — ИноТВ) наведёт порядок наш Верховный суд? Да. Но ведь это лишь симптом деятельности, к моему сожалению, неудержимой на первый взгляд силы не просто государства, склонного злоупотреблять судебными инструментами, а системы, которая, как мне кажется, не остановится ни перед чем.





И я всё больше убеждаюсь в том, что она не остановится ни перед чем ради того, чтобы не пустить этого человека в Белый дом. И я считаю, что, чтобы сохранить жизнеспособность нашего движения, нам нужно будет не попасть в эту западню.





Движение «Первым делом — Америка» родилось не в 2016 году — оно существует с 1776 года, и наш долг перед отцами-основателями в том, чтобы оно не кануло в Лету после Дональда Трампа. И именно поэтому я и участвую в этой гонке.

Дата публикации 10 января 2024 года.