Fox News: Рамасвами пообещал уволить 75% федеральных бюрократов, чтобы «осушить болото» «глубинного государства» в США

Кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами в эфире Fox News заявил, что, став главой государства, намерен уволить 75% федеральных бюрократов и таким образом «осушить болото» «глубинного государства» Соединённых Штатов. «Если я ввяжусь в войну, то это будет не бессмысленная война за рубежом, это будет война против нашего собственного теневого правительства, и я одержу победу», — пообещал он.

Вивек, у нас к вам несколько вопросов от зрителей со всего мира. Первый вопрос от Тони. Какую самую важную проблему вы бы исправили и как бы вы это сделали?



ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США от республиканцев: Нужно остановить работу «глубинного государства». Люди, которых мы избираем для руководства правительством, вновь должны стать теми, кто действительно руководит правительством. Не думаю, что я прошу чересчур много. Но сегодня в Соединённых Штатах Америки всё работает не так.



Как только я там окажусь, — мне как главе компании известно, что если на вас кто-то работает, а вы не можете их уволить, это означает, что они работают не на вас, — я уволю 75 процентов федеральных бюрократов. Я собираюсь прекратить работу государственных ведомств, которые не должны существовать, установить 8-летний предельный срок службы для всех бюрократов, ввести бюджетирование с нулевой базой.



Именно так в реальности можно осушить это болото. Именно так можно опустошить «глубинное государство». Если я ввяжусь в войну, то это будет не бессмысленная война за рубежом, это будет война против нашего собственного теневого правительства. И я одержу победу. Именно так я собираюсь руководить страной.



Дата публикации 12 января 2024 года.