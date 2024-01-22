CNN: Хейли осталась единственным соперником Трампа на праймериз

11:59
Евлоев показал фото с рассечением после критики главы UFC Уайта
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Мовсар Евлоев отреагировал на критику главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта после победы над британцем Арнольдом Алленом на 297-м номерном турнире в Торонто (Канада).
11:55
Штаб Путина собрал в 10 раз больше подписей избирателей, чем необходимые 300 тысяч
Избирательный штаб кандидата в президенты России на выборах 2024 года Владимира Путина за период с 23 декабря по 22 января собрал в десять раз больше подписей избирателей, чем необходимые 300 тыс.
11:53
Трепова в последнем слове не признала вину в совершении теракта
Дарья Трепова*, которая обвиняется по уголовному делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, в последнем слове не признала вину в преступлении.
11:47
В Эстонии 22 января начинается бессрочная забастовка учителей
В Эстонии 22 января стартует бессрочная забастовка учителей общеобразовательных школ. Преподаватели требуют от властей страны повешения заработной платы.
11:44
Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над итальянкой Ясмине Паолини в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
11:42
Московский «Техноград» запустит курс по выстраиванию отношений в коллективе
Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» запускает новый бесплатный онлайн-курс «Как наладить отношения в команде». Для желающих открыта запись.
11:42
Кузнецова: Киев через соцсети разжигает конфликты среди российских подростков
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что Киев использует закрытые Telegram-каналы для разжигания конфликтов среди российских подростков.
11:41
Myśl Polska: слова Подоляка о переговорах с Москвой напоминают бред сумасшедшего
Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об условиях переговоров Москвы и Киева похожи на бред сумасшедшего, считает обозреватель Myśl Polska Адам Смех.
11:40
Голикова: число семей с тремя и более детьми за пять лет выросло на 27%
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число семей с тремя и более детьми за последние пять лет выросло на 27%.
11:40
Лукашенко заявил, что проведёт переговоры с Путиным в формате «один на один»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один» перед заседанием Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства.
11:34
Комитет ГД рассмотрит 22 января проект о конфискации имущества за фейки об армии
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 22 января обсудит проект закона о конфискации имущества за распространение ложной информации об армии.
11:34
В Свердловской области во время пожара погибли двухлетний мальчик и его отец
В Свердловской области в Невьянске во время пожара в частном доме погибли двухлетний мальчик и его отец. Мама с семилетней дочкой успели выбраться из горящего здания.
11:33
Медведев: умею принимать на задней линии, но не на уровне лучших, как Новак
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём приеме после победы над португальцем Нуну Боргесом в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
11:33
Мэр Донецка возложил цветы к месту гибели людей после украинского обстрела
Мэр Донецка Алексей Кулемзин, а также другие члены городской администрации пришли возложить цветы к месту гибели людей на рынке после воскресного обстрела, устроенного украинцами.
11:29
Цены на газ опустились ниже $300 за тысячу кубометров впервые с лета 2023 года
Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов снизились на 6,3%, до $299,8 за 1 тыс. куб. м, впервые с 28 июля 2023 года.
11:25
В районе Коптево завершили капремонт дома 1962 года постройки
Дом 1962 года постройки отремонтировали в московском районе Коптево в рамках капитального ремонта жилого фонда.
11:25
Полярник Писарев рассказал о новых подходах к изучению Арктики
Руководитель группы полярной океанологии лаборатории гидрологических процессов, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, почётный полярник России Сергей Писарев рассказал о современном изучении Арктики.
11:25
Россияне приобретали больше БАД в 2023 году для борьбы с холодовой аллергией
Согласно данным, полученным в результате нового исследования, 40% россиян знают, что такое аллергия на холод. Из них треть (30%) несколько раз за осенне-зимний период сталкивается с её проявлениями.
11:24
В России существенно вырос спрос на персональные кредитные рейтинги в 2023 году
В Объединённом кредитном бюро заявили, что спрос на персональные кредитные рейтинги и отчёты существенно вырос по итогам 2023 года. Так, физическим лицам предоставили 5,4 млн кредитных отчётов, что в 1,5 раза больше, чем в 2022-м.
11:24
Автоэксперт Хайцеэр назвал риски при покупке автомобиля со скрученным пробегом
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал о риске покупки подержанного автомобиля с фальсифицированным пробегом.
11:24
Капризов: горжусь заблокированным броском больше, чем хет-триком
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов поделился эмоциями после хет-трика в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».
11:24
Детский омбудсмен и ПДН проверят семью из Первоуральска после смерти младенца
Комиссия по делам несовершеннолетних проведёт проверку в Первоуральске Свердловской области, где пятимесячная девочка умерла в собственной кроватке после того, как родители игнорировали её плач.
11:19
В ЦИК передали подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
Представители избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего российского лидера Владимира Путина, передали в Центризбирком подписи избирателей, которые нужны для его регистрации на выборах главы государства 2024 года.
11:16
Один человек погиб в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Приморье
Один человек погиб и ещё двое пострадали в результате аварии в Приморском крае с участием машины скорой помощи.
11:11
На Украине нацгвардеец убил двух женщин и двух полицейских
На подконтрольной Киеву части ДНР в городе Красный Лиман боец Нацгвардии Украины убил четырёх человек, включая двух женщин и двух полицейских.
11:11
Sports Zone: «Реал» достиг принципиального соглашения с Мбаппе
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал Мадрид».
11:06
В интернете вышел трейлер сериала «Сергий против нечисти. Яга»
В интернете опубликовали трейлер сериала «Сергий против нечисти. Яга».
11:04
Чернышенко: турпоток по России в новогодние праздники вырос на 19%
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что туристический поток по России в новогодние праздники вырос на 19%.
11:01
Двое пропавших при крушении самолёта в Афганистане россиян до сих пор не найдены
Двое россиян, которые находились на борту упавшего в Афганистане самолёта Falcon, до сих пор не найдены. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
10:53
Промес полетит со «Спартаком» на сборы в ОАЭ, несмотря на слухи об экстрадиции
Нидерландский нападающий московского «Спартаке» Квинси Промес в составе красно-белых отправится на зимние тренировочные сборы в Объединённые Арабские Эмираты.
10:51
В Первоуральске прокуратура проводит проверку из-за смерти младенца в кроватке
В Первоуральске пятимесячная девочка умерла в кроватке.
10:50
Волонтёры передали данные 13 французских наёмников, находившихся в Харькове
Французские волонтёры из организации SOS Donbass передали РИА Новости данные 13 французских наёмников, находившихся в Харькове во время удара ВС России.
10:49
Приговор обвиняемой в теракте в Петербурге Треповой огласят 25 января
Приговор Дарье Треповой*, которая обвиняется по уголовному делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, будет оглашён 25 января.
10:48
Пушилин заявил о лицемерии Парижа из-за французских наёмников в Донбассе
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о лицемерии Парижа из-за отрицания наличия французских наёмников в Донбассе.
10:42
Синоптик Шувалов рассказал о циклоне во Владивостоке
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о циклоне, который принёс во Владивосток штормовой ветер.
10:41
Зеленский заявил о внесении в Раду проекта о множественном гражданстве
Владимир Зеленский сообщил, что вносит в Верховную раду законопроект о введении на Украине института множественного гражданства.
10:40
Медведев написал «больше сна» на камере после выхода в 1/4 финала Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев оставил послание на камере после победы над португальцем Нуну Боргесом в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
10:34
ФСБ: уголовное дело о госизмене возбудили против жителя Новокузнецка
Уголовное дело о госизмене возбудили в отношении жителя Новокузнецка, который финансировал деятельность Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
10:33
Премьер Польши Туск направляется с визитом на Украину
Польский премьер-министр Дональд Туск направляется с визитом на Украину.
10:32
Медведев — о победе над Боргесом: в конце третьего сета начал ошибаться, потому что физически умер
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над португальцем Нуну Боргесом в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
10:29
Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую неделю в Москве
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.
10:24
Hurriyat опубликовало фото выживших россиян при крушении самолёта в Афганистане
Афганское радио Hurriyat опубликовало фотографии выживших россиян при крушении самолёта Falcon 10 в Афганистане.
10:23
В СВР заявили об имеющемся у США разрушительном для Зеленского компромате
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у Соединённых Штатов есть компромат на Владимира Зеленского.
10:22
В ОНФ предупредили о новой схеме мошенничества с фейковым ПО для проверки купюр
Куратор и эксперт платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заёмщиков» Алла Храпунова предупредила, что телефонные мошенники используют новую схему обмана, предлагая гражданам проверить на подлинность купюры нового образца, выпущенные Центробанком.
10:22
К платформе Mos.Hub присоединились 10 тысяч московских специалистов
Заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Анисимов заявил, что к облачной платформе Mos.Hub подключились 10 тыс. столичных специалистов.
10:21
Абаскаль сообщил, что останется в «Спартаке»
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи об уходе в испанский «Кадис».
10:18
ТАСС: два пассажира разбившегося в Афганистане Falcon, предположительно, погибли
Два пассажира частного самолёта Falcon 10, который разбился в субботу в горах Афганистана, по предварительным данным, погибли.
10:17
МО опубликовало видео штурма опорника ВСУ во время освобождения села Весёлого
Минобороны России опубликовало видео штурма опорника украинских военных во время освобождения села Весёлого в Донецкой Народной Республике.
10:15
Боррель призвал разрешить конфликт на Ближнем Востоке «на основе двух государств»
Разрешение конфликта на Ближнем Востоке возможно исключительно за счёт создания палестинского государства и его сосуществования с Израилем. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
10:10
Медведев сыграет с Хуркачем в четвертьфинале Australian Open
Польский теннисист Хуберт Хуркач одержал победу над французом Артуром Казо в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.