Politico: республиканцы опасаются потери лидерства в палате представителей и провала на президентских выборах

Положение спикера палаты представителей США Майка Джонсона становится всё более тревожным, пишет Politico. Впрочем, как отмечает издание, ни один из лидеров республиканцев не сможет выйти невредимым из жестоких и длительных переговоров по вопросам безопасности границ, помощи Украине и Израилю и финансирования правительства. В итоге они рискуют провалиться на грядущих президентских выборах и потерять лидерство в палате представителей.
Всё большее число республиканцев в палате представителей всё сильнее разочаровываются в руководстве спикера Майка Джонсона и шепчутся о том, сможет ли он удержаться на своём посту после 2024 года — если вообще дотянет до этого срока, пишет Politico.
Сложное положение Джонсона отчасти является результатом того, что он унаследовал от экс-спикера политически изнурительную серию законодательных проблем, которые продолжают накапливаться. Трудно представить, чтобы какой-либо лидер республиканцев вышел невредимым из жестоких и длительных переговоров по вопросам безопасности границ, помощи Украине и Израилю и финансирования правительства.
Для некоторых республиканцев в палате представителей существует чёткая связь между выборами этой осенью и их будущей командой лидеров. Если палата представителей будет потеряна, может возникнуть дискуссия о том, чтобы начать всё сначала или создать другую команду лидеров.
В общем и целом, если республиканцы в палате представителей продемонстрируют неудовлетворительные результаты этой осенью, нет никаких гарантий, что кто-то из их руководства, включая действующего спикера Джонсона, окажется в безопасности на этом посту.
Республиканцы сейчас открыто признают, что их беспокоит ноябрь, — а это никогда не является хорошим знаком. «Мы реально рискуем не выиграть Белый дом и не выиграть палату представителей», — считает представитель Ричард Маккормик. По его словам, партия не сосредоточена на главных проблемах избирателей.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что ему не всё понравилось в действиях футболистов в товарищеском матче с самаркандским «Динамо» на первом зимнем учебно-тренировочном сборе в Абу-Даби (ОАЭ).
Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук сообщил, что в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард казанского «Ак Барса» Александр Радулов избежал серьёзного повреждения.
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила внести изменения в федеральное законодательство с целью разрешить женщинам, которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет и приговорены к лишению свободы, просить об отсрочке наказания за нетяжкие преступления до достижения детьми совершеннолетия независимо от наличия статуса одинокого родителя.
Израильские власти не могут принять предложение палестинского движения ХАМАС о прекращении военных действий в секторе Газа в обмен на всех заложников. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.