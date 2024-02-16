NYP: преступность среди мигрантов превращает американские города в зоны боевых действий

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Такер Карлсон: посещение российского магазина способно настроить американца против США Tucker Carlson Network
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«На вкус отменно! И без ГМО!» — Такер Карлсон оценил «российскую версию Макдоналдса» Tucker Carlson Network
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Sky News: «поцелуй меня в задницу!» — Марджори Тейлор Грин ответила Кэмерону на критику за отказ помогать Украине Sky News
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«Макгрегора — в Пентагон»: Трамп уже собирает команду из проверенных людей Washington Post
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PBS: «сначала Америка, потом Украина» — член конгресса объяснила нежелание республиканцев одобрить закон о финансировании Киева PBS
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MSNBC: массовая стрельба в США достигла масштабов эпидемии MSNBC
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Guardian: решение уволить Залужного грозит Зеленскому политическим и военным хаосом Guardian
INFOX.SG
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Бортник: Запад избавится от Зеленского, поставив под сомнение его легитимность
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил в интервью YouTube-каналу «Да это так», что Запад может поставить под сомнение легитимность Владимира Зеленского и «раздавить» его.
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Артиллеристы группировки «Запад» пресекли попытку прорыва со стороны ВСУ
Расчёт гаубиц Д-30 группировки российских войск «Запад» пресекли попытку штурмовых отрядов ВСУ прорвать линию обороны на Купянском направлении.
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USAID проведёт соцопросы в Сербии об отношении к программам США
Агентство США по международному развитию (USAID) проведёт в Сербии три опроса общественного мнения и три набора фокус-групп, чтобы узнать об отношении населения к программам помощи США. Результаты исследований позволят осуществить «стратегическое планирование в области коммуникаций», говорится в документе. С материалами ознакомился RT.
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Спикер Джонсон заявил, что знал об «угрозе нацбезопасности» США ещё в январе
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что знает о новой «угрозе национальной безопасности» США, якобы связанной с возможным размещением Россией противоспутникового оружия в космосе, ещё с января.
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Треть россиян будут работать 23 Февраля и 8 Марта в 2024 году
Аналитики провели опрос и выяснили, сколько россиян будут работать 23 Февраля и 8 Марта в 2024 году. Согласно результатам опроса, которые есть в распоряжении RT, треть (34%) опрошенных собираются работать во время грядущих праздников. При этом в прошлом году 8 Марта и 23 Февраля трудились 54% россиян, отметили специалисты.
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МЧС: в Астрахани произошло возгорание жилого дома
Возгорание на площади 400 кв. м произошло в жилом доме на площади Шаумяна в Астрахани.
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Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили из 152-мм орудий 2С5 «Гиацинт-С» украинский пункт управления беспилотной авиации в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.
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ВС России уничтожили 14 пунктов временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении
Подразделения группировки войск «Восток» за сутки уничтожили 14 пунктов временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении.
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ВС России за сутки сорвали три попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что подразделения группировки за сутки сорвали три попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.
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Российские вертолёты поразили «опорник» ВСУ на Краснолиманском направлении
Ударная группа армейской авиации ВКС России, состоящая из вертолётов Ка-52, Ми-35М и Ми-8, поразила живую силу и опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.
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Продлить отдых на 23 Февраля отпусками и отгулами планируют 12% россиян
Согласно данным опроса, 12% россиян планируют взять отгулы и отпуска, чтобы продлить отдых в честь 23 Февраля.
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G1: полиция Бразилии обвинила сына Болсонару в отмывании денег
Гражданская полиция Федерального округа Бразилии обвинила младшего сына бывшего президента Жаира Болсонару Ренана в отмывании денег и подделке документов.
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Нетаньяху: Израиль отвергает международное давление в вопросе мира с Палестиной
Израиль категорически отвергает международное давление по вопросу постоянного мирного урегулирования с палестинцами.
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Десантники уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили два миномёта, пункт управления БПЛА и полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра.
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Карлсон: финансовая помощь США Киеву ведёт к отсрочке неизбежного мира
Финансовая помощь США Украине ведёт только к отсрочке неизбежного мирного соглашения и смерти украинцев.
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СК: умер ребёнок, пострадавший во время пожара в Благовещенске
Ребёнок, пострадавший 3 февраля во время пожара в квартире в Благовещенске, умер в больнице.
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Сенатор Цеков назвал чушью заявление о намерении ЕС жить без российского газа
Сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал чушью заявление, что европейские страны смогут обойтись без российского газа.
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Вильфанд назвал зиму 2024 года самой снежной за последние десятилетия
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что такой большой плотности снега как этой зимой не было уже несколько десятилетий.
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Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях
Сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
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Telegraph: Полу Маккартни вернули гитару, украденную у него более 50 лет назад
Бывшему участнику группы Beatles Полу Маккартни вернули бас-гитару, украденную у него более 50 лет назад.
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Мадуро назвал Милея бандитом, укравшим венесуэльский самолёт
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал своего аргентинского коллегу Хавьера Милея бандитом и обвинил в краже самолёта компании Emtrasur после того, как арестованный по запросу США грузовой Boeing был тайно переправлен во Флориду.
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Daily Telegraph: в Британии раскрыли убийство 30-летней давности
Полицейские в Лондоне раскрыли убийство 30-летней давности, совершённое на улице Бейкер-стрит.
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Американская OpenAI представила нейросеть Sora для преобразования текста в видео
Разработчик чат-бота ChatGPT американская компания OpenAI тестирует ИИ-модель Sora для преобразования текста в видео.
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РИА Новости: мать погибшей при атаке на Белгород девочки осталась жива
Мама девочки, погибшей в результате украинского обстрела Белгорода, осталась жива.
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Овечкин считает Месси лучшим действующим футболистом планеты
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что лучше нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси среди действующих футболистов в данный момент нет.
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Депутат Шеремет призвал Украину перебросить войска к границе с Польшей
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что подлинная угроза для Украины исходит со стороны Польши, и призвал украинские власти перебросить свои войска к границе с ней.
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«Будё-Глимт» без Хайкина упустил победу над «Аяксом» в Лиге конференций
Норвежский «Будё-Глимт» сыграл вничью с нидерландским «Аяксом» в первом матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.
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В Полтавской и Харьковской областях прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Полтавской и Харьковской областях Украины.
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Палата представителей США уходит на перерыв, так и не проголосовав по помощи Киеву
Палата представителей США уходит на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о помощи в том числе Украине и Израилю.
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МИД Эквадора: делегация приедет в Москву для обсуждения ситуации с бананами
Делегация Эквадора в ближайшее время отправится в Москву для решения проблем, возникших с поставкой бананов в Россию.
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Игнатьев: матчи с Сербией и Парагваем заслуживают уважения
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что товарищеские матчи с командами Парагвая и Сербии пойдут на пользу.
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Bloomberg: парламент Греции проголосовал за закон об однополых браках
Парламент Греции проголосовал за закон об однополых браках, несмотря на противодействие со стороны православной церкви.
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«Карабах» с Лунёвым обыграл «Брагу» в матче Лиги Европы
Азербайджанский «Карабах» в гостях нанёс поражение португальской «Браге» в первом матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.
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Заболоцкая: Запад под предлогом борьбы с терроризмом грубо нарушал права человека
Западные страны под предлогом борьбы с террористической деятельностью грубо нарушали права человека при проведении операций в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии, а также в ходе многолетнего нахождения французских военных в Сахеле.
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Овечкин считает, что Кучеров проводит феноменальный сезон в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вполне способен выиграть гонку бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24.
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NBC: США провели кибератаку против иранского корабля
США провели кибератаку против иранского военного корабля, который собирал разведывательную информацию о грузовых судах в Красном море и Аденском заливе.
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Россия созывает 20 февраля заседание СБ ООН по борьбе с терроризмом
Россия созывает 20 февраля заседание Совета Безопасности ООН по формуле Аррии по односторонним принудительным мерам в рамках борьбы с терроризмом.
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Овечкин — о голевой серии: появилось везение, перезагрузился на отдыхе
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не связывает напрямую начало голевой серии в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с отдыхом с семьёй в Дубае.
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Собянин: Москва примет участие в финансировании ВСМ до Петербурга
Москва наряду с другими заинтересованными регионами примет участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали до Санкт-Петербурга.
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Карбери заявил, что отдых Овечкина поспособствовал его успешной игре
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери считает, что уверенность вернулась к капитану команды Александру Овечкину после паузы на Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Путин выразил надежду на активное участие бизнеса в развитии ВСМ
Президент России Владимир Путин заявил на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в стране, что рассчитывает на активное участие бизнеса в развитии ВСМ в России.
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Савельев: первая партия из 28 поездов для ВСМ обойдётся в 148 млрд рублей
Первая партия из 28 поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург потребует 148 млрд рублей, заявил министр транспорта России Виталий Савельев.
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Фёдоров — о поражении от «Локомотива»: ребята не поняли, что играли хороший матч
Главный тренер московского ЦСКА не стал слишком сильно винить своих подопечных в поражении от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Песков: основная схема ВСМ Москва — Петербург согласована
Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет создана, основную схему проекта согласовали, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после совещания, которое провёл Владимир Путин.
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Кадыров: новый район в Грозном назовут в честь Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в Грозном появится новый район, который будет носить имя президента России Владимира Путина.
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Трансляцию рекламы средств для улучшения потенции призвали запретить днём
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сдвинуть время трансляции телевизионной рекламы средств для повышения потенции на поздний вечерний и ночной период — после 23:00. Копия обращения на имя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова есть в распоряжении RT.
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В Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным веществом
Пресс-служба Следственного комитета Калининградской области сообщила, что 23 школьника отравились неизвестным токсичным веществом в посёлке Большаково Славского района.
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Катя Лель выступит на шоу открытия матча звёзд Единой лиги ВТБ
Генеральный директор Единой лиги ВТБ по баскетболу Илона Корстин рассказала о культурной программе на матче звёзд.
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В Каспийском море затонуло судно с пассажирами и судоводителем
Маломерное судно, на котором находились два пассажира и судоводитель, затонуло в Каспийском море в связи с непогодой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
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Суд в Москве заочно арестовал автора издания DOXA за поддержку терроризма
Суд в Москве заочно арестовал автора публикации в «Журнале DOXA»* Марию Меньшикову за публичные призывы к терроризму, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.