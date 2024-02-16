NYP: преступность среди мигрантов превращает американские города в зоны боевых действий

Члены банды вербуют мигрантов в приютах и на выходе из автобусов из Техаса. Как сообщает New York Post, они орудуют в сетях розничной торговли или на мопедах, отбирая телефоны и сумки и угрожая оружием. И хотя полиция предупреждает о «волне преступности среди мигрантов», политики-демократы это отрицают.

Члены банды Tren de Aragua вербуют мигрантов в приютах и на выходе из автобусов из Техаса. Как пишет New York Post, они орудуют в сетях розничной торговли или на мопедах, отбирая телефоны и сумки и угрожая оружием. Затем они совершают мошеннические банковские операции и перепродают телефоны в Южной Америке. Комиссар полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан предупреждает о «волне преступности среди мигрантов». Политики-демократы отрицают это.

По словам полиции, покупательница магазина JD Sports рядом с Таймс-сквер была ранена в ногу, когда охранник попытался остановить 15-летнего мигранта, ограбившего магазин на прошлой неделе. Он был задержан полицией. Подросток жил с матерью в городском приюте. Начальник детективов полиции Нью-Йорка Джозеф Кенни отмечает, что «сеть воров» живёт в основном в системе приютов. Как только мигранты попадают в неприятности с законом, их нужно немедленно выселять. Единственный приют для них должен быть в тюрьме.

Политика «открытых границ» демократов в лице президента Байдена стала всему виной, так как она гарантирует преступникам-мигрантам возможность грабить и нападать, подводит итог New York Post.