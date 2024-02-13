Такеру Карлсону было больно видеть, насколько в Москве лучше, чем в США

Поездка в Россию «радикализовала» Такера Карлсона, о чём он сам заявил на Всемирном правительственном саммите в Дубае. По его словам, больше всего его впечатлил не контраст между «невменяемым» Байденом и Путиным, а повседневная жизнь в Москве. Грязь, преступность и инфляция в американских городах — это осознанный выбор правящей элиты, возмущается Карлсон.

Сэр, вы хорошо знаете своего президента, президента Байдена…

ТАКЕР КАРЛСОН, независимый журналист: Да.

Вы работали в нескольких медийных организациях, таких как PBS, CNBC, MSNBC, Fox News, CNN, и вы хорошо освещали эту сферу. Вы знаете американских политиков. А теперь вы следите за Путиным, вы провели очень длинное интервью с этим джентльменом, и, конечно же, к этому интервью вы подготовились, навели справки. Сравнивая культуру, сравнивая компетентность Владимира Путина и Байдена, что вы думаете об этих двух людях, управляющих миром?



ТАКЕР КАРЛСОН: Если бы это был бокс, бой прекратили бы по требованию врача. И я говорю это как американец, у меня нет другого паспорта, я не планирую когда-либо покидать свою страну. Я её люблю, моя семья живёт там сотни лет. Я патриотичный американец, и мне скорбно видеть, что президент невменяемый и что в моей стране считается очень грубым говорить об этом. Задаёшься вопросом, как же так вышло, что некомпетентный президент понизил не просто уровень жизни, но и продолжительность жизни, а никто не осмеливается об этом говорить. Это ведь не политическое мнение — это констатация факта, доказуемая на практике.



За все эти восемь дней, что я провёл в Москве, больше всего меня радикализовал даже не глава государства, который, конечно же, впечатляет. Это ведь самая большая территория в мире, крайне разнообразная в языковом, культурном, религиозном смысле, трудно управлять такой страной 24 года. Нравится вам это или не нравится, но с этим справился бы только способный человек. Он очень способный. Многие из вас его знают и знают, что это так. Но что меня радикализовало, очень шокировало и встревожило, так это город Москва, где я прежде никогда не бывал. Самый большой город в Европе, 13 миллионов человек. И настолько приятнее любого города в моей стране. Я представить себе не мог!



Мой отец провёл там много времени в 1980-е, когда работал на американские государственные структуры. У них там и с электричеством были проблемы, а теперь там настолько чище, безопаснее и красивее — в эстетическом плане, в плане архитектуры, питания, сервиса, — чем в любом городе в США. Так что остаётся лишь… Это не вопрос идеологии! Как так вышло? Как так вышло?



На определённом уровне, я считаю, конкретные жизненные реалии для среднестатистического человека важнее, чем абстракции. И если вы не можете, к примеру, пользоваться метро — многие боятся ездить на метро в Нью-Йорке, потому что это слишком опасно, — поневоле задаёшься вопросом: не это ли настоящее мерило лидерства? И это правда.



Кстати, американца радикализует поездка в Москву — этого я не знал, узнал на минувшей неделе, — поездка в Сингапур, в Токио, в Дубай, в Абу-Даби. Потому что эти города, что бы нам ни говорили о том, как и по каким принципам ими управляют, чудесно подходят для жизни. Там нет безудержной инфляции, там вас не изнасилуют. И как же это?..



Извините, вы против американской модели?



ТАКЕР КАРЛСОН: Нет, я самый проамериканский. Мне 54 года, я родился в 1969 году. Я вырос в стране, в которой города были такими, как Москва, Абу-Даби, Дубай, Сингапур и Токио. А теперь у нас таких городов нет. И я обнаружил, что это добровольный выбор. Как и инфляция, о чём говорилось в предыдущем увлекательном сегменте. Инфляция — продукт выбора, а выбор делает главным образом центральный банк, но не только. Выбор делают те, кто определяет политику.



Так же и с преступностью. На самом деле, можно и без неё! Если вы не миритесь… Мои дети не курят марихуану за завтраком — почему? Потому что я не разрешаю. Всё просто. Это короткий разговор. Так же можно управлять страной. «Мы этого не потерпим, так что не делайте этого!» И люди понимают.



Грязь, граффити. Париж, один из моих любимых городов, Нью-Йорк, один из моих любимых городов… они грязные! Отчасти потому, что люди расписывают стены зданий непристойностями, и никто этого не отмывает. И это поощряет больше людей поступать так же. А те, кто определяет наш политический курс, по какой-то причине этого не замечают.



Лондон, другой мой любимый город, но там видишь, как английские девочки попрошайничают на тротуарах, чтобы достать наркотики. И я подумал, что на месте Бориса Джонсона, который коротко и очень плохо управлял страной, я бы сказал себе: «Секундочку! Мои соотечественники попрошайничают на улице, чтобы добыть наркотики. Может быть, мне следовало бы что-то с этим сделать?» Но нет, он вместо этого толкает речь об Украине и о том, как нам нужно послать больше кассетных бомб храбрым украинцам! Чем вы занимаетесь?!



Дата выхода в эфир 12 февраля 2024 года.