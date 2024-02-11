Fox News: пока Путин цитирует историю, Байден разваливается на ходу
Всё это происходит на фоне того, что российский президент Владимир Путин даёт интервью Такеру Карлсону на протяжении двух часов. Судя по всему, все сообщения о плохом здоровье Путина столь же притянуты за уши, сколько — о хорошем здоровье Байдена. Владимир снова и снова гремит историческими фактами и всемирной историей, тогда как наш президент разваливается в режиме реального времени. Чтобы найти контраст сильнее, придётся вам поставить рядом со мной кого-то страшненького. Спасибо большое!
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