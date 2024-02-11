Fox News: пока Путин цитирует историю, Байден разваливается на ходу

Американские СМИ говорили, что Путин болен, но его интервью Такеру Карлсону показало, что все эти инсинуации притянуты за уши, говорит ведущий Fox News. А вот американский президент Джо Байден ведёт себя странно: нюхает волосы детей и утверждает, что общался с человеком, тогда как известно, что он к тому времени уже умер.

Всё это происходит на фоне того, что российский президент Владимир Путин даёт интервью Такеру Карлсону на протяжении двух часов. Судя по всему, все сообщения о плохом здоровье Путина столь же притянуты за уши, сколько — о хорошем здоровье Байдена. Владимир снова и снова гремит историческими фактами и всемирной историей, тогда как наш президент разваливается в режиме реального времени. Чтобы найти контраст сильнее, придётся вам поставить рядом со мной кого-то страшненького. Спасибо большое!

Путина называют убийцей, диктатором, пропагандистом, но его точно нельзя назвать неспособным ни на что. В отличие от Джо. Вчера вселенная дала ещё один повод для контраста. У нас коварный противник в лице Путина, и у России потерявшийся, запутавшийся — в лице Байдена. Один лидер пересказывает историю своей страны за несколько веков, а другой — нюхает волосы и разговаривает с покойником.

Вам нужно поблагодарить СМИ, которые так долго уберегали общественность от правды о Джо. При этом они бесконечно много писали о таинственных болезнях Путина, его трясущихся ногах и якобы сердечном приступе. СМИ поговаривали, что у него даже есть двойник. С Джо лучше бы так и было. Но тут появляется вопрос, как Байден может противостоять Путину, если он не может справиться даже с глютеном?

И благодаря Джо наша страна практически столь же разделена, как Россия и Украина. Одни говорят, что пол-Америки превыше всего, другие говорят, что пол-Америки — отстой. Тем временем Путин только и беспокоится, что о том, как важна национальная идентичность. Но после прошлого вечера стало очевидно, что и нам стоило бы.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2024 года.