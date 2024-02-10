NS: Путин указал путь к миру на Украине через стамбульские соглашения, поэтому они до сих пор не были опубликованы

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Урок истории и большая победа Путина — западные СМИ об интервью Карлсона ИноТВ
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Reuters: «нет ощущения срочности» — европейские депутаты отчитали США за нежелание помогать Украине Reuters
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AP: Шольц поехал к Байдену, чтобы найти выход из украинского тупика Associated Press
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CBC: Путин напомнил канадцам о постыдном чествовании украинского нациста CBC
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NBC: американцы украинского происхождения чувствуют себя преданными из-за задержки конгрессом выдачи военной помощи Киеву NBC
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Arirang: Пхеньян угрожает уничтожить врагов при малейшей провокации Arirang
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GT: эксперты позитивно оценивают новые проекты компании «Новатэк» на китайском рынке Global Times
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Латыпов: гонка прошла нелегко, холод, сложная трасса на самом деле
Биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями после победы в спринте на 10 км в рамках Спартакиады сильнейших.
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Биатлонист Латыпов победил в спринте на Спартакиаде сильнейших
Биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в спринте на 10 км на Спартакиаде сильнейших.
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Шольц посмотрел интервью Карлсона с Путиным и назвал его «нелепым»
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в США сообщил, что ознакомился с интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Немецкий политик назвал интервью «нелепым» и заявил, что Запад должен продолжать военную помощь Украине.
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В Одесской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры
Взрывы в Одессе привели к повреждению припортовой инфраструктуры, в городе Измаиле повреждены промышленные объекты. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
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Мишустин: рост сотрудничества России с дружественными странами — важная задача
Углубление торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами — это приоритетная задача, над которой трудятся российские дипломаты. С заявлением об этом выступил премьер-министр Михаил Мишустин.
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МИД: заморозка активов России для помощи Украине — экономический бандитизм
Намерение Европейского союза заморозить российские активы для помощи Украине — это экономический бандитизм со стороны коллективного Запада. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
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На Украине сообщили о ряде пожаров в Харькове
Взрывы, прогремевшие в Харькове, привели к возникновению в городе нескольких масштабных пожаров. Об этом сообщили в национальной полиции Украины.
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Посол России пожаловался на «искателей приключений» среди туристов в Турции
Среди российских туристов в Турции есть искатели приключений в местах с «нехорошей, криминальной обстановкой», рассказал посол России Алексей Ерхов.
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Кулешова рассказала, что очень не хотела финишировать четвёртой в скиатлоне
Призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Анастасия Кулешова заявила, что по ходу скиатлона на Спартакиаде она не хотела финишировать последней в четвёрке сильнейших.
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МИД: украинские террористы будут привлечены к ответственности по всем эпизодам
Киевские террористы и их пособники будут привлечены к ответственности по всем эпизодам, Москва сделает для этого всё необходимое. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин.
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МО: ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Подразделения группировки российских войск «Центр» отразили две атаки бригад Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
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Посол: Россия намерена укреплять стратегическое партнёрство с Туркменистаном
Укрепление стратегического партнёрства с Туркменистаном входит в зону интересов России. Об этом заявил российский посол в Ашхабаде Иван Волынкин.
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Два ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили полёт вблизи побережья Аляски
Два ракетоносца Ту-95МС ВКС России совершили семичасовой полёт в сопровождении истребителей Су-30М над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски.
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Наумов назвал «хорошим знаком» признание Миранчука лучшим игроком месяца
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о признании полузащитника Алексея Миранчука лучшим игроком «Аталанты» в январе.
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Путин подчеркнул важность работы дипломатов по сплочению русского мира
Работа дипломатов по сплочению русского мира в полной мере востребована. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина сотрудникам и ветеранам МИД по случаю их профессионального праздника.
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Песков назвал главным в интервью Карлсону то, что люди на Западе услышат Путина
Интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону стало хорошей возможностью для российского лидера быть услышанным на Западе, где самые крупные СМИ находятся под контролем англосаксов, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В CAS завершились слушания по апелляции теннисистки Халеп
В Лозанне прошли слушания CAS по апелляции бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп.
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МИД: изучаются возможности создания альтернативной SWIFT инфраструктуры
В России изучаются возможности создания альтернативной SWIFT платёжно-расчётной инфраструктуры. Как отметили в Министерстве иностранных дел, тем самым формируется финансово-экономическая основа многополярного мира.
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Степанова одержала победу в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших
Вероника Степанова одержала победу в скиатлоне 10 + 10 км на Спартакиаде сильнейших.
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Мамиашвили — о невыдаче виз российским борцам: стоит задача нас изолировать
Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал ущербной ситуацию с невыдачей виз российским борцам.
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Володин: депутаты считают нужным лишить иноагентов источников доходов в России
Депутаты Госдумы считают, что иноагенты должны быть лишены всех источников доходов в России, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Косторную прооперируют в Москве в середине следующей недели
Чемпионка Европы Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, будет прооперирована в Москве в середине следующей недели по поводу застарелой травмы плеча.
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Кураньи: я всегда знаю, как идут дела у «Динамо», у меня сохранилась связь с Россией
Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что до сих пор любит Россию и продолжает приезжать в Москву.
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Байден: конгресс проявит преступную небрежность, не выделив деньги Украине
Президент США Джо Байден воспользовался встречей с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы вновь надавить на американский конгресс для выделения денег на поставки оружия Украине. Глава Белого дома считает, что в противном случае бездействие республиканцев можно будет рассматривать почти как «преступную небрежность».
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Матыцин: надеемся, что Олимпиада откроет двери для российских спортсменов
Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на то, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде.
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Посол России: Сеул совершит большую ошибку, если поставит боеприпасы ВСУ
Южная Корея совершит большую ошибку с далеко идущими последствиями, если решится на прямые поставки боеприпасов на Украину, сообщил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
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Матч сборных Аргентины и Нигерии в Китае отменили из-за скандала с Месси
Спортивное бюро китайского города Ханчжоу объявило об отмене футбольного товарищеского матча сборной Аргентины против команды Нигерии.
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Приходько: ВСУ за сутки десять раз обстреляли Горловку
Вооружённые силы Украины за минувшие сутки десять раз обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
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Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин побил американца Фолиньо во время матча НХЛ
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин ударил американского форварда «Чикаго Блэкхоукс» Ника Фолиньо во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю
Буддисты в России 10 февраля отмечают наступление Нового года по лунному календарю и праздник Белого месяца. С этим событием их поздравил глава государства Владимир Путин.
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«Рейнджерс» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ, у Панарина голевая передача
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Мураховский: анализ СВО показал, что танки на поле боя нуждаются в доработках
Анализ опыта боёв в зоне спецоперации показывает, что современные танки на поле боя нуждаются в существенных доработках для сохранения главных функций, рассказал РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский.
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МО: Шойгу ознакомился с новыми образцами БПЛА от производителя «Ланцетов»
Новые беспилотные летательные аппараты от производителя «Ланцетов» представили главе Министерства обороны России Сергею Шойгу в ходе его визита на ведущее предприятие группы компаний ZALA Aero в Удмуртии.
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Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ и установил новый рекорд «Миннесоты»
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил новый рекорд клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ
«Миннесота Уайлд» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Шойгу проверил выполнение заказа на производство беспилотников для ВС России
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия концерна «Калашников» и проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству разведывательных и ударных беспилотников.
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Посол России не исключил проведение ядерных испытаний в КНДР
В Москве не исключают возможности проведения ядерных испытаний Северной Кореей в случае, если США и союзники продолжат провоцировать Пхеньян, заявил посол России в КНДР Александр Мацегора.
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Обратившийся к Путину боец СВО получил удостоверение ветерана боевых действий
Обратившийся к президенту России Владимиру Путину боец СВО Сергей Соболев получил удостоверение ветерана боевых действий.
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Посол Ерхов: ужесточение санкций США осложняет торговые отношения с Турцией
Ужесточение американских санкций против России осложняет торгово-экономические отношения России и Турции, заявил российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.
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Российские миномётчики уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении
Российские миномётчики Западной группировки войск уничтожили замаскированные позиции ВСУ вместе с пехотой на Купянском направлении.
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Сийярто: Венгрия подвергается нападкам из-за позиции по переговорам об Украине
Венгрия подвергается нападкам евроатлантического общества из-за позиции Будапешта о необходимости проведения мирных переговоров по Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
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Средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских дрона над Брянской областью
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили три дрона ВСУ над Брянской областью.
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NBC: израильская армия задержала гражданку США на Западном берегу Иордана
ЦАХАЛ задержал американку по обвинениям в подстрекательстве в соцсетях на Западном берегу реки Иордан.
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ЕК выделит более €3 млн на решение «важных вопросов» демократии на Филиппинах
Еврокомиссия планирует реализовать программу по поддержке организаций гражданского общества и правозащитников на Филиппинах, которые «подвергаются наибольшей опасности», то есть занимаются важными социальными вопросами. Общий объём финансирования составит €3,3 млн. С документом ознакомился RT.
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В Минюсте Канады отказались комментировать экстрадицию эсэсовца Гуньки
В пресс-службе Минюста Канады отказались ответить, получало ли ведомство запрос от прокуратуры России на экстрадицию 98-летнего украинского националиста Ярослава Гуньки.
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Россиянам дали советы, как открыть замок машины в сильный мороз
Специалист Максим Соколов предупредил в беседе с RT, что в сильный мороз в личинке замка автомобиля скапливается влага или конденсат, которые замерзают и леденеют.
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ВС России уничтожили танк и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра
Российские десантники группировки «Днепр» уничтожили на правобережье Днепра танк и полевой склад с боеприпасами ВСУ.
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Учёные создали новые материалы для уникальных бронежилетов, необходимых в СВО
Российские учёные во время СВО быстро смогли разработать материалы, которые позволили создать уникальные по защитным свойствам бронежилеты, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников.
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ЦРУ уволило сотрудницу после жалобы на сексуальные домогательства на работе
В ЦРУ уволили сотрудницу, которая пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны коллеги.
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Учёный Куликов посоветовал в период интенсивной работы есть сухофрукты и пастилу
Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов рассказал в беседе с RT, как правильно питаться в период интенсивной работы.