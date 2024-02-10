NS: Путин указал путь к миру на Украине через стамбульские соглашения, поэтому они до сих пор не были опубликованы

Владимир Путин указал путь к миру на Украине путём переговоров на основе стамбульских соглашений, которые обе стороны заключили ещё в марте 2022 года. Причём российский лидер не опубликовывал подписанный сторонами документ, поскольку не хотел таким образом унизить ни Запад, ни Украину, заявил Паскаль Лоттаз на YouТube-канале Neutrality Studies.

Важно то, что Владимир Путин, обращаясь настолько прямо, насколько это возможно, к американцам и коллективному Западу, указывает на то, каким будет путь к миру — и он лежит через возврат к стамбульским соглашениям, которые уже были достигнуты. И это для меня было действительно удивительно, потому что из того, что уже было известно, мы знаем, что cтамбульские договорённости были на самом деле очень выгодны для Украины.

Владимир Путин здесь чётко и ясно предлагает вести диалог на основе того, что уже было достигнуто в Стамбуле. Это удивительно, но это также сигнализирует о том, что он открыт для переговоров о том, где будет проходить линия соприкосновения, какая часть восточных регионов останется российской — все эти вопросы открыты. Если Стамбул снова станет местом проведения переговоров, что не означает, что русские на это согласятся или что стамбульские соглашения будут реализованы точь-в-точь, однако это значит, что Путин готов на это пойти.

В прошлом он неоднократно на это намекал. Он показал документ на камеры так, чтобы никто не смог его прочитать. И мне всегда было интересно, почему он его не опубликует? Почему он просто не скажет: «Вот что у нас было», чтобы опозорить Украину и сконфузить всех. Он же говорит, что на нём есть подписи. Он никогда этого не показывал — и теперь мы знаем почему. Потому что он всё ещё думает, что это путь к переговорам, и нельзя раскрывать проект соглашения, который ещё не доработан.

Он всё ещё хочет вернуться к нему. Разве это не поразительно? Невозможно было бы выразиться гораздо яснее. Он даже говорит: «Я готов помочь вам сохранить лицо», если бы существовал способ добиться мира.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2024 года.