«Сеет среди американцев сомнения» — интервью Путина Карлсону встревожило Politico

Беседа Владимира Путина с Такером Карлсоном не принесла каких-либо сенсаций, считает Politico. Но, по мнению издания, российский президент в полной мере воспользовался «беспрепятственным доступом» к американской аудитории, чтобы «посеять семена сомнений» относительно помощи Украине и политической системы США.
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным не раскрыло какой-либо сенсационной информации. Но российский президент в полной мере воспользовался возможностью «посеять семена сомнений» относительно американской помощи Украине и политической системы США, пишет Politico.
Главный посыл, который Путин стремился донести до американцев: нет смысла помогать Киеву деньгами и оружием. И Карлсон, который сам ранее ставил под сомнение поддержку, был очень рад помочь донести это послание, рассуждает издание.
По мнению Politico, «беспрепятственный доступ» к большой американской аудитории также позволил Путину раскритиковать американские выборы. По сути, на его взгляд, политическая система США является неосушенным болотом, а американская демократия — иллюзией. «Дело не в личности лидера — дело в настроениях элиты», — пояснил российский президент.
Первый вице‑президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова считает, что легкоатлетический турнир «Русская зима» постепенно теряет свой статус и размах, поэтому нуждается в усовершенствовании.
Врач-хирург высшей категории, проктолог, эндоскопический хирург, доцент кафедры общей хирургии №1 ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера (Пермь), руководитель центра проктологии и флебологии кандидат медицинских наук Василий Гаврилов рассказал, какими бывают признаки начального варикоза нижних конечностей.
Руководитель отдела по управлению категорией спортивных товаров Lamoda Антон Горбашов посоветовал во время зимней пробежки выбирать одежду по принципу многослойности и ориентироваться на погодные условия.
Варшава сфокусирована на принятии практических мер по повышению обороноспособности Польши. Об этом заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш, комментируя слова президента России Владимира Путина об отсутствии территориальных претензий к Польше.
Семьи детей, пострадавших от обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины, получат единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным распоряжение правительства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на утверждения секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что пленных ВСУ якобы не было на борту сбитого в Белгородской области самолёта Ил-76.
Запуск газа по уцелевшей трубе «Северного потока — 2» снизит цены на энергоносители и будет способствовать надёжности поставок, заявил зампредседателя немецкой парламентской группы новой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Клаус Эрнст.
Начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки, произошедшей на складе Wildberries в подмосковной Электростали.
Представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали заявила, что в Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в 2023 году столица купила более 330 вагонов для Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, Московских центральных диаметров (МЦД).
Балтийское море не может быть закрыто Латвией и её прибалтийскими соседями для российского судоходства. Реальных возможностей сделать это у них нет. Об этом заявил временный поверенный в делах России в республике Олег Зыков.